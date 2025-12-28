VIDEA TÝDNE: Razie u Vémolových, princ u bezdomovců a Zelenského zloba

Autor:
  16:30
Jako každou neděli vám i tentokráte přinášíme souhrn nejsledovanějších videí tohoto týdne na portálu iDNES.cz. Nejvíce vás zaujaly úterní záběry, kdy policie provedla domovní prohlídku v domě zápasníka MMA Karlose Vémoly.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Britský princ William vzal svého nejstaršího syna, prince George, do charitativní organizace pro bezdomovce v Londýně. V centru The Passage pomáhali připravovat vánoční oběd pro lidi v nouzi, uvedl Kensingtonský palác.

Ukrajinci věří, že na Štědrý den se otevírají nebesa a plní přání. A jejich přání je, ať ruský prezident Vladimir Putin zemře. Ve svém vánočním poselství to uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Zkritizoval Rusko, že se chová bezbožně a nekřesťansky, když i v předvečer Štědrého dne útočí na Ukrajinu.

Válka na Ukrajině

Sledovat další díly na iDNES.tv

Na letišti Uralského závodu civilního letectví začaly letové zkoušky ruského motoru VK-800 a vrtule AV-901 pro letadlo Bajkal, informovalo na svém telegramovém kanálu ruské ministerstvo průmyslu a obchodu.

Ve speciální reportáži iDNES.tv nás majitel zámku Chyše nechal nahlédnout do prostor, kde se točila štědrovečerní pohádka Záhada strašidelného zámku. Přes 700 let starý objekt neměl lehký osud. Kromě neustálých přestaveb byl také pobořen a téměř srovnám se zemí. Momentálně je to ale krásná romantická památka usazená v rozlehlém parku. A právě proto si ji nadšení filmaři vybrali k natáčení.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

„Nejvíc se pilo v pondělí.“ Tchán vytáhl staré fotky z vojny a já nestačil zírat

Jan Hausenblas: Fotografie ze základní vojenské služby v Michalovcích (1976 až...

Sedmdesátá léta, východní Slovensko. U Zemplínské Šíravy roste betonová ozdravovna ministerstva obrany, na stavbě pracují hlavně branci. Jedním z nich byl Jan Hausenblas, můj tchán. Na vojnu si tehdy...

Skočil do prázdna a oklamal celou Paříž. Fotografický trik léta halila přísaha mlčení

Yves Klein: Skok do prázdna (říjen 1960)

Na první pohled vypadá skutečně. Francouzský umělec letí vzduchem a vůbec se nebojí tvrdého dopadu. Ten snímek je ovšem trik, kterým Yves Klein před pětašedesáti lety ošálil celou Paříž. Příběh jeho...

Čína otevřela nejdelší dálniční tunel na světě, protnul pohoří Ťan-šan

Nejdelší dálniční tunel na světě Tchienshan Shengli, se nachází se v...

Čína v pátek otevřela nejdelší dálniční tunel na světě. Nachází se na dálnici Urumči-Juli v autonomní oblasti Sin-ťiang a protíná pohoří Ťan-šan. Měří 22 kilometrů a zkracuje cestu, která dříve...

Terminátorka z Ústí. Osmnáctiletá Nela se po ztrátě ruky učí ovládat robotickou paži

Osmnáctiletá Nela se po ztrátě ruky učí ovládat robotickou paži, na kterou se...

Ve dveřích mě vítá štíhlá tmavovlasá dívka. Podává mi pravou ruku. Následuje stisk, za který by se nemusel stydět ani legendární silák Gustav Frištenský. Ruka drtí moji dlaň a dřív, než uslyším...

Vémola a kolotočář. Jak se bojovník MMA stal právoplatným členem podsvětí

Premium
Razie u domu Karlose Vémoly.

Už několik týdnů se pražským podsvětím nesla zpráva, že policie v posledních měsících udělala obrovský kus práce a spousta lidí z polosvěta promluvila. A že přijdou akce, které zasáhnou vlivné...

Superjachty, fotbal a masakry civilistů. Emiráty sponzorují války po celé Africe

Abú Zabí. Čečenský vůdce Ramzan Kadyrov na návštěvě u šajcha Mansúra (2019)

Více než sto padesát tisíc mrtvých si už vyžádala občanská válka v Súdánu. Spirálu násilí a masakrů přiživují i dodávky zbraní ze Spojených arabských emirátů, které podporují arabské milice RSF. A...

28. prosince 2025  17:10

Ptačí chřipka na Havlíčkobrodsku udeřila v dalším chovu, letos už pojedenácté

Agresivní virus. Pokud se objeví v chovu ptačí chřipka, je třeba utratit i...

Ptačí chřipka postihla další hospodářství společnosti Xaverov v Habrech na Havlíčkobrodsku. Tento rok jde v Česku o jedenácté ohnisko nákazy. Odborníci už minulé úterý utratili 35 tisíc slepic v...

28. prosince 2025  17:02

E-shopy se přibližují zákazníkům, služby však dál zaostávají, říká průzkum

Vánoční nákupy na e-shopech

Více než polovina českých a slovenských e-shopů dnes funguje nejen na internetu, ale také v podobě kamenné prodejny či showroomu. Většina z nich má zároveň vlastní skladové zázemí. Přestože osobní...

28. prosince 2025

Vlak srazil u Havlíčkova Brodu na přejezdu muže, zraněním podlehl

Železniční přejezd

U Havlíčkova Brodu v neděli odpoledne srazil vlak muže, zraněním podlehl. Neštěstí se stalo na železničním přejezdu ve vsi Mírovka. Okolnosti policie zjišťuje. Řekla krajská policejní mluvčí Dana...

28. prosince 2025  15:26,  aktualizováno  16:52

VIDEA TÝDNE: Razie u Vémolových, princ u bezdomovců a Zelenského zloba

Razie u domu Karlose Vémoly.

Jako každou neděli vám i tentokráte přinášíme souhrn nejsledovanějších videí tohoto týdne na portálu iDNES.cz. Nejvíce vás zaujaly úterní záběry, kdy policie provedla domovní prohlídku v domě...

28. prosince 2025  16:30

U Bystřice na Benešovsku se srazilo osobní a nákladní auto, silnice je uzavřená

U Bystřice na Benešovsku se srazilo osobní a nákladní auto, silnice je...

Na silnici I/3 u Bystřice na Benešovsku se v pátek odpoledne čelně srazilo nákladní a osobní auto. Spolujezdec z osobního auta zraněním podlehl, řidičku s vážným zraněním přepravil do nemocnice...

28. prosince 2025  15:13,  aktualizováno  16:15

Seděly jí ženy od rány. S mou vizáží hrát svůdnice? smála se Eva Svobodová

Premium
„Nebyla jsem typ na milovnice a princezny, ale stejně jsem si tu svou profesi...

Eva Svobodová patřila mezi nejvýraznější divadelní herečky, film jí ale mohl nabídnout daleko víc zajímavých rolí. Diváci si ji mohou pamatovat nejen ze Švejka a z komedie Drahé tety. Také jistě...

28. prosince 2025

Večer začne v Česku platit výstraha před náledím. Na přelomu roku má vydatně sněžit

Sněžení na šumavské Kvildě. (27. října 2025)

Meteorologové v neděli vydali žlutou výstrahu před náledím pro celé území republiky. Platí od osmé hodiny večerní až do pondělních 10:00. V příštím týdnu má v Česku sněžit.

28. prosince 2025  9:44,  aktualizováno  15:56

Čína šlape na paty Spojeným státům. Její studenti jsou odborníci v AI

Slavnostní promoce na univerzitě Čching-chua (Tsinghua) (22. června 2025)

Univerzita Čching-chua v Pekingu patří desítky let mezi nejlepší vzdělávací instituce v oblasti přírodních věd a technologií. Nyní ovšem její studenti dobývají i svět umělé inteligence a šlapou na...

28. prosince 2025

Sex a masturbace jsou důležitý faktor, říká urolog a vynálezce „čurokelímku“

Premium
Urolog Marcel Janda vyvinul unikátní kelímek, který rozpozná, v jakém stavu je...

Vadilo mu, že zdravotní sestry zdržuje zdlouhavé odebírání moči, které je pro řadu pacientů stále velmi nepříjemné až stresující. Urolog Marcel Janda proto vyvinul unikátní kelímek, který rozpozná, v...

28. prosince 2025

Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek

Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...

Ukrajinci mají po ruských útocích opět elektřinu, v nouzi se ocitl milion domácností

Následky ruského útoku na Kyjev (27. prosince 2025)

Ukrajinská elektrárenská společnost DTEK v neděli oznámila obnovení dodávek elektřiny v téměř 748 tisících domácnostech v Kyjevě a 347 tisících domácnostech v okolí. Kvůli sobotním ruským vzdušným...

28. prosince 2025  13:19,  aktualizováno  14:56

Stát očekává, že za letošní rok vybere na dálničních známkách téměř 8,5 miliardy korun

Od 5. října mohou řidiči jezdit na dálnici D3 v úseku mezi Českými Budějovicemi...

Společnost Cendis, která má na starosti systém elektronických známek, očekává, že za letošní rok vybere na dálničních známkách 8,46 miliardy korun. Do konce listopadu bylo prodáno 9,36 milionu kusů...

28. prosince 2025  14:56

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.