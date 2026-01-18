VIDEA TÝDNE: Zákeřná ledovka, rozverný nosorožec a amatérské Slunce, seno...

Autor:
  17:53
Česko tento týden potrápily rozmary počasí. V úterý pokryla většinu území silná ledovka a pořádně to klouzalo. Parta nadšenců natočila povedenou pozvánku na závody horských kol v duchu trilogie Slunce, seno... Ministr Macinka iritoval opoziční poslance svými grimasami a dovádění samičky nosorožce Marušky se stalo hitem internetu.
Fotogalerie1

Česko pokryla silná ledovka. Záběr z Prahy. Problémy mají chodci, komplikuje se doprava. (13. ledna 2026) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Předpověď meteorologů se naplnila. Silná ledovka v úterý komplikovala dopravu, hlavně železniční. Kvůli námraze na trolejích a sněhové kalamitě byly zrušeny desítky spojů, jiné jedou pouze v části své trasy. Ruzyňské letiště na několik hodin omezilo přílety i odlety a odmrazovalo hlavní ranvej. Záchranáři ošetřili stovky lidí.

Neobvyklou pozvánku na jarní závod horských kol pro veřejnost představila parta nadšenců z Prusinovic na Kroměřížsku. Videoklip natočili v duchu filmové trilogie Zdeňka Trošky Slunce, seno... A dokonce se jim podařilo zapojit i skutečné herce - Jiřího Lábuse a Jaroslavu Kretschmerovou, kteří se tak po letech představili ve svých rolích živočicháře Bédi a účetní Evika.

Samička nosorožce indického Maruška, která se narodila v Plzni, a již několik let žije v polské zoo, se stala hitem internetu. Ve výběhu na ni totiž ´zaútočil´ odvážný muntžak čínský, kterého neodradil ani fakt, že Maruška je dosti jiná váhová kategorie. Statná samice bere ale jeho dorážení s nadhledem, velkou trpělivostí a dovádí s ním.

Ministr zahraničí a šéf Motoristů Petr Macinka při jednání Sněmovny čelí od některých zákonodárců kritice za své grimasy. Politik sedící přímo za pultíkem a tedy v přímém záběru hlavní kamery při projevech poslanců z řad opozice obracel oči v sloup či se sarkasticky usmíval. Na jeho chování upozornili Piráti i bývalý ministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09.

Dcera slovenské moderátorky a bývalé modelky a playmate Zuzany Belohorcové (49), Salma Hájek Belohorcová (15) své mamince na přehlídkových molech rozhodně ostudu nedělá. Loni na podzim zazářila na přehlídce návrháře Osmanyho Laffity v pražských Letňanech, nyní se na Instagramu pochlubila snímky z módního focení.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Zemřel vášnivý sběratel historických vozů Ladislav Samohýl, měl jich na čtyři sta

Zlínský podnikatel a sběratel historických vozů Ladislav Samohýl. (29. října...

Zemřel Ladislav Samohýl, zlínský podnikatel, vášnivý sběratel veteránů a mnohonásobný účastník závodu Zbraslav-Jíloviště. Ve své sbírce měl na 400 historických vozů. Informaci oznámil závod v neděli...

Česko pokryla silná ledovka, komplikovala dopravu. Varování platí i pro další dny

Sledujeme online
Česko pokryla silná ledovka. Záběr z Prahy. Problémy mají chodci, komplikuje se...

Předpověď meteorologů se naplnila. Silná ledovka v úterý komplikovala dopravu, hlavně železniční. Kvůli námraze na trolejích a sněhové kalamitě byly zrušeny desítky spojů, jiné jedou pouze v části...

Český chlapec zemřel v lavině. Zarazil se v zábraně, v níž neměl šanci, ukazuje snímek

V Rakousku v salcburském Bad Gasteinu zemřel český chlapec, kterého při...

V Rakousku v salcburském Bad Gasteinu v úterý zemřel 13letý český chlapec, kterého při lyžování ve volném terénu zachytila lavina. Záchranáři hocha vyprostili a poté se ho marně snažili 45 minut...

Policisté zastavili pojízdný vrak s platnou technickou, na autě našli 21 závad

Policisté zastavili v Jindřichově Hradci auto, které na silnice nepatří. Na...

Auto, které se sotva drželo na silnici a připomínalo spíš vrak než provozuschopný vůz, zastavili policisté v Jindřichově Hradci. Při prohlídce ve stanici technické kontroly pracovníci zjistili celkem...

Jen šel na protest, rodina ho viděla deset minut. Írán popraví prvního demonstranta

Šestadvacetiletý Íránec Erfán Soltání na archivní fotografii (nedatováno)

Je mu teprve šestadvacet a stejně jako desetitisíce dalších Íránců šel na protivládní demonstraci. Teď jej za to režim popraví, burcují lidskoprávní organizace na poplach. Mladého Erfána Soltáního...

VIDEA TÝDNE: Zákeřná ledovka, rozverný nosorožec a amatérské Slunce, seno...

Česko pokryla silná ledovka. Záběr z Prahy. Problémy mají chodci, komplikuje se...

Česko tento týden potrápily rozmary počasí. V úterý pokryla většinu území silná ledovka a pořádně to klouzalo. Parta nadšenců natočila povedenou pozvánku na závody horských kol v duchu trilogie...

18. ledna 2026  17:53

Na soud s cédéčkem. Nová šéfka advokátů kritizuje pomalou digitalizaci justice

Monika Novotná, předsedkyně České advokátní komory. (5. ledna 2026)

Historicky poprvé mají advokáti ve svém čele ženu. Chce navrátit důvěru lidí v advokacii, zpřístupnit služby právníků v každé obci a pro advokáty přidělované ex offo zajistit stabilnější odměny. V...

18. ledna 2026  17:31

Kyjev chce naše letouny L-159 koupit, odmítl prezident Macinkovu kritiku

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj přijal v Kyjevě českého prezidenta...

Prezident Petr Pavel odmítl kritiku ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé), který mu vyčetl nabídku menších letounů Ukrajině během jeho návštěvy země. Pavel uvedl, že návrh na odkoupení letounů...

18. ledna 2026  16:55,  aktualizováno  17:26

Porucha, nebo rozkaz? Čtvrtina amerických Tomahawků mířících na Nigérii nevybuchla

Premium
TOMAHAWK, americká řízená střela dlouhého doletu pro pozemní útoky (23. března...

Nedávný americký útok v Nigérii, který prezident Donald Trump popsal jako „početné perfektní zásahy“, zřejmě moc perfektní nebyl. Čtyři z šestnácti střel Tomahawk odpálených na nigerijské džihádisty...

18. ledna 2026

ODS bude sytě modrá, říká Kupka. Má nové vedení, vrací se exministr Drobil

Nové, kompletní vedení ODS. Předsedou strany je Martin Kupka, prvním...

ODS obměnila vedení a strana se posune víc doprava. „Sytě modrá je nejlepší popis pro další směřování strany,“ řekl nový předseda Martin Kupka. V neděli se na post místopředsedy vrátil exministr...

18. ledna 2026  6:45,  aktualizováno  16:40

Cestování pro otrlé. V Sýrii se opět rozvíjí turismus, hrozbou jsou nejen miny

Lidé se za soumraku koupají v řece Eufrat poblíž syrského města Rakka. (3....

Více než dekádu jim v tom bránila občanská válka. Po pádu režimu prezidenta Bašára Asada však mohou Syřané znovu objevovat svou vlast. V zemi se nyní rozvíjí lokální turismus, pozůstatky konfliktu...

18. ledna 2026  16:33

ODS ocenila muniční iniciativu a vyzvala vládu, aby v ní pokračovala

Nový předseda ODS Martin Kupka

Občanští demokraté na svém volebním kongresu ocenili muniční iniciativu na pomoc Ukrajině napadené Ruskem. Vyzvali zároveň novou vládu ANO, SPD a Motoristů sobě, aby v ní pokračovala. Nový premiér...

18. ledna 2026  16:07,  aktualizováno  16:25

Exšéf stratkomu: Mám obavy o bezpečnost ČR, naši úlohu nechápala ani Fialova vláda

Oldřich Bruža, bývalý ředitel odboru strategické komunikace státu (11. prosince...

Stát v době zhoršování bezpečnostní situace v Evropě dobrovolně vyklízí důležitou informační doménu, říká ke zrušení odboru strategické komunikace (stratkom) jeho exšéf Oldřich Bruža. V rozhovoru pro...

18. ledna 2026  15:46

V rakouských Alpách vyprostili těla tří Čechů zabitých lavinou

Záchranáři zasahují v oblasti Pongau, kde lavina zasypala skialpinisty. (17....

Rakouští záchranáři v neděli vyprostili těla tří českých občanů, kteří v sobotu odpoledne zahynuli při pádu laviny ve Štýrsku u obce Pusterwald. Podle agentury APA zásah v sobotu znemožnilo špatné...

18. ledna 2026  10:58,  aktualizováno  15:30

Prezident je jako slon v porcelánu, vadí Macinkovi nabídka letounů Ukrajině

Prezident Petr Pavel přijal na Hradě předsedu Motoristů sobě Petra Macinku....

Prezident Pavel se podle ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé sobě) zachoval jako slon v porcelánu, když Ukrajině nabídl menší letouny pro obranu proti dronům a nekonzultoval to s vládou....

18. ledna 2026  12:27,  aktualizováno  15:24

Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč
Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč

Hned takto z kraje nového roku jsme si pro vás společně s Rodinnými porodnicemi AGEL připravili exkluzivní soutěž o 3 poukazy v hodnotě 10 000 Kč...

Aktivistická parta posilněná alkoholem, nařkl Havlíček Piráty po jednání Sněmovny

Místopředseda vlády Karel Havlíček (ANO a poslankyně Olga Richterová (Piráti) v...

Zástupci vlády a opozice stran se v Partii Terezie Tománkové na CNN Prima News vrátili k rekordně dlouhému jednání o vyslovení důvěry vládě, které trvalo 25 hodin čistého času. Vicepremiér Karel...

18. ledna 2026  15:16

Americká cla? Macron navrhuje vytáhnout dosud nepoužitou ekonomickou odvetu

Francouzský prezident Emmanuel Macron (8. ledna 2026)

Pokud se potvrdí zvýšení amerických cel vůči několika evropským zemím, francouzský prezident Emmanuel Macron požádá o aktivaci takzvaného nástroje proti ekonomického nátlaku (ACI), který Evropská...

18. ledna 2026  13:55,  aktualizováno  15:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.