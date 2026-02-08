VIDEA TÝDNE: Vesmírná letadlovka, auta v lyžařské stopě a hořící led

  15:07
S nedělním odpolednem přinášíme souhrn nejsledovanějších videí končícího týdne. Nejvíce vás zaujal čínský projekt obřího letounu, jenž by dokázal vysílat bezpilotní tryskáče schopné odpalovat rakety z okraje zemské atmosféry.

Zničenou stopou a rizikem pro lyžaře skončila jízda tří aut po běžkařské trati. Incident z Polevského vrchu u Nového Boru řeší policie. Řidiči, kteří běžkařskou trať v nočních hodinách poničili, se následně přihlásili a navíc nabídli pomoc při opravách zničené stopy.

Někteří bruslaři na vodní nádrži Orlík si zpestřují svou jízdu po ledu zapalováním metanu. Ten je totiž usazený v bublinách pod zamrzlou hladinou. Plyn se může ze dna nádrže uvolňovat po celý rok, ale nyní neunikne rovnou do atmosféry. K vidění je tak velmi zajímavý jev.

V kauze fotografky Sáry Saudkové obžalované kvůli fyzickému napadení své rivalky přišel v pondělí k Obvodnímu soudu pro Prahu 5 jako svědek druh stíhané umělkyně Samuel Saudek. Ten má zároveň poměr se ženou, kterou Saudková podle obžaloby zbila. Obě ženy se před jednáním začaly na chodbě o Saudka přetahovat.

Premiér Andrej Babiš ve středu prohlásil, že otázku možného působení čestného prezidenta Motoristů sobě Filipa Turka ve vládě považuje za uzavřenou. „Je jasné, že ho pan prezident nikdy nejmenuje,“ řekl Babiš po zasedání Bezpečnostní rady státu, které se účastnil i Petr Pavel.

