VIDEA TÝDNE: Trump vyděsil Japonce, Paklíč pod čepcem a ňadra na odiv

Během oficiální návštěvy Japonska se americký prezident Donald Trump dopustil dvou protokolárních přešlapů, které neunikly pozornosti médií ani veřejnosti. Nejprve při přivítání u premiérky Sanae Takaičiové prošel kolem vlajek obou zemí, aniž by projevil úctu. Při audienci u císaře Naruhita pak porušil etiketu svým neformálním vystupováním.
Ikonická tvář pořadu Pevnost Boyard se pochlubila soukromými záběry, které zachycují její cestu k velkému dni. Místo svatebních momentů ukazuje Anthony Laborde alias Paklíč (43) žádost o ruku a společné chvíle s partnerkou Gaëlle Dassyovou (34). S tou tvoří pár už šestnáct let a mají spolu syna.
Hvězda seriálu Euforie Sydney Sweeney (28) přišla na akci časopisu Variety s podtitulem „Síla žen“ a předvedla, v čem je její největší síla. Zastínila velké hvězdy filmového plátna jako Sharon Stone nebo Jamie Lee Curtisovou v průsvitných šatech bez podprsenky.
V dalším díle česko-slovenské verze Naked Attraction si vybírala rozvedená kosmetička Kamila (42) z Brna. Svléknout se před kamerou pro ni nebylo snadné, ale sebrala odvahu, aby našla svého „kravaťáka“.
Obyvatele Moskvy v noci překvapil zářivě zelený záblesk, který ozářil oblohu a zanechal za sebou světelnou stopu. Podle odborníků šlo s největší pravděpodobností o malý meteor, který shořel při vstupu do atmosféry. Svědci však spekulují i o troskách satelitu nebo dokonce o mimozemšťanech.