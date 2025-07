VIDEA TÝDNE: Smrt v motoru, odmítnutý Macron a Decroix vrací úder

Nasátí muže do motoru Airbusu A319 na letišti v Bergamu (8. července 2025) | foto: Nabila Jamal

Na sociálních sítích začaly kolovat amatérské záběry, které ukazují nasátí muže do motoru Airbusu A319 na letišti v italském Bergamu. Incident se stal v úterý, ze záběrů se zdá, že ochranka muže honila po letištní ploše, a že do motoru skočil sám. V důsledku tragédie byl dočasně přerušen provoz celého letiště a lety nabraly zpoždění, některé pak byly i zrušeny. Jedním z nich bylo dopolední spojení do Prahy.

Při úterním příletu do Velké Británie na státní návštěvu zažil francouzský prezident Emmanuel Macron rozpačitou chvilku. Nabídl manželce Brigitte ruku při výstupu z letadla, ta však jeho gesto ignorovala. Před zraky prince a princezny z Walesu pak musel svou paži neobratně stáhnout.

Jindřich Rajchl (PRO) osočil na svém facebookovém profilu ministryni spravedlnosti Evu Decroix (ODS), že na počítači místo práce raději trénuje jízdu autem. Decroix reagovala na jeho výrok videem na sociální síti X, kde mu vysvětluje rozdíl mezi volantem a opěrkou u židle.

Policie objasnila znásilnění třiatřicetileté ženy ve Vrchlického sadech u hlavního nádraží v Praze z konce letošního června. Poškozená do hlavního města přicestovala s vidinou nalezení práce. Po výstupu z vlaku jí nabídli pomoc čtyři muži, kteří ji později znásilnili. Kriminalisté už podezřelé zadrželi. Dva z nich v době spáchání činu ještě nebyli plnoletí.

Ve vodní nádrži Orlík je kvůli suchu až o deset metrů méně vody. Kvůli nedostatku vody ve Vltavě stojí třeba i plavební komora v Kořensku, lodě mají smůlu. Sucho také odhalilo na Orlíku řadu zajímavých staveb, které se po stavbě přehrady zatopily.