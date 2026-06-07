VIDEA TÝDNE: Virál s Farnou, hazard na D1 a hořící Petrohrad

Na sociálních sítích vyvolalo masivní vlnu pobouření video zachycující posádku luxusního vozu na dálnici D1. Řidič během jízdy v levém pruhu aktivoval asistenta řízení, pustil volant a střešním oknem vylezl ven z jedoucího auta, aby za hysterického smíchu a vulgárních výrazů dalších členů posádky, pořídil záběry na mobilní telefon. Incidentem se zabývá policie.
Nebe nad Petrohradem ve středu zahalil dým. Útoky na druhé největší ruské město poškodily několik objektů, úřady hlásily zraněné. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že drony mířily na důležité cíle včetně petrohradského ropného terminálu. Ve městě v ten den začal Petrohradské mezinárodní ekonomické fórum (SPIEF), na kterém měl původně promluvit ruský prezident Vladimir Putin.
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Při dvou vážných nehodách na D2 před Brnem jen pár kilometrů od sebe ve čtvrtek odpoledne vyhasly dva lidské životy. V obou případech při tvořící se koloně narazil zezadu osobní vůz, resp. dodávka do kamionu a jejich řidiči zemřeli. Při druhé havárii vozy dokonce vzplály a šofér v plamenech uhořel. Dálnice byla několik hodin obousměrně uzavřená, plně ji zprůjezdnili v pátek kolem 3:00 ráno.
Jedno špatné rozhodnutí, prudký pád a náraz do skály. Takové neštěstí zažil paraglidista, který si z nepříjemného incidentu odnesl četná poranění. Krátce po jeho pádu místem projížděl prezident Petr Pavel se svým týmem, který se vracel ze cvičení horských záchranářů. Paraglidistovi asistoval do příletu lékařského vrtulníku.