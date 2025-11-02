VIDEA TÝDNE: Trump vyděsil Japonce, Paklíč pod čepcem a ňadra na odiv

  16:47
S nedělním podvečerem je tu také souhrn nejsledovanějších videí portálu iDNES.tv. Tento týden se vám líbily vysloveně odpočinkové záběry. Třeba prezident Trump, který vyděsil Japonce porušováním jejich tradic, s gustem jste se podívali na záběry ze soukromí Paklíče, klíčníka pevnosti Boyard, a úspěch mělo i video herečky Sydney Sweeney, která přišla na party „oblečená neoblečená“.
Fotogalerie1

Dva Trumpovy přešlapy proti etiketě během návštěvy v Japonsku (28. října 2025) | foto: AP

Během oficiální návštěvy Japonska se americký prezident Donald Trump dopustil dvou protokolárních přešlapů, které neunikly pozornosti médií ani veřejnosti. Nejprve při přivítání u premiérky Sanae Takaičiové prošel kolem vlajek obou zemí, aniž by projevil úctu. Při audienci u císaře Naruhita pak porušil etiketu svým neformálním vystupováním.

Ikonická tvář pořadu Pevnost Boyard se pochlubila soukromými záběry, které zachycují její cestu k velkému dni. Místo svatebních momentů ukazuje Anthony Laborde alias Paklíč (43) žádost o ruku a společné chvíle s partnerkou Gaëlle Dassyovou (34). S tou tvoří pár už šestnáct let a mají spolu syna.

Hvězda seriálu Euforie Sydney Sweeney (28) přišla na akci časopisu Variety s podtitulem „Síla žen“ a předvedla, v čem je její největší síla. Zastínila velké hvězdy filmového plátna jako Sharon Stone nebo Jamie Lee Curtisovou v průsvitných šatech bez podprsenky.

V dalším díle česko-slovenské verze Naked Attraction si vybírala rozvedená kosmetička Kamila (42) z Brna. Svléknout se před kamerou pro ni nebylo snadné, ale sebrala odvahu, aby našla svého „kravaťáka“.

Obyvatele Moskvy v noci překvapil zářivě zelený záblesk, který ozářil oblohu a zanechal za sebou světelnou stopu. Podle odborníků šlo s největší pravděpodobností o malý meteor, který shořel při vstupu do atmosféry. Svědci však spekulují i o troskách satelitu nebo dokonce o mimozemšťanech.

2. listopadu 2025  16:12

Durianová diplomacie. Číňané šílí po smradlavém ovoci a Peking utužuje vztahy

Zatímco na Západě si durian stále drží pověst zapáchajícího a trochu divného exotického ovoce, Číňané ho snědí téměř dva miliony tun ročně. Musí jej ovšem dovážet, což víc než vyhovuje okolním zemím....

2. listopadu 2025  16:09

Nehoda tří aut uzavřela u Prahy D1 ve směru na Brno, dva lidé jsou zranění

Nehoda tří osobních aut dnes odpoledne na zhruba hodinu zavřela na okraji Prahy dálnici D1. Neprůjezdná byla na pátém kilometru ve směru na Brno. Dva lidé se lehce zranili, uvedl policejní mluvčí Jan...

2. listopadu 2025  15:50

V Neratovicích vykolejil osobní vlak, spekuluje se o poškozeném kolejišti

Při vjezdu do stanice v Neratovicích odpoledne vykolejil osobní vlak, nikdo se nezranil. V půl třetí odpoledne byl provoz obnoven po ostatních kolejích. Dopravu mezi Prahou a Mělníkem dočasně...

2. listopadu 2025  13:39,  aktualizováno  15:27

Školy odmítají epileptiky. Učitelé mají strach, že dítěti při záchvatu nepomohou

Rodiče dětí s epilepsií mívají problém dostat je do běžné školy. Učitelé se bojí, že při záchvatech nedokážou dětem správně pomoci. Teď školy dostaly návod, jak postupovat.

2. listopadu 2025  15:01

Nálepka problémového dítěte Lufthanse zůstává. Dopravci se nedaří odrazit ode dna

Ačkoliv je německá letecká společnost Lufthansa jednou z největších v Evropě, v posledních letech ji trápí jeden problém za druhým. I proto ji označil za „problémové dítě“ i sám její ředitel. Před...

2. listopadu 2025

Pohled, který bral dech. Češi se potopili k vraku Britanniku, nahlédli do jeho nitra

Čeští potápěči pomohli na konci října prozkoumat v Egejském moři vrak lodi Britannic. Uvedl to vedoucí expedice Petr Slezák. Kvůli extrémním podmínkám, proudům a hloubce patří průzkum tohoto vraku k...

2. listopadu 2025  10:56,  aktualizováno  14:51

Kalousek kritizoval Babišovy ekonomické plány. Rychetský nechce Turka za ministra

V neděli se v pořadu Otázky Václava Moravce potkali předseda ČMKOS Josef Středula, exministr financí Miroslav Kalousek, předseda NRR Mojmír Hampl a poslanec Jan Skopeček. Hlavním tématem byla...

2. listopadu 2025  14:49

Tři roky odříkání. Vágner se pochlubil úlovkem největší ryby vltavské kaskády

V nedělním dešti se z orlické přehrady přihlásil rybář Jakub Vágner s dalším významným úlovkem. Ve videu popisuje příběh, jak o vylovení obřího sumce usiloval tři roky spolu se svým kamarádem....

2. listopadu 2025  14:01

Naše koncerty vám vykopnou mozek z hlavy, říká frontman kapely Parkway Drive

Premium

Australská metalcoreová kapela Parkway Drive slaví dvacáté výročí a 7. listopadu se představí českým fanouškům v pražské Sportovní hale Fortuna. O tom, co obnáší být ve skupině, která se z malého...

2. listopadu 2025

Útok ve vlaku měli za halloweenský žert, starší muž před nožem zachránil dívku

Nic nenasvědčuje tomu, že sobotní útok nožem ve vlaku na východě Anglie byl teroristickým činem, uvedla v neděli britská policie. Dva z deseti zraněných jsou nadále v ohrožení života. Oba podezřelí...

2. listopadu 2025  13:19

V rozpočtu něco skrýváte, obul se Nacher do vlády. Zadlužíte děti, vyčetl mu Hřib

Představitelé končící vlády a budoucí koalice v pořadu Partie na CNN Prima News řešili programové prohlášení vlády, jež bude představeno v pondělí a které už získala média. Opět se diskutovalo také o...

2. listopadu 2025  12:25,  aktualizováno  13:16

