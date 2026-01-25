VIDEA TÝDNE: Střelba na úřadě, Vémola na svobodě a premiér s glóbusem

Týden končí, nastal čas připomenout si nejúspěšnější videa posledních 7 dnů. Nejvíce vás zaujaly záběry z Chřibské, kde v pondělí útočník na městském úřadě zastřelil jednoho člověka a šest dalších zranil. Nakonec obrátil zbraň proti sobě.

Státní zástupkyně v pondělí propustila na kauci z vazby zápasníka Karla „Karlose“ Vémolu, který je obviněný z organizované drogové trestné činnosti. „Teď jsem fakt dlouho nebyl s rodinou, nestrávil jsem s nimi Vánoce,“ řekl. Svou kauzu označil za jedno velké nedorozumění.

Premiér Andrej Babiš vyvolal rozruch i posměšky svým oznámením, že si kvůli geopolitické roztržce kolem Grónska koupil glóbus za 15 tisíc korun. Den nato přišel s lekcí zeměpisu, aby vysvětlil, v čem je glóbus lepší než obyčejná mapa.

Ve věku 70 let zemřel herec Mojmír Maděrič. Hrál v divadle, moderoval pořad Mňam aneb Prima vařečka, daboval Waylona Smitherse v seriálu Simpsonovi. Nezapomenutelná byla jeho role Božského Lumíra ve hře Dívčí válka.

Ředitelka kosmetické značky Věra Komárová přišla na letišti o luxusní kabát za téměř milion korun. Při přestupu v Helsinkách jí z business salónku Finnair zmizel její oblíbený Fendi kabát v hodnotě 40 tisíc eur (přibližně 970 tisíc korun). Personál jí prý nepomohl. Nyní žena žádá veřejnost o pomoc při jeho nalezení.

25. ledna 2026  17:05

Indie chystá nižší cla na dovoz aut z EU, těžit z toho může i Škoda

Indický premiér Naréndra Módí s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der...

Indie hodlá snížit cla na dovoz automobilů z Evropské unie na 40 procent ze současných až 110 procent. EU a Indie jsou podle dřívějších informací agentury Reuters blízko dohodě o volném obchodu a...

25. ledna 2026  17:04

Ne desetimilionovému Švýcarsku. V zemi sílí odpor k migraci, referendum se chystá

Švýcarská hranice na vrcholu Testa Grigia mezi švýcarským Zermattem a italským...

Počet obyvatel ve Švýcarsku dlouhodobě roste mnohem rychleji než v dalších státech Evropy. Podle dostupných statistik dnes už čtvrtina lidí, kteří zde žijí, nemá švýcarský pas. I proto se v této...

25. ledna 2026

Ukořistili ruský dron, v Česku ho okopírovali. A zrodil se létající Jan Žižka

Spark spolek vyvinul útočný dron. Jako předloha posloužil ukořistěný ruský...

Na Ukrajinu míří nový český dron. Díky optickému vláknu se nedá zarušit, navíc je o třetinu levnější než ostatní modely. Podle slavného husitského vojevůdce dostal jméno Jan Žižka. Reportéři iDNES.cz...

25. ledna 2026  16:37

USA svírá velká sněhová bouře. Statisíce domovů jsou bez proudu, lety zrušené

Sněhové pluhy odklízejí část ulice, během zimní bouře na území Spojených států,...

Více než šest set tisíc amerických domácností postihly výpadky proudu a bezmála deset tisíc letů bylo zrušeno kvůli masivní sněhové bouři, která podle předpovědí ochromí dopravu a přinese husté...

25. ledna 2026  16:22

Jednat s Kallasovou? Nikdy, počkáme, až odejde, prohlásil mluvčí Kremlu

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov (26. května 2025)

Rusko nikdy nebude jednat s šéfkou zahraniční politiky Evropské unie Kajou Kallasovou, prohlásil mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Moskva podle jeho slov jednoduše počká, až této vysoké unijní diplomatce...

25. ledna 2026  16:17

Pozvánku do Rady míru vymlčme, radí Dvořák. Řešme to v rámci EU, říká Bžoch

Tisková konference Starostů. Na snímku Martin Dvořák. (13. listopadu 2025)

Česká diplomacie by měla k nové Radě míru amerického prezidenta Donalda Trumpa přistupovat zdrženlivě. V pořadu Otázky Václava Moravce se na tom shodli europoslanec Jaroslav Bžoch (ANO) a exministr...

25. ledna 2026  15:47

Pro Rusy klíčový Severomorsk jede na generátory, zchátralé vedení se zřítilo

Ruské město Murmansk jede už druhý den na generátory. Spadlo tam zchátralé...

Domovské město hlavní ruské námořní základny muselo přejít na nouzové generátory, aby si zajistilo elektřinu poté, co se během špatného zimního počasí zhroutilo stárnoucí elektrické vedení. To...

25. ledna 2026  15:19

Doplácíme na vás, vyčítá bavorský premiér malým spolkovým zemím. Chce je spojit

Bavorský premiér Markus Söder (13. ledna 2026)

Spolkových zemí by v Německu mělo být méně, prohlásil bavorský premiér Markus Söder a rozčísl tak nudné vody německé politiky. Přestože neřekl konkrétně, které části země by spojil dohromady, jedno...

25. ledna 2026  15:18

Maminky rozhodly! Tohle jsou nejlepší porodnice v Česku pro rok 2025
Maminky rozhodly! Tohle jsou nejlepší porodnice v Česku pro rok 2025

Každá z nás chce rodit tam, kde se cítí bezpečně a kde se o ni i miminko postarají s respektem. Proto už tradičně pořádáme hlasování o tu nejlepší...

Sázka na barvy a Amazon jako vzor. Řetězec Walmart rozšiřuje nabídku

Policie v Kalifornii zatkla nahého muže ve Walmartu. O chvíli dříve střílel po...

Největší americký maloobchodní řetězec Walmart mění svou strategii. Na americkém trhu je znám hlavně pro nízké ceny, které oslovují nízkopříjmové zákazníky. V poslední době firma začala nabízet i...

25. ledna 2026

Policisté hledají svědky nehody na Smíchově. Žena při ní přišla o nohy

Místo nehody, kde ve čtvrtek 15. ledna autobus srazil ženu, která kvůli vážným...

Pražští policisté hledají svědky nehody autobusu městské hromadné dopravy, při které se vážně zranila žena a utrpěla amputaci obou spodních končetin. Událost se stala 15. ledna krátce po sedmé hodině...

25. ledna 2026  14:40

