VIDEA TÝDNE: Razie u Vémolových, princ u bezdomovců a Zelenského zloba

Britský princ William vzal svého nejstaršího syna, prince George, do charitativní organizace pro bezdomovce v Londýně. V centru The Passage pomáhali připravovat vánoční oběd pro lidi v nouzi, uvedl Kensingtonský palác.
Ukrajinci věří, že na Štědrý den se otevírají nebesa a plní přání. A jejich přání je, ať ruský prezident Vladimir Putin zemře. Ve svém vánočním poselství to uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Zkritizoval Rusko, že se chová bezbožně a nekřesťansky, když i v předvečer Štědrého dne útočí na Ukrajinu.
Válka na UkrajiněSledovat další díly na iDNES.tv
Na letišti Uralského závodu civilního letectví začaly letové zkoušky ruského motoru VK-800 a vrtule AV-901 pro letadlo Bajkal, informovalo na svém telegramovém kanálu ruské ministerstvo průmyslu a obchodu.
Ve speciální reportáži iDNES.tv nás majitel zámku Chyše nechal nahlédnout do prostor, kde se točila štědrovečerní pohádka Záhada strašidelného zámku. Přes 700 let starý objekt neměl lehký osud. Kromě neustálých přestaveb byl také pobořen a téměř srovnám se zemí. Momentálně je to ale krásná romantická památka usazená v rozlehlém parku. A právě proto si ji nadšení filmaři vybrali k natáčení.