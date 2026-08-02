VIDEA TÝDNE: Lovíme pantera, Dunaj vysychá a tragédie v Libni

Hladina Dunaje v Rumunsku klesla během víkendu na nejnižší hodnotu od roku 1996. Dlouhodobá vedra a sucho způsobily omezení zavlažování pro zemědělce, narušily lodní dopravu i turistický ruch a odhalily rozsáhlé písečné mělčiny.
Při dopravní nehodě v Zenklově ulici v pražské Libni zemřel ve čtvrtek jeden člověk. Na místě se srazily motocykl, osobní automobil a tramvaj, která po nehodě vykolejila.
Španělské úřady odhadly, že do španělského města Ceuta na severu afrického kontinentu přišlo za čtvrtek ze sousedního Maroka na 49 tisíc migrantů. Desítky lidí zahynuly při pokusu dostat se na španělské území po moři. Druhý den se většina migrantů vydala zpátky do Maroka.
Skupina mladíků použila ve vagónu pražského metra hasicí přístroj a incident natočila na video, které se následně začalo šířit na sociálních sítích. Policie nyní zjišťuje, kdy a kde se událost odehrála a zda se mladíci dopustili protiprávního jednání.