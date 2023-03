VIDEA TÝDNE: Boj o důchody, ruské kamikaze drony a dodávka na ledu

Poslanci schválili po tvrdých opozičních obstrukcích omezení mimořádného červnového růstu důchodů. V pátek večer, kdy Sněmovna omezila řečnické časy i pro poslance s přednostním právem, například šéf ANO Andrej Babiš odmítal opustit řečnický pultík a opoziční poslanci jej chránili vlastními těly.

Ruská armáda oznámila, že na začátku března přidala do svého arzenálu další kamikaze drony. Tentokrát se ruským jednotkám dostaly do rukou stroje nazvané Bumerang. Hlavní výhoda dronu má spočívat v tom, že nemá komunikační modul se satelitem, tudíž ho nezasáhnou protiletadlové zbraně.

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

Neobvyklá nehoda se stala v centru Špindlerova Mlýna v Krkonoších. Řidič dodávky se tam snažil vyjet nahoru jednou ze zasněžených ulic, jenže jeho vůz začal neovladatelně sjíždět dolů. K tomu se nachomýtlo policejní auto, které dodávka vzala s sebou.

Při jedné z diskuzí na summitu G20 v Indii pobavil Sergej Lavrov účastníky svou řečí, kde zmínil válku na Ukrajině. „Víte, válka, kterou se snažíme zastavit a která byla proti nám spuštěna za zneužití ukrajinského lidu…,“

načež byl přerušen hlasitým smíchem z publika.

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

Do letní dovolené u moře je ještě daleko, ale pokud si chcete čekání zkrátit, nechte se inspirovat třeba naším kolegou. Ten synovi o jarních prázdninách kývl na nápad zajet do německého akvaparku Tropical Islands, který se nachází zhruba šedesát kilometrů od Berlína. Takže zabalit plavky, obrnit se trpělivostí a vzhůru do Karibiku.