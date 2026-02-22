VIDEA TÝDNE: Zamilovaný Polívka, bolest Lindsey Vonnové a souboj hvězd

Celý týden sledujete také zdravotní stav americké lyžařky Lindsey Vonnové. Po komplikovaném zranění v olympijském závodě má za sebou pátou operaci nohy. Zatím poslední zákrok trval přes šest hodin, sama olympionička přiznává, že bolest snáší velmi těžko.
Na internetu se objevilo krátké AI video, kde se ve fiktivním souboji střetli Brad Pitt a Tom Cruise. Záběry ukazují, jak realisticky dokáže umělá inteligence vytvářet scény, které dosud produkovala jen velká filmová studia.
V Praze přistál luxusní létající hotel. Cesta kolem světa ve speciálu A321-253/NX/LR přijde v přepočtu na milion korun a zahrnuje kompletní balíčky včetně ubytování v hotelech sítě Four Seasons, stravování a exkluzivní výlety v jednotlivých destinacích. Maximálního komfortu si užívá pouze 46 cestujících. K dispozici mají obrovské kabiny v prostorném zázemí letadla, které jinak přepravuje až 230 cestujících.
České dráhy obnovují rychlíkový spoj mezi Opavou a Prahou, byť zatím jen jednou týdně. Jde o trasu, kterou proslavil Ivan Mládek písní Rychlík jede do Prahy. Známý písničkář nemohl chybět ani na zahájení provozu v roce 2015. Spoj ČD v prosinci zrušily, což se v regionu setkalo s odporem.