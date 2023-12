VIDEA TÝDNE: Sněhová kalamita, zdražení elektřiny i faux pas v Kataru

Jihočeský hejtman Martin Kuba v sobotu ráno vyhlásil v kraji kvůli sněhu kalamitní stav. Byly problémy a výluky v železniční i autobusové dopravě, vlaky nabraly i víc než hodinová zpoždění. Některé silnice pod sněhem zcela zmizely, byly také výpadky proudu. V kraji napadlo místy až tři čtvrtě metru sněhu.

Klub Za starou Prahu nesouhlasí s návrhem přeměny hlavního nádraží, podle kterého by se měla zbourat část nové odbavovací haly. Podle klubu je hala cennou a unikátní stavbou, která patří k nejkvalitnějším poválečným stavbám v České republice. Demolice je podle něj nepřijatelná.

Německý prezident Frank-Walter Steinmeier musel po přistání v katarské metropoli Dauhá půl hodiny čekat nahoře na schůdcích, než mohl sestoupit z letadla, protože ho neměl kdo uvítat. Diplomatického faux pas si všimla německá média.

Energetický regulační úřad potvrdil růst regulovaných cen energií od ledna 2024. Oproti před měsícem uváděnému růstu regulované složky o 71 procent, bude nakonec zvýšení činit 65,7 procenta.

Kavkazský pastevecký pes není žádný trouba, kterého opijete rohlíkem. Je to doslova hlídací obr, k čistě dobromyslnému chlupáčovi má daleko. Tedy co se cizích lidí týká, za vlastní rodinu by dýchal. Jak je koneckonců patrné z videa, které natočila rodinka z amerického Massachusetts se svým kavkazákem Yogim.