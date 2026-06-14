Švýcaři v referendu odmítli populační limit. Krajní pravice neuspěla a ekonomové si oddychli. Obávali se totiž ekonomického šoku, pokud by byl návrh schválen. Proti byli i někteří majitelé firem. Bez migrantů by se prý neobešli. Například mezi zaměstnanci v pohostinství jich pracuje až polovina.
Rozhovor s americkým prezidentem Donaldem Trumpem skončil nečekaně předčasně. Trump během něj znovu zopakoval svá nepodložená tvrzení o zmanipulovaných volbách a následně označil moderátorku NBC Kristin Welkerovou, pořad Meet the Press i další americká média za nepoctivá a zaujatá. Poté rozhovor ukončil a odešel.
Zfetovaný řidič ukrajinské národnosti v pondělí v Korunovační ulici v Praze 7 postupně zdemoloval několik osobních automobilů a zcela zablokoval provoz na celé Letné. Agresivní viník se hned po hromadné nehodě pokusil z místa utéct, ale do cesty se mu postavil pohotový kolemjdoucí. Naše redakce získala exkluzivní svědectví muže, který prchajícího řidiče na ulic zpacifikoval a zadržel až do příjezdu policejní hlídky.
Samec gorily nížinné Kiyomasa z japonské zoo pobavil návštěvníky i uživatele sociálních sítí. Krátce po hádce se svou partnerkou byl zachycen, jak osamoceně sedí na schodech a hluboce se zamýšlí. Jeho výraz mnohým připomněl chvíle, kdy po partnerské rozepři přemítají nad tím, kde udělali chybu.