Na první rozjezd zrekonstruované petřínské lanovky dorazily davy. Sešli se designéři, inženýři, politici, novináři a hlavně: milovníci lanovek. Přišlo na střihání stužky, požehnání od kněze i cinkání zvonu. Pak se dráha konečně rozjela.
Britská turistka vyvolala pobouření poté, co si ve videu na TikToku postěžovala, že v kavárně u bývalého vyhlazovacího tábora v Osvětimi prodávají drahé nápoje a nemají v nabídce bezkofeinovou kávu ani rostlinné mléko. Ve stejném příspěvku zároveň označila levný taxík do nacistického lágru za „skvělou koupi“.
Polský ministr zahraničí Radoslaw Sikorski během zasedání Rady bezpečnosti OSN přímo oslovil přítomné Rusy. Na rozdílech v HDP jejich země, Ukrajiny a také Evropské unie a NATO jako celku jim ukázal, že svou válku nemohou vyhrát. A šéfovi ruské diplomacie Sergeji Lavrovovi vzkázal: „Řekni svému šéfovi, že už toho bylo dost.“
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Britského krajně pravicového aktivistu Daniela Thomase vyšetřuje policie poté, co v úterý v Lamanšském průlivu propíchl člun. Z něj krátce před tím členové pobřežní stráže zachránili skupinu migrantů. Jejich příjezd doprovázely v přístavu Gosport protesty stovek převážně maskovaných Britů.