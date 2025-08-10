VIDEA TÝDNE: Smaženice z muchomůrky, krásné záběry vlčat i luxusní vila na prodej

Málem osudným se stal omyl při sbírání hub muži, který leží v pražském IKEM. Spolu s manželkou si spletli bedlu s jednou z nejjedovatějších hub, na kterou mohou houbaři v Česku narazit - muchomůrkou zelenou. Skončil v péči zdravotníků a jen zázrakem nepřišel o život.
Realitní kancelář Svoboda & Williams inzeruje na svém webu vilu z roku 1906 na pražských Vinohradech. Historická nemovitost se zahradou, venkovním bazénem a vířivkou se prodává za 250 milionů korun. Podle zápisu v katastru nemovitostí je jejím vlastníkem český podnikatel a investor Václav Dejčmar.
Třiadvacetiletá Jessy Bunny je velkou milovnicí plastik, a není tak divu, že se zamilovala do transgender ženy, která má stejný koníček. A co víc, podařilo se jim počít potomka, který co nevidět přijde na svět. Zatímco pár se těší, okolí jim příliš nefandí a denně se setkávají s nenávistnými komentáři.
Poradit si se squatery, neboli nelegálními usedlíky, nebývá nic jednoduchého. Násilím je ve většině států vyhnat nemůžete a legální cesty přes policii bývají zdlouhavé a ne vždy úspěšné. Francouzští farmáři z Vysokých Vogéz si ale na začátku července poradili po svém. Hromady squaterů na své pastvině rozpustili jednoduše, postříkali je stovkami litrů prasečí kejdy.
Jedinečné video se podařilo v Jeseníkách natočit turistce, která zde nedávno byla na výletě. Narazila na skupinku šesti vlčích mláďat, která si navíc z její přítomnosti zpočátku příliš starosti nedělala. Dva zvědavci se dokonce přišli podívat trochu blíž.