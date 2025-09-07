VIDEA TÝDNE: Tragédie v Lisabonu, zbitý Babiš a rvačka o zmrzlinu

S nedělí přichází i žebříček nejsledovanějších videí uplynulého týdne. Nejvíce vás zaujaly záběry z Lisabonu a tragická nehoda tamní lanovky. Velký zájem vzbudila také mediální smršť kolem Andreje Babiše, který dostal na předvolebním mítinku berlí do hlavy. Na třetím místě jste pak sledovali případ, kdy migranti v německém Hofu nedaleko českých hranic porvali s policií kvůli tomu, že nechtěli v cukrárně zaplatit za zmrzlinu.
Záchranné týmy v Lisabonu pracují na místě vykolejení lanovky. (3. září 2025) | foto: Armando FrancaAP

V Lisabonu ve středu vykolejila a havarovala lanovka Glória, která patří mezi oblíbené turistické atrakce. Havárie si vyžádala nejméně 16 mrtvých a nejméně 18 zraněných. Podle prvních zjištění havárii předcházelo odpojení lana mezi dvěma vozy, proč ale žlutý vůz, od kterého se lano uvolnilo, nezastavily brzdy, není zatím známo.

Útočník, který napadl Andreje Babiše, promluvil pro iDNES.cz o svých motivacích k činu. Podle jeho slov to byl zkrat, který ani on sám nečekal. „Já vůbec nechápu, že jsem na veřejnosti byl něčeho takového schopen,“ popsal. „Bylo to ve mně,“ dodal ale vzápětí. Na české politice mu prý nejvíce vadí, když někdo „donekonečna lže“. Později se šéfovi hnutí ANO omluvil, Andrej Babiš omluvu přijal.

Hádka v oblíbené kavárně v Hofu nedaleko českých hranic skončila rvačkou, při které museli zasahovat i policisté. Tři migranti ze Sýrie dlužili za zmrzlinu a když je majitel, rovněž Syřan požádal při další návštěvě o zaplacení, napadli ho. Zranění utrpěl on, jeho zaměstnanec a malá dcera. Útočníci zranili i tři zasahující policisty.

Marek Eben se po delší době objevil ve společnosti společně se svou partnerkou Markétou Fišerovou. Manželé vyrazili ve čtvrtek večer na premiéru představení Kurios od novocirkusového uskupení Cirque du Soleil.

Po dálnici D4 se v neděli ráno opět proháněla formule. Jednapadesátiletého řidiče se policistům podařilo zastavit v obci Buk, odkud jej následně odvezli na výslech do Příbrami. S novináři promluvil jeho syn Lukáš, který uvedl, že jízdy Formule 1 po dálnici společně dokumentují už od roku 2019 a lidé si na ně budou muset zvyknout. Policie je jiného názoru.

