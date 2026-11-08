Tragická smrt třicetileté české diplomatky Kláry Schneiderové v Jeruzalémě zpočátku vypadala jako nešťastná dopravní nehoda, při níž řidič ztratil kontrolu nad vozem. Bezpečnostní záznamy z místa činu však vzbuzují pochybnosti. Mezi oficiálními tiskovými zprávami a realitou zachycenou na kamerách panuje rozpor.
Kvůli podezření z mučení vojáků se strhla bitka v ukrajinské Petropavlivské Borščahivce. Obyvatelé vsi u Kyjeva se pokusili vyrazit bránu u tamního rodinného domu a dostat se dovnitř. Velitel Národní gardy Oleksandr Pivnenko pak upřesnil, že v budově zadržují vojáky, kteří bez povolení opustili své jednotky. Obvinění z násilí však odmítl.
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Část hlavního města postihl rozsáhlý výpadek elektřiny. Omezil městskou dopravu a vyřadil z provozu také semafory na křižovatkách. Jednání musela přerušit i Poslanecká sněmovna. Bez proudu byly i některé pražské nemocnice, jejich fungování ale závada ovlivnila minimálně. Pražská energetika (PRE) zdůraznila, že příčinou byla technická závada, nikoli kybernetický útok.
Na veřejnost se dostal zvukový záznam komunikace mezi posádkou stroje Learjet 60 a řízením letového provozu zachycující tragickou nehodu na Floridě. Nahrávka dokládá bezmoc v kokpitu v posledních sekundách před nárazem do obytné čtvrti. Letoun se během jediné minuty propadl z výšky přes osm tisíc metrů. Pak se sledování letu přerušilo.