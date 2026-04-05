Žádost o ruku v pořadu Naked Attraction ještě nikdy nebyla, a to ani v zahraničních verzích. Pro svobodnou maminku Martinu (32) to byl také rozhodující faktor při výběru z nahých mužů. Toužila po zralém partnerovi, který nebude řešit její zkušenost v erotickém průmyslu.
Na sociálních sítích se objevilo video ze stanice metra Můstek, na kterém kráčí muž se zdviženou pravicí a do toho provolává nacistický pozdrav „Heil Hitler“. Jiný kolemjdoucí muž rychle zasáhne a po směsi českých výzev k utišení se hajlující muž anglicky omlouvá a krčí u zdi. Video rychle získalo popularitu.
Americký prezident Donald Trump sdělil spojencům, že je ochoten ukončit válku s Íránem, i pokud Teherán znovu neotevře klíčový Hormuzský průliv. Řešení situace by podle něj mělo připadnout Evropě a státům Perského zálivu, uvedl deník The Wall Street Journal (WSJ) s odvoláním na své zdroje. Trump dlouhodobě tlačí na evropské spojence i země regionu, aby se do konfliktu více zapojily.
Dobývání vesmíru píše do historie další výraznou kapitolu. Z Kennedyho vesmírného střediska na Floridě ve čtvrtek odstartovali čtyři astronauti v lodi Orion, aby při desetidenní misi projektu Artemis II obletěli Měsíc. Je to poprvé od roku 1972, kdy se lidé k přirozené oběžnici Země vrací.