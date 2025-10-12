VIDEA TÝDNE: Rozstřílené ferrari, Trump bez Nobelovky a nahá seznamka

Ukrajinská jednotka posadila dron na projíždějící ruský systém protivzdušné obrany, a když ho ruská posádka objevila, na dálku odpálili nálož. Výherci německé loterie někdo rozstřílel luxusní ferrari. Bílý dům kritizuje neudělení Nobelovy ceny za mír Donaldu Trumpovi. Ten si o cenu několikrát sám řekl. Kandidát Motoristů na ministra zahraničí Turek tvrdí, že jeho údajné rasistické komentáře zveřejněné Deníkem N jsou podvrh. Na televizi Óčko odstartovala nahá seznamka známá jako Naked Attraction. Hned první díl měl šťastný konec.
Donald Trump s listem papíru, na kterém ho ministr zahraničí Marco Rubio informoval o dosažení mírové dohody mezi Izraelem a Hamásem. (8. října 2025) | foto: ČTK

Pozoruhodný způsob, jak prodloužit dosah svých dronů, předvedli operátoři ukrajinské jednotky Lasar’s Group. Jednu smrtící kvadrokoptéru posadili na projíždějící ruský systém protivzdušné obrany Buk-M1. A když ji ruská posádka objevila, na dálku odpálili nálož.

Osm výstřelů zasáhlo luxusní ferrari, které si pořídil výherce německé loterie a dnes už známá německá celebrita Kürsat Chico Yildrim. Policie oblast v severní části Dortmundu uzavřela kvůli vyšetřování. Důvody ani okolnosti střelby zatím nejsou zřejmé.

Bílý dům zkritizoval, že Nobelovu cenu za mír pro rok 2025 dostala venezuelská opoziční politička a aktivistka María Corina Machadová namísto amerického prezidenta Donalda Trumpa. Rozhodnutí Nobelova výboru označil za politické.

Poslanec a čestný prezident Motoristů Filip Turek má problém. Objevil se archiv jeho starších, později smazaných výroků na sociálních sítích, které jsou rasistické či homofobní. Turek, o němž se mluví jako o možném ministru zahraničí, se chce bránit právní cestou. Šéf ANO a zřejmý budoucí premiér Andrej Babiš označil informace za závažné a chce je řešit s představiteli Motoristů na začátku příštího týdne.

Česko-slovenská verze pořadu Naked Attraction odstartovala ve středu na televizi Óčko, která ten den trhla rekord ve sledovanosti. Lásku hledala sympatická Mirka (41) a příběh skončil šťastně.

Volby ovládlo ANO, uspěli i Motoristé. Piráti předstihli SPD, Stačilo! pohořelo

Parlamentní volby po sečtení všech okrsků vyhrálo ANO se svým zatím nejvyšším ziskem 34,51 procenta hlasů, druhá koalice SPOLU získala 23,36 %. Andrej Babiš prohlásil, že preferuje jednobarevnou...

Je tam opravdu tak draho? Podívejte se, co a za kolik prodává Lidl v USA

Jsou potraviny v USA tak drahé, jak se všeobecně traduje? Aby bylo srovnání co nejvěrnější, připravili jsme prohlídku americké prodejny řetězce Lidl. Část sortimentu je shodná s tím evropským,...

Tramvajačka v lijáku zápasila s výhybkou, promoklá fotka okouzlila Česko

Liják v centru Prahy, tramvajačka stojící po kotníky ve vodě a fotograf, který neváhal promoknout do poslední nitky. Snímek Michala Růžičky z Czech Press Photo 2019 ukazuje, jak i z obyčejné...

Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic jsme nenašli, tvrdili

Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma Gazy v konvoji lodí? Izraelská armáda prohledala všechna zadržená plavidla, ale žádnou pomoc prý...

Jsem bez zranění. Jen hodinky a oblek mám od krve, řekl Turek po napadení

Nově zvolený poslanec Filip Turek se v sobotu v noci stal terčem útoku v jednom z barů v centru Prahy. Podle informací iDNES.cz musela zasáhnout jeho soukromá ochranka. Politik v podniku slavil...

Na D8 u Ledčic se převrátil kamion. Dálnice směrem na Německo byla 7 hodin zavřená

Dálnice D8 byla od nedělních ranních hodin na 23. kilometru u Ledčic na Mělnicku ve směru na Německo po nehodě kamionu zhruba sedm hodin uzavřená. Kamion skončil po havárii na boku přes dva jízdní...

Kdo jezdí ke komu a proč. Cesty státníků ukazují sílu zemí, Česko si nevede zle

Už pětatřicet let sleduje databáze COLT cesty prezidentů a premiérů po celém světě. Shrnuje, které země jsou učiněnými magnety, přitahujícími zahraniční návštěvy, a jaké státy se naopak na...

Klíčový muž za Masaryka i Beneše a hlava odboje. Šámal dovedl jednat s každým

Není obvyklé, aby se někdo stal revolucionářem skoro v padesáti a po sedmdesátce zaplatil účast na dalším odboji životem. Většina lidí přitom zná Přemysla Šámala jen jako kancléře prezidentů Masaryka...

Pošlete peníze, nebo usmrtíme třicet běluh, hrozí kanadský zábavný park vládě

Kanadský zábavní park Marineland se ocitl v krizi – podle ochránců zvířat chová mořské savce v nevyhovujících podmínkách, návštěvníků ubývá a finance docházejí. Park proto žádá vládu o finanční pomoc...

Některým seniorům zbývá 40 korun na den. I starý člověk se smí bavit, líčí expert

Ještě před pár měsíci pomáhal jiným seniorům v organizaci Život 90, jak se přizpůsobit životu v moderní, stále rychleji dopředu pádící společnosti, a najednou se devětasedmdesátiletý Jan Lorman ocitl...

Macinka bude trvat na nominaci Turka, experty za Motoristy ve vládě odmítá

Předseda strany Motoristé sobě Petr Macinka bude na pondělní schůzce s Andrejem Babišem trvat na nominaci Filipa Turka na post ministra zahraničí. Odmítl v pořadu Otázky Václava Moravce doporučení...

Trump rozpoutal špagetovou válku. Italští výrobci těstovin se děsí budoucnosti

Italské výrobce těstovin zasáhla nová hrozba ze strany amerického prezidenta Trumpa. Ten na jejich výrobky plánuje uvalit 92procentní cla. Krok pro některé výrobce představuje osudový úder. Itálie se...

Vláda bude odborná, řekl Juchelka. Jen nepovedená reality show, tvrdí Skopeček

Jednání o nové vládě stále pokračují. Jak probíhají schůzky? O aktuálním vývoji diskutovali opoziční poslanci Jan Skopeček a Petr Hladík s poslancem hnutí ANO Alešem Juchelkou a Radimem Fialou z SPD....

Zařiďte nám mír jako pro Gazu, požádal Trumpa Zelenskyj po dalším ruském útoku

Ke zprostředkování míru vyzval v sobotu amerického prezidenta Donalda Trumpa jeho ukrajinský protějšek Volodymyr Zelenskyj. Možnou mírovou dohodu přirovnal k té, kterou Trump prosadil na Blízkém...

U hranic s Ruskem se pohybovali ozbrojenci, Estonsko raději Saatskou botu uzavřelo

Estonsko v pátek večer dočasně uzavřelo silnici, která vede přes výběžek ruského území zasahující do jeho vnitrozemí. Pohraniční stráž tam zaznamenala zvýšenou aktivitu Rusů. Podél hranice se podle...

Ať platí bohatí, zní z Francie. Sociální Evropa se může stát brzy minulostí

Desítky let se Evropané hlavně v západních státech těšili z poměrně vysoké kvality života, který zastřešoval štědrý systém sociálního zabezpečení, relativně vysoké důchody, dostupné školství i mnohde...

