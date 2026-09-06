VIDEA TÝDNE: Rychlá záchrana v metru, tramvaj u Národního muzea a změna map

Pražané mohli po 46 letech v úterý spatřit tramvaj, která podél Národního muzea mířila k Václavskému náměstí. Stalo se tak během testování stávající, ale zrekonstruované nedaleké trati ve Škrétově ulici tramvají, která měří trakční vedení.
Afrika na většině používaných map vypadá mnohem menší, než ve skutečnosti je. Valné shromáždění OSN proto v pátek jednalo o návrhu Toga, které chce prosadit přesnější mapu světa a postupně opustit staletí starou Mercatorovu projekci. Ta například staví rozlohou nesrovnatelné Afriku a Grónsko téměř na stejnou úroveň. Valné shromáždění OSN rezoluci schválilo.
Jiří Langmajer (60) si v poslední době užívá vzácné společné chvíle se svým otcem. Herec zveřejnil na sociálních sítích záběry osmdesátiletého Jiřího Langmajera staršího a připomněl, že právě on ho kdysi naučil plavat ve studené vodě. Společně tak dnes tráví čas nejen v přírodě, ale také u vody. Jejich vztah přitom ještě před několika lety zdaleka nebyl idylický.
Ruský prezident Vladimir Putin ve středu dorazil do Vladivostoku na tamní ekonomické fórum. Více než jeho program ale upoutala neobvyklá bezpečnostní opatření. V ulicích bylo patrné, do jaké míry šéfa Kremlu svazuje strach o vlastní bezpečí, a to i tisíce kilometrů daleko od bojové linie na Ukrajině.