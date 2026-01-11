VIDEA TÝDNE: Zaujala střelba ve Státech, nahá herečka a mrzení se sněhem

Autor:
  17:46
Jako každou neděli vám přinášíme souhrn nejsledovanějších videí týdne. Nejvíce vás zajímal případ, kdy agent ICE ve Spojených státech zastřelil matku tří dětí. Zatímco za agenta se postavil i Bílý dům, v Minneapolis, kde se incident stal, vypukly nepokoje.

Netflix opět dokázal, že se nebojí kontroverzních témat ani odvážného zpracování. Seriál Mrtvý holky (Las Muertas), inspirovaný skutečnými událostmi kolem nechvalně proslulých vražedných sester Gonzalezových, šlápl do pedálů už od prvních epizod. Diváky upoutal výrazný herecký výkon mexické herečky Pauliny Gaitánové (33), která se před kamerou objevila hned v prvním dílu zcela nahá.

Česko v pátek zasáhlo intenzivní sněžení, které dorazilo z Bavorska. Meteorologové ráno uvedli, že vytrvale sněží hlavně na západě Čech, sněhová nadílka se přesouvá k východu. Problémy nastaly hlavně v dopravě.

Americké ozbrojené síly v severním Atlantiku zadržely ruský ropný tanker Marinera, dříve známý jako Bella 1, který prolomil blokádu sankcionovaných lodí spojených s Venezuelou. Operace, vedená pobřežní hlídkou a armádou na základě příkazu federálního soudu, přichází uprostřed napětí kolem dodržování amerických sankcí a možného trestního stíhání posádky.

Zpěvačka a herečka Natálie Grossová (23) skončila během dovolené na Tenerife v nemocnici poté, co se jí udělalo náhle velmi špatně po návštěvě jednoho z barů v oblasti Las Verónicas, známé noční zóně s kluby a bary.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Krok, jenž umocnil tragédii. Ve vyhořelém baru před lety zúžili schodiště na polovinu

Zúžení schodů během rekonstrukce ve švýcarském baru La Constellation v roce...

Švýcarský bar Le Constellation, kde na Nový rok zemřelo 40 lidí, prošel v roce 2015 rekonstrukcí. Provozovatelé během ní nechali zúžit schodiště vedoucí do baru na polovinu, upozorňuje německý...

Chytré, nebo bezohledné? Lyžaři našli způsob, jak se u vleku vyhnout frontě

První lyžařský den na Černé hoře v Krkonoších (28.11.2025).

Ručník na lehátku už dávno není jediným symbolem dovolenkové vychytralosti. Podobný trend se objevuje na horách. Lyžaři v některých střediscích totiž nechávají u vleku lyže a hůlky, aby si zajistili...

Česko zasáhlo intenzivní sněžení. Doprava kolabovala, hlavní tahy zastavily nehody

Sledujeme online
Sněhové a mrazivé počasí v Praze. (9. ledna 2026)

Česko především ráno a dopoledne zasáhlo intenzivní sněžení. Začalo na západě Čech, postupně se nadílka přesunula k východu. Sníh působil komplikace v dopravě, včetně dálnic a dalších hlavních tahů....

Pohřeb Nečase plný známých tváří. S kamarádem se přišli rozloučit i Vaculík či Šmicer

Na pohřeb herce Pavla Nečase v Brně dorazil také hokejista Jakub Voráček. (9....

Několik známých herců a sportovců se přijelo do Brna naposledy rozloučit s hercem Pavlem Nečasem. Ten zemřel v poslední den minulého roku ve věku 59 let po náhlé zástavě oběhu. Proslavil se zejména...

Techtle mechtle pod svastikou. Inzerát na Hitlerovu árijskou utopii uhranul Němce

Mladý německý pár na pláži (1939)

Ein Volk, ein Reich, ein Führer! Až budete v Berlíně, zajděte si do Muzea topografie teroru. Jeho možná nejslavnější exponát neukazuje nacistická zvěrstva, ale Hitlerovu kýčovitou vizi německého...

Protesty v Íránu už mají přes 500 obětí, Trump zvažuje plány možného útoku

Na snímku z videa jsou vidět demonstranti, kteří opět vyšli do ulic Teheránu...

Od začátku protivládních protestů v Íránu zemřelo nejméně nejméně 538 demonstrantů, přes 10 600 bylo zadrženo uvedla nevládní organizace Iran Human Rights. Íránská policie mezitím oznámila, že střety...

11. ledna 2026  12:25,  aktualizováno  18:01

VIDEA TÝDNE: Zaujala střelba ve Státech, nahá herečka a mrzení se sněhem

Imigrační agent v USA zastřelil ženu

Jako každou neděli vám přinášíme souhrn nejsledovanějších videí týdne. Nejvíce vás zajímal případ, kdy agent ICE ve Spojených státech zastřelil matku tří dětí. Zatímco za agenta se postavil i Bílý...

11. ledna 2026  17:46

Dva lidé zemřeli na Nymbursku po čelním střetu s cisternou. Ujížděli policistům

ilustrační snímek

V Choťánkách na Nymbursku zemřeli v neděli odpoledne po čelním střetu s cisternou převážející asfalt dva lidé. Tedy řidič a spolujezdec, kteří v osobním autě ujížděli policistům.

11. ledna 2026  17:28

Chcete pohřeb? Modlitbu? Dejte víc! Ruská pravoslavná církev kasíruje věřící

Ruský patriarcha Kirill po boku ruského prezidenta Vladimira Putina u...

Napříč Ruskem od začátku invaze na Ukrajinu prudce vzrostly ceny pravoslavných obřadů. Církevní platby označované jako „dobrovolné příspěvky“ rostou mnohem rychleji než inflace. Válka zároveň zvyšuje...

11. ledna 2026  17:04

Trump hrozí Kubě odříznutím od ropy a peněz: Uzavřete dohodu, než bude pozdě

Americký prezident Donald Trump hovoří během setkání s představiteli ropného...

Kuba by měla co nejdříve uzavřít dohodu s USA, uvedl v neděli americký prezident Donald Trump a varoval, že ostrovní stát napříště už nebude dostávat žádnou ropu ani peníze od Venezuely. Proti...

11. ledna 2026  15:31,  aktualizováno  16:58

Izrael je ve stavu vysoké pohotovosti kvůli možnosti, že by USA zasáhly v Íránu

Izraelští vojáci na základně u hranic s Pásmem Gazy (5. května 2024)

Izrael je ve stavu vysoké pohotovosti kvůli možnosti, že by USA zasáhly v Íránu, kde se konají největší protivládní demonstrace za několik let. Teherán varoval, že jakýkoliv útok by vedl k odvetě...

11. ledna 2026  7:59,  aktualizováno  16:13

Na brněnském hlavním nádraží vykolejil vlak, provoz byl přerušený

Na brněnském hlavním nádraží vykolejil vlak, provoz je přerušený (11. ledna...

Provoz na brněnském hlavním nádraží je po částečném vykolejení vlaku znovu obnovený, omezení skončilo před 16:00. Lokomotiva ráno částečně vykolejila při posunu. Většina dálkových spojů jela odklonem...

11. ledna 2026  9:40,  aktualizováno  16:13

Rusové hlásí dobytí obce na Donbasu. Cílený teror, míní o útocích Zelenskyj

Sledujeme online
Pracovníci odklízejí škody po ruských útocích v jedné z obytných čtvrtí ve...

Ruské útoky na Doněckou oblast za posledních 24 hodin zabily čtyři místní obyvatele. Uvedla to ukrajinská správa regionu, který z velké většiny okupují ruské síly. Moskva mezitím oznámila, že dobila...

11. ledna 2026  11:34,  aktualizováno  16:11

Češi nejsou spokojení s digitalizací. Pomoct by mohla AI, úředníky nenahradí

ilustrační snímek

Digitalizace stavebního řízení či eDoklady. Dva projekty digitalizace státu, které na sebe v poslední době strhly značnou pozornost. Důvod je jednoduchý – nefunkčnost. Byť o nutnosti digitalizace...

11. ledna 2026  16:03

Komplikací byly úzké prostory. Zraněný jeskyňář nám ale pomáhal, líčí záchranář

Jiří Buček je profesionálním hasičem, jehož koníčkem je speleo záchranářství....

Hlavní komplikací při záchraně zraněného jeskyňáře, který v sobotu při průzkumu uvázl přibližně 60 metrů pod zemí, byly úzké prostory. Do akce se zapojily desítky hasičů, ale také další odborníci....

11. ledna 2026  15:52

Advantage Consulting, s.r.o.
PEDIATR (110.-140.000Kč+BYT+BONUS)

Advantage Consulting, s.r.o.
Olomoucký kraj
nabízený plat: 110 000 - 140 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

GLOSA: Hilský opět prvotřídní. Dočkali jsme se čtivého překladu Ztraceného ráje

Profesor Martin Hilský (20. června 2023)

Jeden letitý překladatelský dluh je konečně vyrovnán. V péči nakladatelství Academia je od prosince loňského roku na trhu čtivý a současnému čtenáři dokonale srozumitelný překlad epického básnického...

11. ledna 2026  15:39

Osobní vlak v Praze srazil ženu, provoz mezi Smíchovem a Radotínem stál

V Praze-Libni dnes dopoledne osobní vlak projel návěstidlo zakazující jízdu....

Osobní vlak v neděli odpoledne srazil a usmrtil nedaleko Barrandovského mostu v Praze ženu. Z vlaku bylo evakuováno 130 pasažérů. Provoz na trati mezi Smíchovem a Radotínem byl poté hodinu a půl...

11. ledna 2026  14:54,  aktualizováno  15:31

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.