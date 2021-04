VIDEA TÝDNE: Plná náplavka, splašené Ferrari a neposlušná medvíďata

Lidé v Praze vyrazili ve velkém na náplavky či do parků. Policisté jim domlouvali, aby dodržovali protiepidemická opatření, především povinné nošení roušek nebo zákaz pití alkoholu. Na náplavce u Rašínova nábřeží se během středečního odpoledne sešly stovky lidí. Místem pak projížděly policejní hlídky a upozorňovaly na protikoronavirová opatření.

Suezským průplavem už se dostala všechna plavidla, která tam čekala od minulého týdne poté, co kanál zablokovala obří kontejnerová loď Ever Given. Čtyři sta metrů dlouhou loď se podařilo uvolnit v pondělí, na což čekalo přes 400 plavidel.

Tragédií málem skončil manévr řidiče vozidla značky Ferrari, který natočila palubní kamera u Hluboké nad Vltavou na Českobudějovicku. Záběry, na nichž vozidlo ve vysoké rychlosti přejelo do protisměru, kde se dostalo do potíží, už prošetřuje policie.



O veselé pozdvižení se v americkém státě Connecticut postarala medvědice, která kvůli svým rodičovským povinnostem na několik minut zablokovala silniční provoz. Řidiči ji na videu zachytili, jak se snaží přemluvit ke spolupráci čtyři neposlušná medvíďata. Při sledování záběrů s ní jistě soucítí nejeden (lidský) rodič.

Kvůli plastice vagíny čtyřiadvacetiletá fetiš modelka Mary Magdalene z Kanady málem zemřela. Přesto úprav nelituje. Má obří ňadra i silikonové pozadí a její tělo zdobí nespočet tetování. Na ulici budí rozruch, ale na svou proměnu je pyšná. V plánu má další zákroky, které ji činí šťastnou.