VIDEA TÝDNE: Nehoda autobusu, záchrana v metru a ebola v Česku

  13:10
Na konci týdne přinášíme videa, která vás nejvíc zaujala na iDNES.cz. Tentokrát to byla vážná srážka autobusu s tramvají, která si vyžádala 18 zraněných. Policisté stále hledají svědky, kteří před nehodou viděli jízdu řidiče autobusu.

„Kdybych dnes měl mít jen jedno auto, klidně si představím elektromobil. Ekonomicky se to vyplatí,“ říká Jiří Maláček, šéf českého zastoupení Škody Auto, a těší se na bateriový model Epiq, který automobilka představila. Novinka dostává první ceny; nejprve se bude prodávat nejvýkonnější verze s velkou baterkou a vyšší cenou.

Štěstí měla šedesátiletá žena ve stanici Smíchovské nádraží, která spadla mezi vagony stojící soupravy metra. Hrozilo, že se vlak rozjede, ale díky duchaplnosti a ostatních cestujících měl příběh šťastný konec.

Speciální let, izolovaný transport a přísný karanténní režim. Americký lékař, který v Ugandě přišel do kontaktu s ebolou, přiletěl do Prahy. Záchranáři ho následně za striktních opatření převezli do Fakultní nemocnice Bulovka, kde stráví tři týdny v karanténě.

Mladíka zadrženého po tragickém pobodání dívky u pardubické Střední průmyslové školy chemické obvinili kriminalisté z vraždy. Z tragédie, při které po napadení nožem zemřela v nemocnici jedna ze studentek, se studenti a kantoři pomalu vzpamatovávají. Škola kvůli události přerušila maturitní zkoušky. Pietní místo v areálu navštívil také premiér Andrej Babiš.

Nejčtenější

Fotografií roku Czech Nature Photo 2026 se stal výmluvný snímek „Evoluce“

Na dvě stovky vybraných snímků přírody z celého světa, které pořídili čeští a slovenští fotografové a přihlásili je do jubilejního 10. ročníku fotografické soutěže Czech Nature Photo, se v podvečer...

V pražských Záběhlicích se srazil elektrobus s tramvají, mnoho zraněných

V pražských Záběhlicích se srazila tramvaj s autobusem. Záchranáři ošetřili 18 zraněných, hasiči vyprošťovali jednoho ze zaklíněných řidičů. Záchranka aktivovala takzvaný traumaplán. Policie už...

Daniel Landa ukázal rozbité okno svého domu. Uberte trochu, vzkázal

Zpěvák Daniel Landa (57) zveřejnil fotografii rozbitého okna svého domu a připojil k ní stručný, ale výrazný komentář. Jeho slova rozpoutala na Facebooku debatu o agresi ve společnosti, rostoucím...

Česko má novou královnu krásy. Miss Czech Republic 2026 je Lucie Pisková

Novou Miss Czech Republic 2026 je Lucie Pisková (22). Ve finálovém rozstřelu byla s Eliškou Kukačovou. Během slavnostního finálového galavečera vyhlásili také držitelky dalších titulů, díky nimž...

Na brněnském náměstí se hodovalo, tancovalo, ale i uráželo

Stovky sudetských Němců i česky hovořících Brňanů odpoledne usedly k dlouhému stolu v centru Brna na Moravském náměstí. Sousedskou slavností a hodováním pod širým nebem zde pokračoval páteční program...

Kompetenční žaloba prezidenta? Je to hloupost a ostuda, řekla Schillerová

Možná kompetenční žaloba prezidenta Petra Pavla na vládu je nesmysl a nic nevyřeší, řekla v pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Šanci, že...

24. května 2026  13:32

Nová debata Václava Moravce: potíže na startu, pak Macinka hájil sebe i Klempíře

Odvolání ministra kultury Oty Klempíře (Motoristé) podle ministra zahraničí Petra Macinky nepřichází v úvahu. „Nemám nad ním žádné pochybnosti,“ řekl v novém diskuzním online pořadu Poledne s...

24. května 2026  12:46,  aktualizováno  13:24

Plaga je připravený zastavit testování žáků. Předvolá si šéfa školní inspekce

Ministr školství Robert Plaga (za ANO) si kvůli letošnímu testování žáků pátých a devátých tříd základních škol v pondělí předvolá ústředního školního inspektora Tomáše Zatloukala. Ministr je...

24. května 2026  13:23

„Nepotřebujeme se usmiřovat, běžte do říše.“ Brnem jdou kritici sudetského sjezdu

Odpůrci sjezdu sudetských Němců se vydali na pochod Brnem. Na Baštách u nádraží se jich sešlo několik stovek, na náměstí bude pak demonstrace. Nahlášeno bylo 1 500 lidí, mezi řečníky by měl vystoupit...

24. května 2026,  aktualizováno  13:13

Na konci týdne přinášíme videa, která vás nejvíc zaujala na iDNES.cz. Tentokrát to byla vážná srážka autobusu s tramvají, která si vyžádala 18 zraněných. Policisté stále hledají svědky, kteří před...

24. května 2026  13:10

Samovolně rozjeté auto srazilo malé dítě. Zasahovat musel vrtulník

Tragická událost se stala v sobotu odpoledne v jedné z obcí na jižním Plzeňsku. Z řady zaparkovaných auto se jedno samovolně rozjelo a na místě zranilo malé dítě, které záchranáři museli do nemocnice...

24. května 2026  13:05

Muž vyhrožoval útokem dlažbou na sněm sudetských Němců. Policie ho dopadla

Vzít do rukou dlažební kostky a zaútočit, vyhrožoval na sociálních sítích v souvislosti se sjezdem Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SL) pětadvacetiletý muž z Ústecka. Kriminalistům se jej...

24. května 2026  12:54

Výjimečný moment, řekl na sudetském sjezdu bavorský premiér. Ocenili Uhdeho

Zástupce Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně odmítl, že by Němci požadovali jakékoli navrácení majetků, chtějí budovat společnou budoucnost. V Brně na výstavišti v jednom z největších...

24. května 2026  9:59,  aktualizováno  12:52

Prodal jsem dceru, abych ji zachránil. Afghánci se uchylují k zoufalým činům

Trýznivý hlad a nouze o práci. Taková je realita života v Afghánistánu, zejména pak v jeho nejchudších provinciích. Nedostatek peněz a neschopnost uživit rodinu nutí některé tamní obyvatele k tomu...

24. května 2026  12:33

Na Baťově kanálu zasahovali hasiči. Převrátila se tam loď i s posádkou

Jihomoravští hasiči v sobotu ráno zasahovali u převrácené lodi. Nehoda se stala na Baťově kanálu, kde ve vodě skončila dvoučlenná posádka poté, co se plavidlo pokoušela přivázat. Celý incident se...

24. května 2026  10:54

Írán popravil muže obviněného za špionáže v době války, represe zesílily

Íránské úřady v neděli popravily Modžtabu Kijána, odsouzeného za předávání informací o íránském obranném průmyslu Spojeným státům a Izraeli. Muž tak podle úřadů činil v době izraelsko-americké války...

24. května 2026  10:51

Do 30 dní obnovíme provoz lodí v Hormuzu na předválečnou úroveň, tvrdí Írán

Potenciální dohoda mezi Íránem a Spojenými státy počítá s tím, že se počet lodí proplouvajících Hormuzským průlivem do 30 dnů vrátí na úroveň před vypuknutím konfliktu. Informovala o tom íránská...

24. května 2026  10:39

