VIDEA TÝDNE: Smaženice z muchomůrky, krásné záběry vlčat i luxusní vila na prodej

Autor:
  15:28
S nedělním odpolednem je tu přehled nejsledovanějších videí uplynulého týdne. Muž přežil otravu muchomůrkou zelenou a o své zkušenosti promluvil. Vila na Vinohradech přitahuje pozornost, prodává se za čtvrt miliardy. Nevšední pár se těší na dítě, lidé ale jejich nadšení nesdílí. Ženy jsou totiž vyznavačky extrémních plastik.
Fotogalerie1

Vila na pražských Vinohradech se prodává za čtvrt miliardy korun. (30. července 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Málem osudným se stal omyl při sbírání hub muži, který leží v pražském IKEM. Spolu s manželkou si spletli bedlu s jednou z nejjedovatějších hub, na kterou mohou houbaři v Česku narazit - muchomůrkou zelenou. Skončil v péči zdravotníků a jen zázrakem nepřišel o život.

Realitní kancelář Svoboda & Williams inzeruje na svém webu vilu z roku 1906 na pražských Vinohradech. Historická nemovitost se zahradou, venkovním bazénem a vířivkou se prodává za 250 milionů korun. Podle zápisu v katastru nemovitostí je jejím vlastníkem český podnikatel a investor Václav Dejčmar.

Třiadvacetiletá Jessy Bunny je velkou milovnicí plastik, a není tak divu, že se zamilovala do transgender ženy, která má stejný koníček. A co víc, podařilo se jim počít potomka, který co nevidět přijde na svět. Zatímco pár se těší, okolí jim příliš nefandí a denně se setkávají s nenávistnými komentáři.

Poradit si se squatery, neboli nelegálními usedlíky, nebývá nic jednoduchého. Násilím je ve většině států vyhnat nemůžete a legální cesty přes policii bývají zdlouhavé a ne vždy úspěšné. Francouzští farmáři z Vysokých Vogéz si ale na začátku července poradili po svém. Hromady squaterů na své pastvině rozpustili jednoduše, postříkali je stovkami litrů prasečí kejdy.

Jedinečné video se podařilo v Jeseníkách natočit turistce, která zde nedávno byla na výletě. Narazila na skupinku šesti vlčích mláďat, která si navíc z její přítomnosti zpočátku příliš starosti nedělala. Dva zvědavci se dokonce přišli podívat trochu blíž.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

A na zádech nesl mrtvého brášku... Kluk z Nagasaki fotografovi způsobil noční můry

Neplakal. Nemluvil. V naprosté tichosti donesl na zádech mrtvého bratra ke krematoriu, aby mohlo být jeho tělo zpopelněno. Snímek, který pořídil v Nagasaki americký armádní fotograf Joe O’Donnell...

„S tím jsme se ještě nesetkali.“ Prazdroj prověřuje restauraci z videa Janka Rubeše

Spor mezi youtuberem Jankem Rubešem a majitelkou restaurace v centru Prahy nově řeší i Plzeňský Prazdroj. Žena si stěžuje, že video na Rubešově kanále Kluci z Prahy poškozuje její podnik a žádá...

Rozloučení s Jiřím Krampolem. Slováček zahrál, Přeučil musel opustit obřadní síň

Přátelé a veřejnost se ve strašnickém krematoriu v Praze rozloučili s hercem Jiřím Krampolem. Zazněly Krampolovy oblíbené písně a na projekčních obrazovkách byly puštěny záběry z hercova života....

Janek Rubeš ukázal „turistickou past“ v centru Prahy. Teď ho čeká soud

Videobloger Janek Rubeš, který se se svým kolegou Janem Mikulkou na kanálu Kluci z Prahy dlouhodobě věnuje takzvaným turistickým pastím v centru hlavního města, čelí žalobě od majitelky jedné z...

Kodaň odstraní “velkou sestru” Malé mořské víly, její poprsí budí emoce

V Dánsku se v posledních měsících odehrála vášnivá debata o osudu sochy Velké mořské panny v Kodani. Zatímco někteří se domnívají, že umělecké dílo je ošklivé a vulgární, podle jiných jeho kritika...

Mír bez Ukrajiny nepůjde, zdůrazňuje Evropa. Zelenskyj by mohl na Aljašku

Cestu k míru na Ukrajině nelze určit bez Ukrajiny, uvedli ve společném prohlášení lídři Británie, Finska, Francie, Itálie, Německa a Polska a předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Bílý...

10. srpna 2025  7:14,  aktualizováno  15:32

VIDEA TÝDNE: Smaženice z muchomůrky, krásné záběry vlčat i luxusní vila na prodej

S nedělním odpolednem je tu přehled nejsledovanějších videí uplynulého týdne. Muž přežil otravu muchomůrkou zelenou a o své zkušenosti promluvil. Vila na Vinohradech přitahuje pozornost, prodává se...

10. srpna 2025  15:28

„Aljaška je geniální volba.“ Trump ukazuje svaly, ze symboliky má radost i Putin

Premium

Výběr americké Aljašky jako místa setkání amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruským vládcem Vladimirem Putinem nese benefity pro obě strany. Trump tím ukazuje dominanci, zatímco Putin se vyhne...

10. srpna 2025  14:38

Kdo volí STAN, hlasuje pro Babiše, napsal Topolánek. Schytal to i od Kalouska

Bývalý premiér za ODS Mirek Topolánek se ostře pustil do Starostů. Nelíbí se mu jejich kritika v souvislosti s bitcoinovou kauzou. Někdejší neúspěšný kandidát na prezidenta na síti X napsal, že hlas...

10. srpna 2025  14:15

Policie uzavřela dálnici D2 ve směru na Brno, kvůli nehodám se tvořily kolony

Policie před polednem kvůli třem nesouvisejícím nehodám uzavřela dálnici D2 ve směru na Brno. Nehody se staly v silném provozu mezi 11. a třetím kilometrem, tedy mezi exity Blučina a Chrlice. Před...

10. srpna 2025  12:44,  aktualizováno  13:44

Pád ortodoxního nacisty, který vládl Praze. Historikovi bylo opojení politikou osudné

Premium

Nacista vládnoucí Praze Josef Pfitzner skončil před 80 lety na popravišti. O pět roků dříve se zasloužil o pád primátora Otakara Klapky. Bývalý historik a náměstek pražského primátora stanul po válce...

10. srpna 2025

Mikulov brojil proti přílivu turistů, teď zažívá jednu z nejhorších sezon

Mikulov zažívá podle místních i dat návštěvnosti některých památek jednu z nejhorších sezon za poslední roky. Město přitom ještě nedávno chtělo zavádět opatření proti nadměrnému přílivu turistů.

10. srpna 2025  12:57

Na Příbramsku hořela skládka, hasiči s ohněm bojovali více než 20 hodin

Hasičům se po více než 20 hodinách podařilo uhasit požár skládky v Chrástu na Příbramsku, škoda bude zřejmě nulová. V sobotu hasiči vyhlásili druhý poplachový stupeň ze čtyř možných, v neděli ráno...

9. srpna 2025  16:22,  aktualizováno  10.8 12:32

Skopečkovi se nelíbí, jak Starostové kritizují Decroix: Chtějí přetáhnout voliče

Bitcoinová kauza ani po tiskové konferenci ministryně spravedlnosti Evy Decroix z ODS neutichá. Podle stínové ministryně financí za hnutí ANO Aleny Schillerové by měl rezignovat i šéf státní kasy...

10. srpna 2025  11:48

Volby by vyhrálo ANO. Stačilo! má 8 %, Motoristé opět posilují

Volby do Poslanecké sněmovny by podle průzkumu společnosti STEM v srpnu vyhrálo hnutí ANO se ziskem 31,1 % hlasů. Druhá by skončila koalice SPOLU s 21,3 %. Do Sněmovny by se dostalo ještě SPD, STAN,...

10. srpna 2025  11:36

Otestujte přírodní doplněk collalloc MIND a zvládněte náročné dny bez kofeinu
Otestujte přírodní doplněk collalloc MIND a zvládněte náročné dny bez kofeinu

Kolotoč každodenních povinností se někdy točí příliš rychle. Víme, že zvládat práci, děti i sebe je výzva, proto hledáme testerky pro collalloc...

Kimův resort si užívají jen bohatí Severokorejci. Jsou zavalití, udivilo Rusy

Zahraniční sekci turistického komplexu Wonsan Kalma v KLDR nyní mohou využít jen bohatí Severokorejci, pro ostatní jsou ceny příliš vysoké. Tvrdí to portál zaměřující se na Severní Koreu Daily NK....

10. srpna 2025  11:30

Lev ze zooparku se podhrabal. Zvěřinec už roky nemá povolení

Lev, který uprchl z klece zvěřince ve Zvoli u Prahy, zranil jednoho z majitelů. Ten redakci iDNES.cz řekl, že je z tragické události v šoku. Uprchlé zvíře zastřelili v noci policisté, kteří nyní celý...

10. srpna 2025  11:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.