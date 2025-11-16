VIDEA TÝDNE: „Úspěchy“ ruské robotiky, trable s mosty a mrzutý Fico

Autor:
  16:27
S nedělním podvečerem přinášíme souhrn nejsledovanějších videí portálu iDNES.cz uplynulého týdne. První místo obsadily záběry ruského AI robota, který se zřítil už po pár krocích. Videa na dalších dvou příčkách zaznamenala potíže s novými mosty, nejprve v Číně a hned potom ve Žďáru nad Sázavou.
Fotogalerie1

Představení prvního ruského humanoidního robota s umělou inteligencí jménem Aidol skončilo fiaskem. Aidol se zřítil na pódiu. (11. listopadu 2025) | foto: Profimedia.cz

Vývojáři v Moskvě představovali prvního ruského humanoidního robota s umělou inteligencí. Premiéra ale skončila fiaskem, když se robot pojmenovaný Aidol po pár krocích skácel k zemi. Ruský propagandista a hlásná trouba Kremlu Vladimir Solovjov hned obvinil generálního ředitele firmy z nekvalitního návrhu a během svého kritického projevu si neodpustil ani otázky ohledně zatýkání a popravování.

V jihozápadní Číně se v úterý zřítila část nedávno otevřeného mostu. Žádné oběti nebyly hlášeny, v oblasti byly následně zaznamenány sesuvy půdy.

Nový most v Nábřežní ulici ve Žďáru nad Sázavou mohou lidé obdivovat již několik měsíců. Po lávce za zhruba třináct milionů korun se ale zatím neprojdou. Otevření stavby, k němuž mělo dojít nyní na podzim, se odkládá na příští rok. Testy totiž ukázaly, že se most přes Sázavu při zatížení příliš chvěje.

Slovenský premiér Robert Fico v pátek přijel do Popradu přednášet o mezinárodních vztazích. Chodníky v okolí jsou plné křídou psaných vzkazů a popradští studenti přišli převážně v černém. Před okresním úřadem, kde Fico vystupoval, už došlo k prvnímu konfliktu. Starší pán na kole křičel na ženu, která si donesla transparent s protestními hesly. Asi třicet studentů pak přednášku předčasně opustilo a cinkalo při tom klíči.

Při večerní procházce Prahou potkal fotograf iDNES.cz záhadný koncept. V Karlíně, který pro jeho fotogeničnost a kulisy moderní architektury rády využívají filmové štáby, se o víkendovém večeru prohánělo auto budoucnosti. Rozluštění záhady vedlo přes úřední desku pražského magistrátu. Vyplynulo z ní, že na Rohanském nábřeží se od sobotního odpoledne do nedělního rána natáčel německý film Prototyp.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Rezignace? Zveřejnit intimní video je zásah do soukromí. Rajchla se zastává i Rakušan

Nespokojený lídr moravskoslezské kandidátky SPD Jindřich Rajchl. (4. října 2025)

Nejen členové nové vládní koalice se zastávají poslance za SPD Jindřicha Rajchla při jeho sporu s aktivisty okolo Mikea Oganesjana. Taťána Malá z ANO tvrdí, že zveřejnění sexuálně explicitního videa,...

Obluda smrdící sírou drtila vše, co jí stálo v cestě. Zemřelo přes 20 tisíc lidí

Záchranáři pomáhají obětem výbuchu sopky Nevado del Ruíz. (14. listopadu 2025)

Sopka Nevado del Ruíz, jež leží v Andách asi 130 kilometrů západně od kolumbijské metropole Bogoty, je aktivní vulkán, který o sobě dává čas od času vědět. Žádná ze zaznamenaných erupcí ale nebyla...

Duku na pohřbu uctili prezidenti i herci. Na Hradě zněl zvon Zikmund, proletěla letadla

V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé...

V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé státu rozloučili s kardinálem Dominikem Dukou. Arcibiskup Jan Graubner ho v kázání ocenil jako bojovníka za svobodu a...

Budou platit všichni, vzkazuje Rajchl a chystá žaloby. Zvažoval konec v politice

Jindřich Rajchl

Poslanec SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl prohlásil, že hodlá zažalovat platformu pro sdílení obsahu HeroHero za to, že poskytla prostor pro video, na kterém se dostává do sporu s aktivisty...

Bill objal Moniku. Zapomenutý snímek po letech otřásl Bílým domem

Monica Lewinská objímá prezidenta Billa Clintona na dobročinné akci demokratů....

Byla to jen vteřina. Zjihlý pohled mladé stážistky, objetí prezidenta a cvaknutí závěrky. Dirck Halstead tehdy netušil, že mezi tisíci snímky z benefice uchovává i moment, který o pár let později...

Kolik vydělávají evropské domácnosti. Ty české nedosahují ani na unijní průměr

Euromince

Rozdíly v příjmech domácností napříč Evropou jsou v roce 2025 stále obrovské, a to i při přepočtu na kupní sílu. Země na východě kontinentu výrazně zaostávají za těmi na západě, jihoevropské...

16. listopadu 2025

VIDEA TÝDNE: „Úspěchy“ ruské robotiky, trable s mosty a mrzutý Fico

Představení prvního ruského humanoidního robota s umělou inteligencí jménem...

S nedělním podvečerem přinášíme souhrn nejsledovanějších videí portálu iDNES.cz uplynulého týdne. První místo obsadily záběry ruského AI robota, který se zřítil už po pár krocích. Videa na dalších...

16. listopadu 2025  16:27

Nečekal jsem, že Perníkář bude mít takový úspěch, říká držitel Thálie Panzenberger

Petr Panzenberger se stal držitelem Ceny Thálie v kategorii činohra (1....

Poprvé byl nominovaný na divadelní Cenu Thálie a hned významnou poctu získal. Petr Panzenberger přesvědčil porotu výkonem v hodinovém monodramatu Perníkář. Roli nastudoval v ostravském divadle Studio...

16. listopadu 2025  16:26

Obavy z nové vlády i nedostatek úředníků. Digitalizace stavebního řízení stále vázne

Stavební úřad.

Už více než rok měla bez potíží fungovat Digitalizace stavebního řízení (DSŘ). Jenže hned po spuštění nastaly problémy. Byť takzvaný bypass systémů stav částečně stabilizoval, podle úřadů situace...

16. listopadu 2025  15:47

Šest sanitek zasahuje u nehody na Tachovsku, zranění jsou čtyři lidé

ilustrační snímek

U Plané na Tachovsku se srazila dvě osobní auta, čtyři lidé jsou zranění, z toho dva těžce. Operační středisko vyhlásilo hromadné postižení osob, zasahuje šest sanitních vozů, řekla mluvčí krajské...

16. listopadu 2025  14:38,  aktualizováno  15:09

Vzácná jako diamant. Jak chutná nejdražší rýže na světě zapsaná do knihy rekordů

Nejlepší rýže na světě drží rekord v Guinessově knize rekordů. Je totiž i...

Nejdražší rýže světa vznikla z touhy kuchařského vizionáře Keidžiho Saiky ukázat světu dokonalost japonského zemědělství. Prodává se v přepočtu za 1 500 korun za krabičku, a přesto se každý rok...

16. listopadu 2025

Oslavy 17. listopadu 2025: kam jdou vzpomínat Pavel, Babiš či Okamura

Den boje za svobodu a demokracii na Národní třídě. (17. listopadu 2023)

Politici napříč stranami si připomenou 17. listopad na tradičních pietních místech v Praze i regionech. Hlavní pozornost se soustředí na Národní třídu a Albertov, kde proběhnou ranní i dopolední...

16. listopadu 2025

Místo prázdnin gestapácká věznice, studenty zatkli kvůli nešťastnému výroku

Premium
Maturitní tablo roudnických gymnazistů Do Malé pevnosti v Terezíně bylo...

Místo prázdnin je čekala Malá pevnost Terezín. V červnu 1942, v době nejtvrdší heydrichiády, skončily desítky studentů z Roudnice nad Labem na Litoměřicku za zdmi gestapácké věznice. Netušili proč....

16. listopadu 2025

Uran nyní neobohacujeme, právo na to ale máme, řekl íránský ministr zahraničí

Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí před jednáním Rady bezpečnosti OSN....

Írán v současné době neobohacuje uran v žádném jaderném zařízení v zemi, prohlásil v neděli podle agentury AP íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí. Podle AP jde o dosud nejotevřenější odpověď ze...

16. listopadu 2025  14:43

Policie odvolala pátrání po muži z Jablonce, skončil v péči lékařů

ilustrační snímek

Policisté odvolali pátrání po třicetiletém muži z Jablonce nad Nisou. Podle jeho sestry byl nalezen živý. Nyní je v péči lékařů.

14. listopadu 2025,  aktualizováno  16. 11. 14:38

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Svobodní chtějí jednat s SPD a PRO o spolupráci pro další volby, řekl Vondráček

ANO, Motoristé a SPD jednají o programu. Debaty v pondělí vyjednavači započali...

Strana Svobodní chce jednat s partnerskými hnutími SPD a PRO o spolupráci i pro senátní či komunální volby, uvedl předseda Svobodných Libor Vondráček na celorepublikovém sjezdu. Vyzval k tomu i šéf...

16. listopadu 2025  14:28

„Anti-Greta“ žádá o azyl v USA. V Německu mi hrozí vězení nebo smrt, tvrdí

Německá influencerka Naomi Seibtová na konferenci Conservative Political Action...

Německá aktivistka Naomi Seibtová, které se v Evropě přezdívá „Anti-Greta“, podala ve Spojených státech žádost o politický azyl. Pětadvacetiletá influencerka tvrdí, že je ve své rodné zemi...

16. listopadu 2025  14:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.