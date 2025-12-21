VIDEA TÝDNE: Útok na Moskvu, únosce ve vazbě a Saudková před soudem

  14:42
Jako každou neděli vám přinášíme souhrn nejsledovanějších videí tohoto týdne. Na první příčce se umístily záběry z pondělního útoku ukrajinských dronů na Moskvu. Na sociálních sítích se šířily záběry zasažených oblastí a svědectví o panice mezi obyvateli ruské metropole.

Válka na Ukrajině

Muže obviněného z únosu dvanáctiletého chlapce v Halenkovicích ve středu ráno přivezla eskorta k vazebnímu jednání k Okresnímu soudu ve Zlíně. Pětadvacetiletý Filip S. je stíhaný za pokus o vraždu a zbavení osobní svobody. Hrozí mu 15 až 20 let vězení, nebo až výjimečný trest.

KRIMI

Osmapadesátiletá fotografka Sára Saudková se před Obvodním soudem pro Prahu 5 zpovídá z údajného ublížení na zdraví a výtržnictví, za což jí státní zástupce navrhuje patnáctiměsíční podmínku. Podle obžaloby letos v dubnu napadla milenku svého partnera, což Saudková popírá.

Soudy

Snažili se překazit vraždění a stali se jeho prvními oběťmi. Manželé Boris a Sofia Gurmanovi se minulou neděli při teroristickém útoku na oslavě židovského svátku chanuka na Bondi Beach v Sydney pokusili zastavit jednoho ze střelců. Zachytila je při tom autokamera. Celkem bylo zabito 15 lidí; šestnáctým mrtvým je jeden z dvojice útočníků, jehož zastřelila policie.

Nehodu ruského vojenského transportního letounu An-22, který se zřítil v Ivanovské oblasti, zachytily kamery. Záběry ukazují, jak nejdříve dopadá na zem přední část trupu s křídly a následuje zadní část s ocasní plochou. Nehodu nikdo nepřežil.

Neutekl, byl vězněn. Policisté v případu pohřešovaného chlapce zadrželi muže

Policisté a hasiči pátrají po dvanáctiletém chlapci z Halenkovic na Zlínsku....

Po více než dvou dnech rozsáhlého pátrání policisté našli dvanáctiletého chlapce ze Zlínska. Je v pořádku, uvedli policisté na síti X. „Dosavadní informace nasvědčují tomu, že byl unesen a vězněn na...

Decroix oznámila rozchod s manželem, restauratérem a cukrářem z Francie

Oblíbené Bistrot de Papa se přestěhovalo do Horních Dubenek, do domu, v němž...

Bývalá ministryně spravedlnosti Eva Decroix z ODS oznámila, že se po 25 letech rozchází s manželem Rémim. Přátelské vztahy budou podle ní udržovat i nadále. „Zůstaneme rodinou, která drží pohromadě,...

Varování z Německa: Rusko má u hranic NATO 300 tisíc vojáků. Litva to popírá

Vladimir Putin (1. prosince 2025)

Rusko rozmístilo na 360 tisíc vojáků u hranic NATO, uvedl německý poslanec a expert na obranu Roderich Kiesewetter (CDU). Uvedl, že se konkrétně jedná o dva armádní sbory na území Běloruska, které...

Skočil do prázdna a oklamal celou Paříž. Fotografický trik léta halila přísaha mlčení

Yves Klein: Skok do prázdna (říjen 1960)

Na první pohled vypadá skutečně. Francouzský umělec letí vzduchem a vůbec se nebojí tvrdého dopadu. Ten snímek je ovšem trik, kterým Yves Klein před pětašedesáti lety ošálil celou Paříž. Příběh jeho...

Summit je porážkou von der Leyenové a Merze, vyhrála Belgie i Česko, píší média

Ursula von der Leyenová (19. prosince 2025)

Výsledek summitu v Bruselu znamená vítězství pro Belgii, píší média. Návrh na reparační půjčku zajištěnou zmrazenými ruskými aktivy, jež jsou z většiny uložena právě v Belgii, totiž unijní lídři...

Jste mladý, běhejte! Petra Hobzová vzpomíná, jak ji na točně cepoval režisér Menzel

V 17 letech Petru Hobzovou na DAMU nevzali, ale i tak jí režisér Milan Fridrich...

Českobudějovická rodačka Petra Hobzová odešla z Jihočeského divadla před 25 lety. Vzpomíná na sbor Jitřenka i režiséra Jiřího Menzela. Teď se věnuje hlavně dabingu. Na pět let například propůjčila...

21. prosince 2025  14:52

21. prosince 2025  14:42

Zoika bojuje s hydrocefalem a obrnou. K samostatnosti pomůže elektrický vozík

Patnáctiletá Zoika má vrozený hydrocefalus a dětskou mozkovou obrnu. K...

Patnáctiletá Zoika od narození bojuje se zákeřnými diagnózami - dětskou mozkovou obrnou a hydrocefalem. Onemocnění výrazně omezují pohyb a dívka je proto odkázaná na pomoc druhých. Její rodina to ale...

21. prosince 2025  14:31

Vystrčil uctil u fakulty oběti střelby. Vyjádřili se i Pavel a Babiš

Předseda Senátu Miloš Vystrčil, senátoři a zástupci fakulty uctil památku obětí...

Na střelbu na Filozofické fakultě nesmíme nikdy zapomenout a je na odpovědnosti každého z nás, aby se podobná tragédie neopakovala. Při připomínce druhého výročí této tragické události to řekl...

21. prosince 2025  11:57,  aktualizováno  14:21

Kriminalisté vyšetřují násilnou smrt ženy na Šternbersku, zadrželi podezřelého

ilustrační snímek

Kriminalisté v neděli od časného rána vyšetřují násilnou smrt ženy v rodinném domě na Šternbersku. V souvislosti s násilným činem zadrželi jednu osobu, případ prověřují pro podezření z vraždy. Další...

21. prosince 2025  14:15

Smolný pád na nůž ho navždy poznamenal. Geniálního Josefa Ladu život nešetřil

Malíř Josef Lada

Vytvořil stovky a možná i tisíce obrázků, přesto je Josef Lada považován hlavně za autora těch vánočních a zimních… Díky jeho ilustracím vynikly víc i příběhy jiných autorů. Umíte si snad představit...

21. prosince 2025

Krádež kabelů ochromila provoz vlaků v Praze, spoje nabírají velká zpoždění

Krádež kabelů ochromila provoz vlaků v úseku Praha Vršovice - Praha hlavní...

Zpoždění až v řádu několika hodin nabírají od nedělního rána vlaky v Praze kvůli krádeži kabelů na trati v úseku Praha Vršovice – Praha hlavní nádraží. Jezdí se tam nyní jen po jedné koleji. Opravy...

21. prosince 2025  8:51,  aktualizováno  13:59

Voliči SPD tepou Okamuru kvůli Zůnovi. Jsem připraven převzít resorty, říká Rajchl

Tisková konference volebního štábu hnutí SPD v hotelu Don Giovanni. (4. října...

Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) v pátek prohlásil, že podpora Ukrajiny bude pokračovat. Rusko pak označil za agresora. Jenže to rozzuřilo voliče SPD. Pod příspěvky šéfa hnutí Tomia Okamury na...

21. prosince 2025  13:21

Žena v Havířově plivala na zákazníky večerky a škrábala je. Křičela, že má žloutenku

ilustrační snímek

Jako smyslů zbavená si počínala jedna ze zákaznic večerky v Havířově. Silně podnapilá napadala ostatní lidi, plivala na ně a jednu ženu dokonce poškrábala. Současně vykřikovala, že má žloutenku.

21. prosince 2025  13:17

Jak se nově prodává kratom? Vyšší cena, dojíždění i dítě nechané před prodejnou

Jednou z dvanácti licencovaných prodejen kratomu v Brně je obchod...

Ještě nedávno si mohl kratom koupit téměř kdokoliv. Tato éra volnosti skončila letos v listopadu, kdy byl zařazen mezi psychomodulační látky. Prodej je tak nově možný jen v licencovaných obchodech a...

21. prosince 2025

Kreml: Návrhy EU a Kyjeva k míru nevedou, Putin je připraven jednat s Macronem

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov (25. září 2025)

Změny, které v amerických návrzích ohledně ukončení války na Ukrajině učinili Evropané a Kyjev, šanci na mír nezlepšily. Řekl to zahraničněpolitický poradce ruského vládce Vladimira Putina Jurij...

21. prosince 2025  7:27,  aktualizováno  12:43

Babiš chce mluvit s Macinkou o plánované reorganizaci ministerstva zahraničí

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš a šéf Motoristů Petr Macinka na mimořádném...

Premiér Andrej Babiš (ANO) chce na koaliční radě hovořit s ministrem zahraničí Petrem Macinkou (Motoristé) o plánované reorganizaci úřadu. Předseda vlády to řekl Deníku N. Koaliční rada se sejde v...

21. prosince 2025  12:04,  aktualizováno  12:28

