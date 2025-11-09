VIDEA TÝDNE: Spor o ukrajinskou vlajku, česká Miss Earth a výhrůžky vojákům

Autor:
  14:27
Po týdnu je tady souhrn videí, která vás za uplynulých sedm dní nejvíc zaujala. Okamura jako první věc ve funkci předsedy Sněmovny nechal sundat Ukrajinskou vlajku z budovy. Češka Natálie Puškinová vyhrála Miss Earth 2025. Herec Michal Suchánek se pustil do Zdeňka Hřiba kvůli zácpám v pražské dopravě. Ukrajinci ukázali výsadek v obklíčeném Pokrovsku. Ruský důstojník vyhrožoval svým vojákům, že je postřílí.
Fotogalerie1

Natálie Puškinová zvítězila na Filipínách v soutěži krásy Miss Earth. Stala se druhou reprezentantkou Česka, které se podařilo tento titul získat. (5. listopadu 2025) | foto: ČTK

Nový předseda Sněmovny Tomio Okamura z SPD si převzal kancelář po své předchůdkyni Markétě Pekarové Adamové a začal úřadovat. Jako jeden z prvních kroků ve funkci nechal z budovy dolní komory parlamentu odstranit vlajku Ukrajiny, která nad vchodem visela jako symbol podpory od začátku ruské invaze z února 2022.

Česko má další světovou královnu krásy. Mezinárodní soutěž Miss Earth 2025 vyhrála ve filipínské Manile studentka Natálie Puškinová (21). Je druhou českou nositelkou tohoto titulu.

Znají to všichni řidiči projíždějící Prahou kdykoliv mezi sedmou ranní a devátou večerní. Kolona aut táhnoucí se všemi směry, dlouhé minuty popojíždění a objížďky, které cestu ještě prodlužují. Svou frustraci z přetížené pražské dopravy vypustil herec Michal Suchánek ve vtipném videu. Za volantem svého auta v koloně v centru zpívá písničku věnovanou bývalému pražskému primátorovi a náměstkovi pro dopravu Zdeňku Hřibovi.

Vrtulník dosedající do rozbahněného pole, velitelé pořádající porady nad rozostřenými mapami a nálety kamikaze dronů na ruské pozice v rozbombardovaných panelácích. Ukrajinská vojenská rozvědka HUR ukázala záběry z pouličních bojů v Pokrovsku v Doněcké oblasti na východě země.

Válka na Ukrajině

Sledovat další díly na iDNES.tv

Objevilo se nové video ruského velitele, který vyhrožuje svým podřízeným, že pokud jej nebudou poslouchat, zabije je. Jde o další doklad širšího trendu v ruské armádě, kdy vojáci čelí takzvanému „vynulování“. Jedná se o popravy členů ruských ozbrojených sil jejich druhy. Důvodem bývá jak sadismus velitelů, tak odmítání vojáků přistoupit na vydírání.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Na prodej je vila po Petru Kellnerovi od slavného architekta. Nahlédněte dovnitř

Vila ve Vraném nad Vltavou od Josefa Pleskota pro Petra Kellnera.

Realitní kancelář WIN & WIN reality inzeruje na svém webu vilu, která se dostala do učebnic architektury. Podle zápisu v katastru nemovitostí je jejím vlastníkem podnikatelka Renáta Kellnerová....

Rezignace? Zveřejnit intimní video je zásah do soukromí. Rajchla se zastává i Rakušan

Nespokojený lídr moravskoslezské kandidátky SPD Jindřich Rajchl. (4. října 2025)

Nejen členové nové vládní koalice se zastávají poslance za SPD Jindřicha Rajchla při jeho sporu s aktivisty okolo Mikea Oganesjana. Taťána Malá z ANO tvrdí, že zveřejnění sexuálně explicitního videa,...

Jak se nakupuje v nizozemské „matce“ českého Alberta. Ceny někdy překvapí

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s...

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s potravinami. V Česku provozuje přes tři stovky supermarketů pod značkou Albert. Jak to vypadá v Albertově „mateřské zemi“...

Česko má po 13 letech světovou Miss Earth. Korunku získala Natálie Puškinová

Natálie Puškinová zvítězila na Filipínách v soutěži krásy Miss Earth. Stala se...

Česko má další světovou královnu krásy. Mezinárodní soutěž Miss Earth 2025 vyhrála ve filipínské Manile studentka Natálie Puškinová (21). Je druhou českou nositelkou tohoto titulu.

Rajchl obvinil aktivisty, že pronásledují jeho dceru. Chtějí zveřejnit intimní video

Jindřich Rajchl ve štábu hnutí SPD v hotelu Don Giovanni. (4. října 2025)

Poslanec za SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl podal trestní oznámení na aktivisty pod vedením provokatéra Mikea Oganesjana. Rajchl je viní z toho, že v pátek večer pronásledovali jeho dceru....

VIDEA TÝDNE: Spor o ukrajinskou vlajku, česká Miss Earth a výhrůžky vojákům

Natálie Puškinová zvítězila na Filipínách v soutěži krásy Miss Earth. Stala se...

Po týdnu je tady souhrn videí, která vás za uplynulých sedm dní nejvíc zaujala. Okamura jako první věc ve funkci předsedy Sněmovny nechal sundat Ukrajinskou vlajku z budovy. Češka Natálie Puškinová...

9. listopadu 2025  14:27

Velký třesk, balet s rolbou, Ewa Farna. Horáckou arénu otevřela nabitá show

Pod střechou Horácké arény v Jihlavě se zavěšeni na lanech vznášejí živí...

Pět a půl tisíce diváků v hledišti, přibližně devět stovek vystupujících na ledě, třech pódiích a všech schodištích haly, a také v blízkém okolí arény. A především téměř čtyři hodiny úžasné show, na...

9. listopadu 2025  14:12

GLOSA: Co se stane, když se i sama smrt musí odebrat na odpočinek

Obálka komiksu Mnoho smrtí Laily Starr

Představme si, že z našeho světa zmizí smrt. A zapomeňme na chvíli na „smrťáčka“ Václava Lohniského z pohádky Dařbuján a Pandrhola, zavřeného v sudu. Tandem britských komiksových autorů Ram V...

9. listopadu 2025

Rajchlova mučednická poloha je směšná, videa sám šířil, napsala Černochová

Tisková konference ministryně obrany Jany Černochové (ODS) ke čtyřem rokům ve...

Ministryně obrany v demisi Jana Černochová se ostře pustila do poslance Jindřicha Rajchla kvůli jeho sporům s aktivisty okolo provokatéra Mikea Oganesjana, kteří tvrdí, že Rajchl natáčel sexuálně...

9. listopadu 2025  13:46

Havlíček připustil konec muniční iniciativy i ukrajinských vlajek na resortech

Karel Havlíček z hnutí ANO (14. října 2025)

Stažení ukrajinské vlajky z budovy Sněmovny, které nařídil nový předseda Tomio Okamura (SPD), vyvolalo vlnu kritiky. Místopředseda ANO Karel Havlíček v Partii Terezie Tománkové na CNN Prima News...

9. listopadu 2025  11:40,  aktualizováno  13:45

VIDEO: Nelízl a do práce nedojel. Dvěma zákazům řízení se motorkář ještě divil

Motocyklista se zákazem mířil do práce, nakonec skončil na služebně

Hned dva zákazy řízení měl z dřívějška na svém kontě motocyklista, kterého zastavili policisté v brněnských Židenicích. Zakázali mu další jízdu, stroj nechali odtáhnout a místo do práce, kam údajně...

9. listopadu 2025  13:31

Nafoukli rozpočet o 15 miliard, tvrdí Babiš. Nemá návrh, nechce šetřit, uvedl Fiala

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš přijel na Hrad, kde hovořil s prezidentem...

Pravděpodobný budoucí premiér Andrej Babiš tvrdí, že v návrhu rozpočtu končící vlády chybí přes 85 miliard korun na výdajích. 15 miliard korun příjmů pak označil za nafouknutých a neexistujících....

9. listopadu 2025  11:11,  aktualizováno  13:26

Silné vlny na Tenerife zabily tři lidi, další strhly do oceánu. Hrozí i silný vítr

Tenerife

Na tři vzrostl počet obětí na španělském ostrově Tenerife, který v sobotu zasáhly silné vlny. Dalších 15 lidí zůstává podle záchranářů zraněno. Úřady nabádají k opatrnosti.

9. listopadu 2025  13:21

Energie zlevňují. ČEZ od ledna sníží ceny za elektřinu a plyn 1,6 milionu zákazníkům

ilustrační snímek

Energetická společnost ČEZ zlevní od začátku příštího roku dodávky energií pro celkem 1,6 milionu zákazníků. Cenu elektřiny na dobu neurčitou sníží o 240 Kč za spotřebovanou megawatthodinu (MWh),...

9. listopadu 2025  13:13

Ospalého Joea střídá mátožný Don. Trump v Oválné pracovně vypadal, jako by spal

Americký prezident Donald Trump čelí podezřením, že usnul v Oválné pracovně,...

Americký prezident Donald Trump na nedávném setkání v Oválné pracovně vzbuzoval dojem, že se mu nedaří udržet oči vzhůru. I při jiných příležitostech vypadal unaveně. Demokraté se mu za to vysmívají,...

9. listopadu 2025  12:36

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Chata na Kladensku lehla kvůli závadě na elektroinstalaci popelem, škoda tři miliony

Chatu v Hřešicích na Kladensku zcela zničil požár. (9. listopadu 2025)

Rekreační chata shořela v neděli ráno v Hřešicích na Kladensku. Při příjezdu hasičů už byl objekt celý v plamenech, během hašení se navíc propadla střecha. Škoda je podle odhadu hasičů tři miliony...

9. listopadu 2025  12:22

Fastfood již není pro každého. McDonald’s ztrácí v USA nízkopříjmové zákazníky

Restaurace řetězce McDonald’s v Alexandrii ve státě Virginia (22. října 2024)

Řetězec rychlého občerstvení McDonald’s se potýká s problémem udržení nízkopříjmových zákazníků. Ti se kvůli inflaci a rostoucím nákladům rychlému občerstvení stále častěji vyhýbají. Podle...

9. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.