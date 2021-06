VIDEA TÝDNE: Řádění tornáda, loučení se Šafránkovou a knokaut v Teplicích

Nejdříve vítr, pak létající trosky a nakonec ohlušující rachot. Radovan z Lužic poskytl policii záběry tornáda, které se prohnalo kolem domu. „To je normálně tornádo. Miluno, tos neviděl!“ říká překvapeně před blížícím se vírem autor videa. Tornádo bralo vše, co mu stálo v cestě. Před živlem se pak utíkali schovat do nižších pater, což bylo nejlepší řešení.

Tornádo na Moravě Sledovat další díly na iDNES.tv

Smuteční mší pro rodinu a nejbližší se v kostele svaté Anežky České na pražském Spořilově uzavřela oficiální část loučení s oblíbenou herečkou Libuší Šafránkovou. V kostele promluvil Ondřej Vetchý, Jan Hrušínský či Dagmar Havlová.



Na sociálních sítích koluje další video teplického Roma, který v sobotu zemřel v sanitce poté, co se podle soudní pitvy předávkoval drogami. Kromě záběrů z policejního zákroku a toho, jak bušil pěstí do zaparkovaného auta, se objevil záznam z jiného úhlu, jak do vozidla dvakrát narazil i hlavou a poté se svalil na vozovku.

Ve věku 84 let zemřela herečka Nina Divíšková. Řadu let byla spjata s Činoherním klubem. Vytvořila i řadu televizních a filmových rolí. Známá je například její role babičky ze seriálu Vyprávěj.

Českem se v noci na čtvrtek prohnala silná bouřka. Ojedinělé záběry řádění přírodních živlů pořídili čtenáři iDNES.cz z kokpitu letadla. Blesky měli přímo před sebou.