VIDEA TÝDNE: Požár na Letné, americké údery na Írán i odstřel věže

Ozbrojené síly USA zničily íránské nákladní letadlo a několik dalších letounů při úderech na letiště v Kermánu na jihu Íránu. „Íránský režim ztrácí své letecké schopnosti den za dnem. Americké síly se nejen brání íránským hrozbám, ale systematicky je ničí,“ uvedlo CENTCOM na platformě X.
Pálíme! zavelel střelmistr a následovala ohlušující detonace. Exploze více než sto kilogramů trhaviny u země podsekla 75 metrů vysokou železobetonovou skipovou věž dolu ve Staříči na Frýdecko-Místecku. Konstrukce se nejprve naklonila a pak na okamžik zastavila. Nakonec se skácela na předem určené místo, roztříštila se a zmizela v oblacích prachu.
Vědci z univerzity v Bristolu vyvíjejí a testují robotické kalhoty pro astronauty. Uplatní se pro budoucí mise na Měsíc a později na Mars. Speciální technologie by mohla astronautům pomoci s přirozenějším pohybem v jejich skafandrech a také s budováním svalů a snižováním únavy.
Debata na slovenské stanici TA3 skončila pro účastníky i diváky poněkud nečekaně. V přímém přenosu se proměnila v ostrý názorový střet českého europoslance Alexandra Vondry (ODS) a kontroverzního slovenského europoslance Ľuboše Blahy (Směr-SD). Vondra na závěr diskuse odmítl pokračovat a ze studia odešel.