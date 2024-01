VIDEA TÝDNE: Požár letadla v Tokiu, vražda na nádraží a velká voda

Na ranveji na letišti Haneda v Tokiu začal hořet po srážce s jiným menším strojem Airbus A350 společnosti Japan Airlines. Na palubě bylo téměř čtyři sta lidí. Podle televize NTV se všem dvanácti členům posádky a 367 cestujícím podařilo uprchnout. Pět pasažérů malého letadla nepřežilo, pilot je vážně zraněný.

Až po zásahu potápěče se podařilo zprovoznit klapku u protipovodňové vany v Ústí nad Labem. Místo bylo kvůli její nefunkčnosti ve čtvrtek zaplavené vodou. Klapka nefungovala kvůli sedimentům, ale například i hadru, které mechanismus zacpaly. V sobotu ráno sem ale opět začala pronikat voda. Na místo museli vyjet hasiči a odčerpat ji z ovládací šachty.

Čtrnáctiletý chlapec, kterého podle zjištění MF DNES na nádraží v Hradci Králové ubodal narkoman, patrně zemřel kvůli tomu, že útočníkovi odmítl dát cigaretu. Místní tvrdí, že muž obviněný z vraždy zřejmě trpí schizofrenií, jde prý o „známou firmu“. Soud muže v pátek poslal do vazby. „Dal mu šest bodných ran a kluk na konci nástupiště vykrvácel,“ řekl bezdomovec, který incident viděl.

Řidič osobního automobilu ve čtvrtek na dálnici ve směru ze slovenských Piešťan do Trnavy doslova vletěl do čerpací stanice a rozmetal stojany. Policie v Trnavském kraji na svém facebookovém profilu informovala, že osmadvacetiletého Bulhara vyšetřují kriminalisté kvůli obecnému ohrožení.

Let společnosti Alaska Airlines nouzově přistál v Oregonu poté, co Boeingu 737 MAX 9 krátce po startu vypadly dveře. Letadlo vystoupalo do výšky téměř pět kilometrů, než se vrátilo na mezinárodní letiště v Portlandu. Letecká společnost uvedla, že jen pár měsíců starý stroj bezpečně přistál se všemi 174 cestujícími a šesti členy posádky. Aerolinky kvůli incidentu stahují z provozu své boeingy.