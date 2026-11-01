VIDEA TÝDNE: Tragédie na kolejích, krize v Polsku a norské záchody

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V Polsku se v pátek vyostřil spor o Ústavní soud, u jeho budovy zasahovala policie. Část soudců tvrdí, že dosavadního předsedu a místopředsedu postavili mimo službu. Generální prokurátor požádal, aby byli oba zbaveni imunity. Další soudci tuto verzi odmítli, informovala polská média. Prezident Karol Nawrocki zrušil cestu do Senegalu a vrátil se do země.
Hned v pondělí se americký prezident Donald Trump vulgárně opřel do Norska a svou kritiku spojil s tím, že nezískal Nobelovu cenu za mír. Prohlásil, že s Norskem nechce mít nic společného, a zemi označil za zemi špinavých haj*lů. Připomněl přitom, že urovnal osm válek a další dvě má „na krku“, takže by si cenu zasloužil.
Jenže netrvalo ani pár dní a Norsko Trumpovi odpovědělo. Destinační agenturu Visit Norway výrok o špinavých haj*lech popudil, a tak na svých stránkách a sociálních sítích zveřejnila záběry a fotky těch nejkrásnějších norských toalet.
„Tohle jsem ještě neviděl, kamaráde. Tady borci třicet milionů ve ztrátě, a na tom talíři je to katastrofa,“ nevychází Zdeněk Pohlreich z údivu v restauraci Daliborka v Chodově u Karlových Varů. Provozují ji manželé Saša s Aničkou, v kuchyni dělá i Sašův brácha a Aniččina sestra, občas vypomáhá i maminka, která moc dobře umí opravdovou romskou kuchyni. A jak je v pořadu Ano Šéfe! zvykem, snažil se Zdeněk Pohlreich podniku pomoci.