Žádný vyděšený dědek z bunkru. Ruský prezident Vladimir Putin během návštěvy Kazaně ukázal, že má k prostému lidu blízko. Bližší zkoumání zveřejněných záběrů však naznačuje, že mohlo jít o pečlivě zinscenovanou akci.
Legendární Terminátor přiletěl do Prahy. Hollywoodský herec, kulturista a bývalý guvernér Kalifornie Arnold Schwarzenegger vystoupil ve čtvrtek večer na akci Noc s legendou v Paláci Žofín. Netrpěliví příznivci ho celý den vyhlíželi na letišti, aby se s hvězdným akčním hrdinou vyfotili či získali cenný autogram. Dlouhé čekání se jim však nevyplatilo, protože kolem nich rychle prošel bez zastavení.
Americký prezident Donald Trump představil nový prezidentský letoun Air Force One, kterým je někdejší katarský stroj typu Boeing 747-8. Dar od blízkovýchodní země vyvolává kritiku. Půjde o takzvané překlenovací letadlo, které bude přepravovat prezidenta, dokud nedorazí nová letadla objednaná přímo u amerického výrobce Boeing. To je v současné době plánováno na rok 2028.
Na letišti v ekvádorském městě Guayaquil zastřelili Carlose Suásteguia, vůdce zločineckého gangu Las Águilas, což je ozbrojená větev obávané zločinecké skupiny Los Choneros. Oznámil to ekvádorský ministr vnitra John Reimberg.