Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

VIDEA TÝDNE: Střelba v Krakově, nepokoje u Kyjeva a blackout v Praze

Autor:
  14:09
Sledovat iDNES.cz na Googlu
Také uplynulý týden přinesl dramatické události, které zachytily kamery. Nejvíc rezonovala střelba v polském Krakově, při které zemřelo šest lidí a dalších 15 je zraněných. Útok střelce a reakci policistů v centru města zachytili svědci na mobilní telefony.

Tragická smrt třicetileté české diplomatky Kláry Schneiderové v Jeruzalémě zpočátku vypadala jako nešťastná dopravní nehoda, při níž řidič ztratil kontrolu nad vozem. Bezpečnostní záznamy z místa činu však vzbuzují pochybnosti. Mezi oficiálními tiskovými zprávami a realitou zachycenou na kamerách panuje rozpor.

Kvůli podezření z mučení vojáků se strhla bitka v ukrajinské Petropavlivské Borščahivce. Obyvatelé vsi u Kyjeva se pokusili vyrazit bránu u tamního rodinného domu a dostat se dovnitř. Velitel Národní gardy Oleksandr Pivnenko pak upřesnil, že v budově zadržují vojáky, kteří bez povolení opustili své jednotky. Obvinění z násilí však odmítl.

Válka na Ukrajině

Sledovat další díly na iDNES.tv

Část hlavního města postihl rozsáhlý výpadek elektřiny. Omezil městskou dopravu a vyřadil z provozu také semafory na křižovatkách. Jednání musela přerušit i Poslanecká sněmovna. Bez proudu byly i některé pražské nemocnice, jejich fungování ale závada ovlivnila minimálně. Pražská energetika (PRE) zdůraznila, že příčinou byla technická závada, nikoli kybernetický útok.

Na veřejnost se dostal zvukový záznam komunikace mezi posádkou stroje Learjet 60 a řízením letového provozu zachycující tragickou nehodu na Floridě. Nahrávka dokládá bezmoc v kokpitu v posledních sekundách před nárazem do obytné čtvrti. Letoun se během jediné minuty propadl z výšky přes osm tisíc metrů. Pak se sledování letu přerušilo.

Vstoupit do diskuse
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Nejčtenější

„Budeme bojovat dál.“ Za poplatky ČT a ČRo demonstrovaly na Václaváku tisíce lidí

Na Václavském náměstí pak protest v symbolickém čase 16:36 vrcholí. Za...

Tisíce lidí se v úterý v symbolickém čase 16:36 sešly na Václavském náměstí v Praze, aby podpořily nezávislost veřejnoprávních médií. Protestní pochod zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu,...

Turek zveřejnil svůj diplom s překlepy, pak ho smazal a nevěřící označil za blázny

Filip Turek po jednání koaliční rady (10.července 2026)

Poslanec Filip Turek (nestr. za Motoristé) vzbudil pochybnosti ohledně diplomu svého vysokoškolského vzdělání. Na sociálních sítích zveřejnil fotografie dokumentů, které však obsahovaly překlepy v...

V Kremlu už se těší. Internet si po fiasku republikánů utahuje z Trumpa i Muska

Americký prezident Donald Trump během předvolebního mítinku na regionálním...

Výsledky voleb do Kongresu nepotěšily jen americké demokraty, ale i kritiky prezidenta Donalda Trumpa a jeho republikánů. A vtipálky. Jako vždy si nenechali ujít příležitost a ve svých vtipech i...

Modrá tsunami v USA. Demokraté ovládli Sněmovnu i Senát

Lidé reagují na volební výsledky na akci pořádané pro demokratického kandidáta...

Spojené státy vynesly verdikt nad vládou Donalda Trumpa. Demokraté jasně vyhráli úterní volby do Kongresu a ovládnou jak Sněmovnu reprezentantů, tak Senát. Díky tomu budou moci blokovat Trumpovu...

Střelba v polském Krakově. Počet obětí roste, ranění jsou také policisté

Střelba na hlavním náměstí v Krakově si vyžádala několik mrtvých i raněných....

Nejméně šest mrtvých a patnáct zraněných si v sobotu vyžádala střelba v centru polského Krakova. Mezi raněnými jsou i policisté. Střílelo se z auta. Předpokládaného pachatele policie postřelila a...

Skuteční hrdinové, ocenil Tusk po střelbě v Krakově policisty. Zásah zachytilo video

Střelba na hlavním náměstí v Krakově si vyžádala několik mrtvých i raněných....

Polským Krakovem znějí sirény, ozývají se výstřely. A najednou přibíhá policista. Svědci na videu zachytili dopadení podezřelého útočníka. Policisty ocenil například i premiér Donald Tusk. Při...

8. listopadu 2026  13:30,  aktualizováno  14:40

Tati, tamhle střílejí po lidech. Promluvili lékaři, kteří spěchali v Krakově na pomoc

Policisté prohledávají místo činu den po střelbě v polském Krakově. (8....

Během střelby v Krakově se vyděšení kolemjdoucí skrývali v okolních obchodech. Někteří z nich považovali první výstřely za ohňostroj, jak popsali. Dvěma policistům, kteří v sobotu zastavili útok...

8. listopadu 2026  14:29

Z rudé deky nad Ostravou jsem emigrovala do Kanady, vzpomíná výtvarnice

Cesta výtvarnice Aleny Foustkové vedla z ostravských Radvanic do kanadského...

Výtvarnice Alena Foustová se z ostravských Radvanic ještě za socialismu dostala do kanadského Toronta. V roce 1984 tam emigrovala se svým manželem přes zájezd do Jugoslávie s tehdejší Cestovní...

8. listopadu 2026  14:21

Zlatý rok české animace. Hurvínek připíjí kutilům, Fíkovi i kouzelnému sluchátku

Hurvínek, Žeryk a Spejbl

Česká loutková a animovaná scéna letos prožívá mimořádné období plné kulatých výročí. Zatímco dřevěný rošťák Hurvínek slaví sté narozeniny a Krteček Zdeňka Milera už pomalu chystá svíčky na dort pro...

8. listopadu 2026  14:13

VIDEA TÝDNE: Střelba v Krakově, nepokoje u Kyjeva a blackout v Praze

Střelba na hlavním náměstí v Krakově si vyžádala několik mrtvých i raněných....

Také uplynulý týden přinesl dramatické události, které zachytily kamery. Nejvíc rezonovala střelba v polském Krakově, při které zemřelo šest lidí a dalších 15 je zraněných. Útok střelce a reakci...

8. listopadu 2026  14:09

Vězení rostlinných zabijáků. Patogeny ze zahradnictví tiše hubí české lesy

Premium
Vypadají neškodně. Na první pohled neškodný bílý chomáč, ve skutečnosti...

Na první pohled je to obyčejný dům. Kdybyste ale nahlédli dovnitř, najdete v lednicích a mrazácích zkumavky a Petriho misky. V nich se množí cosi, co laikovi připomíná obyčejný bílý chomáč plísně. Ve...

8. listopadu 2026

Darujte krev policistovi zraněnému v Krakově, prosí výzva veřejnost

Střelba na hlavním náměstí v Krakově si vyžádala několik mrtvých i raněných....

Unie bezpečnostních složek (UBS) vyzvala Čechy žijící v Polsku a česko-polském příhraničí, aby darovali krev policistovi těžce zraněnému při sobotní střelbě v Krakově. Policista Jakub Kulik potřebuje...

8. listopadu 2026  13:48

Uteč, schovej se, bojuj. Policie po tragédii v Krakově radí, jak se chovat při útoku

Policie posílila přítomnost v centru města. Děje se tak po tragických...

Česká policie v reakci na sobotní střelbu v polském Krakově připomněla základní bezpečnostní pravidla při útoku na veřejném prostranství. Hlavní koordinátor ochrany měkkých cílů pražské policie Pavel...

8. listopadu 2026  13:28

Vaše naivita nám pomáhá, řekl Rakušan Havlíčkovi. SPD chce řešit sektorové daně

Druhé kolo senátních voleb. Na snímku Vít Rakušan, který odvolil v Kolíně. (16....

Hnutí STAN podle nejnovějšího průzkumu stahuje náskok ANO. Ve sněmovních volbách by získalo s 23,5 procenty jen o šest procentních bodů méně. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček si pozici...

8. listopadu 2026  12:50,  aktualizováno  13:25

Hasičky z Vyššího Brodu nafotily kalendář, výtěžek pomůže vážně nemocným dětem

Společná fotografie (listopad 2026)

Chtějí pomoci dětem s onemocněním krvetvorby a hematoonkologickými nemocemi i jejich rodinám. A tak se 12 hasiček z Vyššího Brodu na Českokrumlovsku rozhodlo, že pro rok 2027 nafotí kalendář a...

8. listopadu 2026  13:14

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Bavlna rodinu nezachrání. Zákaz opia připravil afghánské farmáře o příjmy

Pěstování pšenice afghánským zemědělcům sotva pokryje náklady a ceny bavlny...

Afghánští farmáři čelí existenční krizi. Vládnoucí hnutí Tálibán před čtyřmi lety zakázalo pěstování máku, jenže obilí nebo bavlna mají mnohem nižší výnosnost. Zemědělci tak zápasí s prudkým propadem...

8. listopadu 2026

STAN stahuje náskok na vedoucí ANO, ukázal průzkum. Motoristé by neuspěli

Tisková konference poslaneckého klubu Starostové ve Sněmovně. Na snímku Vít...

Sněmovní volby by podle nového průzkumu společnosti Kantar pro Českou televizi vyhrálo s 29,5 % hnutí ANO. Druhý STAN má jen o 6 procentních bodů méně. Další opoziční strana ODS na lídra ztrácí 17...

8. listopadu 2026  12:28,  aktualizováno  12:48

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.