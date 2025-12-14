VIDEA TÝDNE: Loučení s Patrikem Hezuckým, hromadná nehoda a smrt ve vlnách

Přesně týden po smrti Patrika Hezuckého se s ním rodina a nejbližší, včetně Leoše Mareše, Miloše Pokorného a dalších tváří éteru, rozloučili. Ústředním bodem smutečního obřadu v pražských Strašnicích byl dlouhý proslov Libora Boučka. Veřejnost mohla dění v síni sledovat na obrazovkách venku.
Velká vlna zabila na španělském ostrově Tenerife čtyři lidi, kteří se koupali v přírodním bazénu. Turisté, z nichž dva byli ze Slovenska, nedbali varování úřadů. Moment, kdy se masa vody přelila přes kamennou bariéru, zaznamenala kamera.
Hromadnou nehodu sedmi automobilů na D56 mezi Ostravou a Frýdkem-Místkem, při které ve čtvrtek zemřel jeden člověk a další čtyři se zranili, zavinil přetížený kamion. Souprava naložená kulatinou totiž byla těžší o třináct tun, než povolují předpisy. Nejspíše proto jí praskla pneumatika.
Ruská influencerka vyvolala na sociálních sítích vlnu pobouření poté, co zveřejnila video, na kterém svého syna zavřela do vakuového pytle, z nějž následně vysavačem odsála vzduch. Na záznamu je slyšet, jak vyděšené dítě křičí, zatímco mu dochází dech.
Při střelbě na pláži Bondi Beach v Sydney zahynulo 12 lidí včetně jednoho z útočníků, uvedl premiér státu Nový Jižní Wales Chris Minns. Na pláži se konala oslava židovského svátku chanuka. Policie mluví o terorismu, jde o nejtragičtější útok na Židy ve světě od října 2023.