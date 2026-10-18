VIDEA TÝDNE: Tygr zabiják, návrat prezidenta a mluvčí na jedno použití

Prezident Petr Pavel se ve čtvrtek vrátil ze své ostře sledované dovolené v Maroku. Do Prahy po kritice tentokrát nepřiletěl soukromým tryskáčem, ale linkou nízkonákladové společnosti Ryanair. Podle informací iDNES.cz se Pavel vydal na cestu z marockého mezinárodního letiště Nador zhruba ve 12 hodin tamního času. Let byl s přestupem v Marseille.
Premiéra nové tiskové mluvčí Bílého domu Katie Zachariové skončila v úterý po pouhých čtrnácti minutách. Její první oficiální vystoupení před novináři provázely nejistota, vyhýbavé odpovědi i nechtěné přeřeknutí, které vyvolalo v sále smích a v kuloárech administrativy varovnou kritiku. Nutno dodat, že v pátek skončila nová mluvčí definitivně.
Českými lvy ověnčený režisér Václav Marhoul uvedl ve čtvrtek ve Varšavě svůj nejnovější film Doznání. Historický snímek z předválečného Ruska táhne pozornost nejen svým hvězdným obsazením, které čítá například Nicka Nolteho nebo Jamese Franca, ale především jménem scenáristy drsného dramatu. Tím je kontroverzní americký komentátor Ben Shapiro.
Americký výrobce elektrických vozů Tesla představil nový sportovní vůz Roadster s raketovými tryskami. Stroj má být schopen překonávat krátké úseky vzduchem. Tesla má začít vůz vyrábět v roce 2028.