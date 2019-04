VIDEA TÝDNE: Vteřiny před výbuchem, objev v hlubinách a nebezpečné předjíždění

Bezpečnostní složky zveřejnily záznam zachycující jednoho z atentátníků, jak s batohem plným výbušnin vstupuje do kostela na Srí Lance těsně před explozí. Zemětřesení rozkývalo filipínský mrakodrap, z jehož střešního bazénu se valila voda do ulic. Vědci v hlubinách Jávského příkopu natočili záhadného tvora. Arya přišla v druhéhé dílu nové řady GoT o panenství a řidič hazardoval se životy ostatních.