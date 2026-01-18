VIDEA TÝDNE: Zákeřná ledovka, rozverný nosorožec a amatérské Slunce, seno...

Předpověď meteorologů se naplnila. Silná ledovka v úterý komplikovala dopravu, hlavně železniční. Kvůli námraze na trolejích a sněhové kalamitě byly zrušeny desítky spojů, jiné jedou pouze v části své trasy. Ruzyňské letiště na několik hodin omezilo přílety i odlety a odmrazovalo hlavní ranvej. Záchranáři ošetřili stovky lidí.
Neobvyklou pozvánku na jarní závod horských kol pro veřejnost představila parta nadšenců z Prusinovic na Kroměřížsku. Videoklip natočili v duchu filmové trilogie Zdeňka Trošky Slunce, seno... A dokonce se jim podařilo zapojit i skutečné herce - Jiřího Lábuse a Jaroslavu Kretschmerovou, kteří se tak po letech představili ve svých rolích živočicháře Bédi a účetní Evika.
Samička nosorožce indického Maruška, která se narodila v Plzni, a již několik let žije v polské zoo, se stala hitem internetu. Ve výběhu na ni totiž ´zaútočil´ odvážný muntžak čínský, kterého neodradil ani fakt, že Maruška je dosti jiná váhová kategorie. Statná samice bere ale jeho dorážení s nadhledem, velkou trpělivostí a dovádí s ním.
Ministr zahraničí a šéf Motoristů Petr Macinka při jednání Sněmovny čelí od některých zákonodárců kritice za své grimasy. Politik sedící přímo za pultíkem a tedy v přímém záběru hlavní kamery při projevech poslanců z řad opozice obracel oči v sloup či se sarkasticky usmíval. Na jeho chování upozornili Piráti i bývalý ministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09.
Dcera slovenské moderátorky a bývalé modelky a playmate Zuzany Belohorcové (49), Salma Hájek Belohorcová (15) své mamince na přehlídkových molech rozhodně ostudu nedělá. Loni na podzim zazářila na přehlídce návrháře Osmanyho Laffity v pražských Letňanech, nyní se na Instagramu pochlubila snímky z módního focení.