VIDEA TÝDNE: Náraz do kamionu, záběry UFO a turistické peklo v Itálii

Napětí mezi prezidentem Petrem Pavlem a premiérem Andreje Babišem sílí. Hlava státu nelibě nesla, že Babiš dorazil na schůzku s ním bez omluvy o patnáct minut později. Předseda vlády na to reagoval, že by Pavel mohl být nad věcí a že není jeho podřízeny.
Fanoušci Freddieho Mercuryho zbystří. V Budapešti otevřela návštěvníkům své brány výstava o této britské hudební legendě. Při slavnostním zahájení přímo v komplexu House of Music Hungary na frontmana kapely Queen zavzpomínali jeho přátelé, kteří jej provázeli životem i kariérou.
Pentagon začal zveřejňovat další dosud utajované soubory týkající se neidentifikovaných létajících objektů (UFO) a vzdušných jevů (UAP). Jedná tak na příkaz prezidenta Donalda Trumpa.
S rostoucími teplotami začali návštěvníci zaplavovat ulice malebných vesniček podél Amalfinského pobřeží ležícího jižně od Neapole. Navzájem se tlačí svými odhalenými rameny a přeplněnými batohy narážejí do stojanů s pohlednicemi. Záběry kolující na internetu ukazují úzkou uličku v italském Positanu zaplněnou doslova mořem turistů.