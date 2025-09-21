Video, pořízené minulou sobotu na řeckém ostrově Gavdos, ukazuje skupinku místních návštěvníků pláže, jak se snaží odstrčit loď s uprchlíky zpět do moře. Podle lokálních médií šlo o migranty z Libye, kterou od roku 2011 zmítá humanitární krize. Řecko se v letošním roce potýká s nárůstem příchozích migrantů na své jižní hranici.
Ruský propagandista Vladimir Solovjov se bude možná muset zapsat do seznamu „nepřátel Ruska“. V jeho reportáži se totiž objevily záběry, ze kterých novináři z Rádia Svoboda odvodili polohu ústředí elitní dronové jednotky Rubikon. Vojenský oddíl podle expertů stojí za řadou úspěchů Ruska ve válce s Ukrajinou, včetně například operace s cílem vytlačit ukrajinské obránce z Kurské oblasti.
„Dokument vypadá autenticky, je psaný na materiálu, kde jsou i znaky TGM. Je to téměř všechno v angličtině,“ uvedla po krátké analýze historička Dagmar Hájková. Dokument ale podle ní není z roku 1937, kdy Masaryk zemřel. Zřejmě pochází z roku 1934, kdy se Masaryk necítil dobře a byl nemocný.
Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek ve Velké Británii prohlásil, že urovnal konflikt mezi „Áberbájdžánem“ a Albánií. Řekl to na tiskové konferenci s premiérem Keirem Starmerem. Výraz britského ministerského předsedy byl mnohoznačný. Šéf Bílého domu si přitom názvy obou zemí spletl v krátké době už podruhé.
Anglický král Charles III. ve středu společně s rodinou přivítal amerického prezidenta Donalda Trumpa na hradě Windsor. Při slavnostním ceremoniálu král vtipkoval a upozornil, aby nejmocnější muž světa při vojenském pozdravu dával pozor na meč. Zřejmě si vzpomněl na scénku z filmu Pane, vy jste vdova!