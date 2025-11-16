Vývojáři v Moskvě představovali prvního ruského humanoidního robota s umělou inteligencí. Premiéra ale skončila fiaskem, když se robot pojmenovaný Aidol po pár krocích skácel k zemi. Ruský propagandista a hlásná trouba Kremlu Vladimir Solovjov hned obvinil generálního ředitele firmy z nekvalitního návrhu a během svého kritického projevu si neodpustil ani otázky ohledně zatýkání a popravování.
V jihozápadní Číně se v úterý zřítila část nedávno otevřeného mostu. Žádné oběti nebyly hlášeny, v oblasti byly následně zaznamenány sesuvy půdy.
Nový most v Nábřežní ulici ve Žďáru nad Sázavou mohou lidé obdivovat již několik měsíců. Po lávce za zhruba třináct milionů korun se ale zatím neprojdou. Otevření stavby, k němuž mělo dojít nyní na podzim, se odkládá na příští rok. Testy totiž ukázaly, že se most přes Sázavu při zatížení příliš chvěje.
Slovenský premiér Robert Fico v pátek přijel do Popradu přednášet o mezinárodních vztazích. Chodníky v okolí jsou plné křídou psaných vzkazů a popradští studenti přišli převážně v černém. Před okresním úřadem, kde Fico vystupoval, už došlo k prvnímu konfliktu. Starší pán na kole křičel na ženu, která si donesla transparent s protestními hesly. Asi třicet studentů pak přednášku předčasně opustilo a cinkalo při tom klíči.
Při večerní procházce Prahou potkal fotograf iDNES.cz záhadný koncept. V Karlíně, který pro jeho fotogeničnost a kulisy moderní architektury rády využívají filmové štáby, se o víkendovém večeru prohánělo auto budoucnosti. Rozluštění záhady vedlo přes úřední desku pražského magistrátu. Vyplynulo z ní, že na Rohanském nábřeží se od sobotního odpoledne do nedělního rána natáčel německý film Prototyp.