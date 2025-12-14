VIDEA TÝDNE: Loučení s Patrikem Hezuckým, hromadná nehoda a smrt ve vlnách

  17:18
S moderátorem Patrikem Hezuckým se rodina, přátelé a kolegové rozloučili v pátek během obřadu v pražských Strašnicích. Na ostrově Tenerife zabila velká vlna čtyři turisty koupající se v přírodním bazénu, přetížený nákladní automobil se dřevem zavinil hromadnou nehodu na D56 a Austrálie se vzpamatovává z tragické střelby na známé pláži.
Poslední rozloučení s oblíbeným moderátorem Patrikem Hezuckým se koná ve velké obřadní síni krematoria v Praze Strašnicích. (12. prosince 2025) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Přesně týden po smrti Patrika Hezuckého se s ním rodina a nejbližší, včetně Leoše Mareše, Miloše Pokorného a dalších tváří éteru, rozloučili. Ústředním bodem smutečního obřadu v pražských Strašnicích byl dlouhý proslov Libora Boučka. Veřejnost mohla dění v síni sledovat na obrazovkách venku.

Velká vlna zabila na španělském ostrově Tenerife čtyři lidi, kteří se koupali v přírodním bazénu. Turisté, z nichž dva byli ze Slovenska, nedbali varování úřadů. Moment, kdy se masa vody přelila přes kamennou bariéru, zaznamenala kamera.

Hromadnou nehodu sedmi automobilů na D56 mezi Ostravou a Frýdkem-Místkem, při které ve čtvrtek zemřel jeden člověk a další čtyři se zranili, zavinil přetížený kamion. Souprava naložená kulatinou totiž byla těžší o třináct tun, než povolují předpisy. Nejspíše proto jí praskla pneumatika.

Ruská influencerka vyvolala na sociálních sítích vlnu pobouření poté, co zveřejnila video, na kterém svého syna zavřela do vakuového pytle, z nějž následně vysavačem odsála vzduch. Na záznamu je slyšet, jak vyděšené dítě křičí, zatímco mu dochází dech.

Při střelbě na pláži Bondi Beach v Sydney zahynulo 12 lidí včetně jednoho z útočníků, uvedl premiér státu Nový Jižní Wales Chris Minns. Na pláži se konala oslava židovského svátku chanuka. Policie mluví o terorismu, jde o nejtragičtější útok na Židy ve světě od října 2023.

