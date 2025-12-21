Válka na UkrajiněSledovat další díly na iDNES.tv
Muže obviněného z únosu dvanáctiletého chlapce v Halenkovicích ve středu ráno přivezla eskorta k vazebnímu jednání k Okresnímu soudu ve Zlíně. Pětadvacetiletý Filip S. je stíhaný za pokus o vraždu a zbavení osobní svobody. Hrozí mu 15 až 20 let vězení, nebo až výjimečný trest.
Osmapadesátiletá fotografka Sára Saudková se před Obvodním soudem pro Prahu 5 zpovídá z údajného ublížení na zdraví a výtržnictví, za což jí státní zástupce navrhuje patnáctiměsíční podmínku. Podle obžaloby letos v dubnu napadla milenku svého partnera, což Saudková popírá.
Snažili se překazit vraždění a stali se jeho prvními oběťmi. Manželé Boris a Sofia Gurmanovi se minulou neděli při teroristickém útoku na oslavě židovského svátku chanuka na Bondi Beach v Sydney pokusili zastavit jednoho ze střelců. Zachytila je při tom autokamera. Celkem bylo zabito 15 lidí; šestnáctým mrtvým je jeden z dvojice útočníků, jehož zastřelila policie.
Nehodu ruského vojenského transportního letounu An-22, který se zřítil v Ivanovské oblasti, zachytily kamery. Záběry ukazují, jak nejdříve dopadá na zem přední část trupu s křídly a následuje zadní část s ocasní plochou. Nehodu nikdo nepřežil.