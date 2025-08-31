VIDEA TÝDNE: Prezident v závodním speciálu, pád stíhačky a nová past u bankomatů

Autor:
  14:39
Prezident Petr Pavel na okruhu v Mostě usedl za volant závodního speciálu NASCAR, a to jako první hlava státu na světě. Podvodníci přišli na nový trik, jak během chvilky lidem vysát peníze z bankovního účtu. Obří Airbus A380 musel v Praze nečekaně přerušit přistání, tálibánci čím dál častěji bičují ženy za drobné prohřešky a v Polsku se během nácviku na leteckou show zřítila stíhačka F-16.
Fotogalerie1

Prezident Petr Pavel za volantem vozu NASCAR na mosteckém autodromu. | foto: Autodrom Most

První prezident, který kdy řídil pravý závodní vůz NASCAR? Ten český, Petr Pavel! Před víkendovým Czech Truck Prix se ve čtvrtek svezl na mosteckém okruhu nejprve s českým pilotem Martinem Doubkem, který se ho marně snažil vystrašit, a pak usedl za volant sám. Nezalekl se ani deště.

Pražští kriminalisté ve spolupráci s bankami a kolegy ze zahraničí odhalili v minulých dnech dva zcela nové způsoby zneužívání platebních karet. První připomíná takzvaný skimming, tedy kopírování platební karty při výběru z bankomatu. Druhým způsobem zneužití platební karty jsou oběti tzv. falešného bankéře.

V sobotu 23. srpna kolem 13. hodiny se chystal na přistání na pražském Letišti Václava Havla stroj Airbus A380 společnosti Emirates, let EK139 z Dubaje do Prahy. Dopravní obr však přistávací manévr přerušil a opakoval, což se podařilo zachytit na videu.

Afghánské radikální hnutí Tálibán od svého nástupu k moci nechalo zbičovat nejméně tisíc lidí, mezi nimi dvě stě žen. A zdá se, že těchto trestů v poslední době přibývá. Na sítích se například objevují videa z bičování žen na veřejnosti. Jedna z nich se provinila tím, že se sama vydala do obchodu a mluvila tam s prodavačem. Soud ji potrestal devětatřiceti ranami, stejný počet padl i v dalších podobných případech.

Při zkoušce na leteckou show v Radomi v centrální části Polska havaroval letoun F-16, pilot zahynul. Ve čtvrtek večer o tom na síti X informoval mluvčí polské vlády Adam Szlapka. Podle agentury PAP šlo o stroj polského letectva. Agentura Reuters napsala, že letadlo vpodvečer narazilo na ranvej a poškodilo ji. Letecká show plánovaná na víkend byla zrušena.

