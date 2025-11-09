Nový předseda Sněmovny Tomio Okamura z SPD si převzal kancelář po své předchůdkyni Markétě Pekarové Adamové a začal úřadovat. Jako jeden z prvních kroků ve funkci nechal z budovy dolní komory parlamentu odstranit vlajku Ukrajiny, která nad vchodem visela jako symbol podpory od začátku ruské invaze z února 2022.
Česko má další světovou královnu krásy. Mezinárodní soutěž Miss Earth 2025 vyhrála ve filipínské Manile studentka Natálie Puškinová (21). Je druhou českou nositelkou tohoto titulu.
Znají to všichni řidiči projíždějící Prahou kdykoliv mezi sedmou ranní a devátou večerní. Kolona aut táhnoucí se všemi směry, dlouhé minuty popojíždění a objížďky, které cestu ještě prodlužují. Svou frustraci z přetížené pražské dopravy vypustil herec Michal Suchánek ve vtipném videu. Za volantem svého auta v koloně v centru zpívá písničku věnovanou bývalému pražskému primátorovi a náměstkovi pro dopravu Zdeňku Hřibovi.
Vrtulník dosedající do rozbahněného pole, velitelé pořádající porady nad rozostřenými mapami a nálety kamikaze dronů na ruské pozice v rozbombardovaných panelácích. Ukrajinská vojenská rozvědka HUR ukázala záběry z pouličních bojů v Pokrovsku v Doněcké oblasti na východě země.
Objevilo se nové video ruského velitele, který vyhrožuje svým podřízeným, že pokud jej nebudou poslouchat, zabije je. Jde o další doklad širšího trendu v ruské armádě, kdy vojáci čelí takzvanému „vynulování“. Jedná se o popravy členů ruských ozbrojených sil jejich druhy. Důvodem bývá jak sadismus velitelů, tak odmítání vojáků přistoupit na vydírání.