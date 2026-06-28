VIDEA TÝDNE: Válka o summit, pátrání po ozbrojenci a matka vražedkyně

V Čelákovicích u Prahy a vlastně po celé republice policie v úterý pátrala po pětapadesátiletém Petru Š., který se ozbrojený pohyboval v blízkosti tamního učiliště. Podle policie byl muž ve špatném psychickém stavu. Dopaden byl až po několika hodinách v Praze.
Středočeský krajský soud ve středu poslal šestatřicetiletou zdravotní sestru, která ubodala svoji sedmiletou dceru s mentálním postižením, na 18 let do vězení. Žena se k činu přiznala, sama také chtěla spáchat sebevraždu. Policisté ji našli v bezvědomí. Matka s trestem nesouhlasí, proti rozhodnutí si na místě podala odvolání. Za vraždu zvlášť surovým způsobem jí hrozil i výjimečný trest.
Mladoboleslavská automobilka Škoda Auto na úterý nachystala premiéru své nové vlajkové lodi – elektrického modelu Peaq. V majestátním prostředí Rhonských Alp na pomezí Francie a Švýcarska odhalila svůj historicky největší vůz. Podívejte se na všechny jeho finesy.
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Spoluzakladatel organizace Oktagon MMA Ondřej Novotný z pódia na předávání cen Podcast roku ostře zkritizoval ministra kultury Otu Klempíře. Kvůli jeho spolupráci s StB ho označil za „estébáckou špínu“. Ostatně animozita vůči Klempířovi a jeho stranickým souputníkům přetrvala až do konce týdne.