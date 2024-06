VIDEA TÝDNE: Poslední návštěva Čaputové v Praze nebo Macron pod tlakem pravice

Volby do Evropského parlamentu vyhrálo v Česku hnutí ANO. Od voličů získalo 26,14 procent hlasů, bude tak mít 7 mandátů. Druhá koalice SPOLU obsadí s 22,27 procenty 6 křesel. Uspěla také koalice Přísahy a Motoristů, která obsadí dvě křesla. Naopak Piráti obhájili ze tří mandátů jen jeden. Do Bruselu se dostalo celkem sedm uskupení.

Ve Francii eurovolby vyhrálo krajně pravicové Národní sdružení (RN) Marine Le Penové, které získalo přibližně 32 procent hlasů. Koalice vedená hnutím Obnova prezidenta Emmanuela Macrona má okolo 15 procent. Uvádí to první povolební odhady zveřejněné francouzskými médii. Macron v reakci na jasnou porážku své strany v eurovolbách oznámil, že rozpouští Národní shromáždění a vypíše nové volby.

Ve středu zahájila slovenská prezidentka Zuzana Čaputová svou poslední návštěvu Česka jako hlava státu. Odpoledne ji na Pražském hradě spolu s partnerem přijal prezident Petr Pavel s manželkou. „Je to s jistým příběhem smutku. Je to naposledy, co se s ní setkávám jako s prezidentkou,“ řekl Pavel po jednání obou hlav státu.

Ve volebním štábu Přísahy a Motoristů to vřelo jako na fotbalovém stadionu. Černý kůň voleb neměl daleko od zisku tří mandátů. Ve volbách do europarlamentu získala koalice Přísaha a Motoristé 10,26 procent. „Moc si toho vážím, je vidět, že čeští voliči nestojí o dehonestační styl kampaně,“ řekl Turek, který získal druhý nejvyšší počet preferenčních hlasů.

V Milovicích na Nymbursku minulou neděli odpoledne vykolejil při dojezdu k nástupišti jednou nápravou osobní vlak. Ve vlaku byli cestující, událost se však obešla bez zranění. Provoz na trati mezi Lysou nad Labem a Milovicemi byl přerušený, částečně byla zavedena náhradní doprava autobusy.