VIDEA TÝDNE: Zaujala střelba ve Státech, nahá herečka a mrzení se sněhem

Netflix opět dokázal, že se nebojí kontroverzních témat ani odvážného zpracování. Seriál Mrtvý holky (Las Muertas), inspirovaný skutečnými událostmi kolem nechvalně proslulých vražedných sester Gonzalezových, šlápl do pedálů už od prvních epizod. Diváky upoutal výrazný herecký výkon mexické herečky Pauliny Gaitánové (33), která se před kamerou objevila hned v prvním dílu zcela nahá.
Česko v pátek zasáhlo intenzivní sněžení, které dorazilo z Bavorska. Meteorologové ráno uvedli, že vytrvale sněží hlavně na západě Čech, sněhová nadílka se přesouvá k východu. Problémy nastaly hlavně v dopravě.
Americké ozbrojené síly v severním Atlantiku zadržely ruský ropný tanker Marinera, dříve známý jako Bella 1, který prolomil blokádu sankcionovaných lodí spojených s Venezuelou. Operace, vedená pobřežní hlídkou a armádou na základě příkazu federálního soudu, přichází uprostřed napětí kolem dodržování amerických sankcí a možného trestního stíhání posádky.
Zpěvačka a herečka Natálie Grossová (23) skončila během dovolené na Tenerife v nemocnici poté, co se jí udělalo náhle velmi špatně po návštěvě jednoho z barů v oblasti Las Verónicas, známé noční zóně s kluby a bary.