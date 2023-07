VIDEA TÝDNE: Pavel sjížděl divokou vodu, Vondroušová ovládla Wimbledon

Český prezident Petr Pavel na konci minulého týdne opět potvrdil, že je mužem akce. Během mistrovství světa juniorů a závodníků do 23 let ve sjezdu na divoké vodě, které první červencový týden hostila Roudnice nad Labem, se vydal do peřejí a trať sjel na deblkajaku.

V sobotu svou wimbledonskou pohádku dotáhla Markéta Vondroušová až k senzačnímu titulu. Tenistka ve finále přemohla světovou šestku Tunisanku Uns Džábirovou dvakrát 6:4 a oslavila premiérovou grandslamovou trofej v kariéře. V první sadě zaostávala 2:4, ve druhé 1:3, překvapivě uspěla na trávě, která byla před turnajem jejím nejslabším povrchem. Zajistila si posun do elitní desítky světového žebříčku i finanční odměnu v přepočtu 65 milionů korun.

Podobnou senzací bylo ale už její vítězství v semifinále, ve kterém rozjetá Markéta Vondroušová Ukrajinku Elinu Svitolinovou. Za hodinu a čtvrt jí nadělila výsledek 6:3, 6:3 a postoupila do svého druhého grandslamového finále v kariéře.

Vítězství Vondroušové bedlivě sledovali také členové jejího domovského klubu na pražské Štvanici. I když nejásali přímo v Londýně, stejně byli z velké výhry unešení. Členové I. ČLTK Praha v dojetí skákali, objímali se a snažili se uvěřit tomu, co členka jejich oddílu právě dokázala. „Rozhovory až po ceremoniálu,“ prosil se slzami v očích manažer klubu Vladislav Šavrda.

V pátek řidič kamionu v Německu srazil klimatického aktivistu, který v rámci protestu blokoval silnici. Video zveřejněné na Twitteru zachycuje řidiče, jak nejdříve pokouší násilím odtáhnout dvojici protestujících z cesty, následně nastoupí zpět do kamionu a na jednoho se rozjede. Muž přišel o řidičský průkaz, případem se nyní zabývá policie.