Státní zástupkyně v pondělí propustila na kauci z vazby zápasníka Karla „Karlose“ Vémolu, který je obviněný z organizované drogové trestné činnosti. „Teď jsem fakt dlouho nebyl s rodinou, nestrávil jsem s nimi Vánoce,“ řekl. Svou kauzu označil za jedno velké nedorozumění.
Premiér Andrej Babiš vyvolal rozruch i posměšky svým oznámením, že si kvůli geopolitické roztržce kolem Grónska koupil glóbus za 15 tisíc korun. Den nato přišel s lekcí zeměpisu, aby vysvětlil, v čem je glóbus lepší než obyčejná mapa.
Ve věku 70 let zemřel herec Mojmír Maděrič. Hrál v divadle, moderoval pořad Mňam aneb Prima vařečka, daboval Waylona Smitherse v seriálu Simpsonovi. Nezapomenutelná byla jeho role Božského Lumíra ve hře Dívčí válka.
Ředitelka kosmetické značky Věra Komárová přišla na letišti o luxusní kabát za téměř milion korun. Při přestupu v Helsinkách jí z business salónku Finnair zmizel její oblíbený Fendi kabát v hodnotě 40 tisíc eur (přibližně 970 tisíc korun). Personál jí prý nepomohl. Nyní žena žádá veřejnost o pomoc při jeho nalezení.