VIDEA TÝDNE: Pád indického boeingu, postřelená reportérka a střelba v Rakousku

U letiště v západoindickém městě Ahmadábád se zřítilo letadlo společnosti Air India s 242 lidmi na palubě mířící do Británie. (12. června 2025) | foto: AP

Letadlo společnosti Air India s 242 lidmi na palubě mířící do Velké Británie se ve čtvrtek zřítilo u letiště v západoindickém městě Ahmadábád. Z místa nehody, která se stala krátce po startu, stoupal hustý dým, na místo se sjíždějí záchranáři. Letadlo narazilo do ubytovny pro lékaře, kde zahynulo dalších nejméně 30 lidí. Tragickou nehodu přežil jen jediný pasažér.

Policista v americkém Los Angeles v neděli zasáhl gumovým projektilem australskou reportérku, která v přímém přenosu informovala o protestech v kalifornském městě. Policie a mimořádně nasazená Národní garda se zde o víkendu střetly s demonstranty, kteří se staví proti imigrační politice administrativy prezidenta Donalda Trumpa.

Útočník na gymnáziu v rakouském Štýrském Hradci v úterý zastřelil deset lidí a několik desítek dalších zranil. Sám rovněž přišel o život. Pachatelem byl podle stanice ORF 22letý bývalý student školy. Web deníku Kronen Zeitung uvedl, že se cítil být šikanován. Policie počet zraněných neupřesnila, podle ORF se však v nemocnicích ocitlo asi 30 lidí.

Skupina aktivistů včetně Švédky Grety Thunbergové, kteří byli zadrženi na palubě lodi Madleen směřující do Pásma Gazy, byla deportována z Izraele. Jachtu s dvanácti lidmi v pondělí odtáhli do izraelského přístavního města Ašdod poté, co ji zadržely izraelské síly.

Izraelská armáda uvedla, že během pátečního útoku na Írán v rámci operace Vzpínající se lev zasáhla v jaderném zařízení v Natanzu centrifugy pro obohacování uranu. Izraelci se na úder připravovali několik let. V nepřátelské zemi vybudovali tajné dronové základny a propašovali tam zbraně, tvrdí izraelská média. Podle nich izraelští představitelé také vytvářeli falešné dojmy, aby Teherán nepojal podezření, že se něco děje.