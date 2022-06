VIDEA TÝDNE: TGV v Česku, loučení s Josefem Abrhámem a tragická nehoda

Francouzská vysokorychlostní souprava TGV vystavená od pondělního dopoledne na pražském Hlavním nádraží přilákala stovky fanoušků železnice, kteří neměli problém vystát minimálně hodinovou frontu. Podle ministra dopravy Martina Kupky ale nebylo smyslem řadu měsíců připravované propagační jízdy přilákat železniční nadšence a fotografy drážních vozidel, takzvané šotouše, ale zejména širokou veřejnost.

Zprávy z dráhy Sledovat další díly na iDNES.tv

Se zesnulým hercem Josefem Abrhámem se do kostela sv. Anežky České na pražském Spořilově přišli rozloučit přední čeští herci, režiséři a další tváře našeho kulturního světa. Po smutečním obřadu v kostele promluvily herečky Dagmar Havlová, Eliška Balzerová a Iva Janžurová. Závěrečnou vzpomínku pak pronesl Jan Kačer.

Tragická nehoda se v pondělí odpoledne stala na 128. kilometru dálnice D1 nedaleko Měřína. Osobní auto narazilo do přívěsného vozíku, který byl připojený za dodávkou. V ní přímo na místě zemřeli dva lidé, třetí cizinec podlehl zraněním v úterý v nemocnici. Další dva lidé se zranili, jeden těžce, druhý vyvázl s lehkým zraněním.

Do rozpočtů českých domácností i firem výrazně zasahuje růst cen energií. Roční účet rodiny, která elektřinou vytápí dům, vzroste z 36 tisíc korun na téměř 100 tisíc. Nelze se spoléhat na to, že by ceny zase klesly, uvádí člen představenstva firmy Centropol Jiří Matoušek v Rozstřelu.

Černého pasažéra hledá policie v Ostravě. Na videu je vidět, že podezřelý muž se pokusil využít toho, že tramvaj zrovna zastavovala v zastávce. Jakmile se otevřely dveře, protlačil se přes revizora ven. Po hlavě spadl ze schodů, předtím ale odstrčil pracovníka ostravského dopravního podniku směrem do vozu, kde kontrolor upadl na podlahu.