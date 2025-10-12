Pozoruhodný způsob, jak prodloužit dosah svých dronů, předvedli operátoři ukrajinské jednotky Lasar’s Group. Jednu smrtící kvadrokoptéru posadili na projíždějící ruský systém protivzdušné obrany Buk-M1. A když ji ruská posádka objevila, na dálku odpálili nálož.
Osm výstřelů zasáhlo luxusní ferrari, které si pořídil výherce německé loterie a dnes už známá německá celebrita Kürsat Chico Yildrim. Policie oblast v severní části Dortmundu uzavřela kvůli vyšetřování. Důvody ani okolnosti střelby zatím nejsou zřejmé.
Bílý dům zkritizoval, že Nobelovu cenu za mír pro rok 2025 dostala venezuelská opoziční politička a aktivistka María Corina Machadová namísto amerického prezidenta Donalda Trumpa. Rozhodnutí Nobelova výboru označil za politické.
Poslanec a čestný prezident Motoristů Filip Turek má problém. Objevil se archiv jeho starších, později smazaných výroků na sociálních sítích, které jsou rasistické či homofobní. Turek, o němž se mluví jako o možném ministru zahraničí, se chce bránit právní cestou. Šéf ANO a zřejmý budoucí premiér Andrej Babiš označil informace za závažné a chce je řešit s představiteli Motoristů na začátku příštího týdne.
Česko-slovenská verze pořadu Naked Attraction odstartovala ve středu na televizi Óčko, která ten den trhla rekord ve sledovanosti. Lásku hledala sympatická Mirka (41) a příběh skončil šťastně.