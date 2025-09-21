VIDEA TÝDNE: Odstrčení migranti, Solovjov v průšvihu a tatíčkova „poslední“ slova

  16:10
Je tady nedělní odpoledne a s ním i nejsledovanější videa končícího týdne. Nejvíce vás zajímaly záběry turistů, kteří v Řecku odstrčili člun s migranty zpátky na moře. Na druhém místě se umístilo video, ve kterém ruský propagandista Solovjov bezděky prozradil umístění přísně tajné základny, a na bronzové příčce se usadily záběry z otevírání tajemné obálky s údajně posledními slovy TGM.
Na pláži Sarakiniko v Řecku turisté vytlačili loď plnou migrantů zpět na moře | foto: X / @TheNorfolkLion

Video, pořízené minulou sobotu na řeckém ostrově Gavdos, ukazuje skupinku místních návštěvníků pláže, jak se snaží odstrčit loď s uprchlíky zpět do moře. Podle lokálních médií šlo o migranty z Libye, kterou od roku 2011 zmítá humanitární krize. Řecko se v letošním roce potýká s nárůstem příchozích migrantů na své jižní hranici.

Ruský propagandista Vladimir Solovjov se bude možná muset zapsat do seznamu „nepřátel Ruska“. V jeho reportáži se totiž objevily záběry, ze kterých novináři z Rádia Svoboda odvodili polohu ústředí elitní dronové jednotky Rubikon. Vojenský oddíl podle expertů stojí za řadou úspěchů Ruska ve válce s Ukrajinou, včetně například operace s cílem vytlačit ukrajinské obránce z Kurské oblasti.

Válka na Ukrajině

„Dokument vypadá autenticky, je psaný na materiálu, kde jsou i znaky TGM. Je to téměř všechno v angličtině,“ uvedla po krátké analýze historička Dagmar Hájková. Dokument ale podle ní není z roku 1937, kdy Masaryk zemřel. Zřejmě pochází z roku 1934, kdy se Masaryk necítil dobře a byl nemocný.

Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek ve Velké Británii prohlásil, že urovnal konflikt mezi „Áberbájdžánem“ a Albánií. Řekl to na tiskové konferenci s premiérem Keirem Starmerem. Výraz britského ministerského předsedy byl mnohoznačný. Šéf Bílého domu si přitom názvy obou zemí spletl v krátké době už podruhé.

Anglický král Charles III. ve středu společně s rodinou přivítal amerického prezidenta Donalda Trumpa na hradě Windsor. Při slavnostním ceremoniálu král vtipkoval a upozornil, aby nejmocnější muž světa při vojenském pozdravu dával pozor na meč. Zřejmě si vzpomněl na scénku z filmu Pane, vy jste vdova!

Tajemná obálka otevřena: Masaryk psal o vážné nemoci, Němcích i svém „funusu“

Tajemná obálka s posledními slovy T. G. Masaryka se za účasti prezidenta Petra Pavla otevřela na lánském zámku. Podle archivářů a expertů je většina slov na pěti stránkách formátu A5 v angličtině....

OBRAZEM: Lichotky Kate a ruka na zádech. Trumpa u krále oslnili, došlo i na faux pas

Americký prezident Donald Trump se už podruhé na pozvání britského Karla III. vydal do Velké Británie a i se svou ženou Melanií navštívil královskou rodinu. Společně povečeřeli i zhlédli vojenskou...

Jízda kočárem, grandiózní přehlídka. Trumpa přijali ve Windsoru se vší pompou

Americký prezident Donald Trump zahájil oficiální část návštěvy Velké Británie. Helikoptéra s ním a jeho chotí Melanií přistála na hradě Windsor, kde je přivítal princ a princezna z Walesu a následně...

Macronovi předloží fotografické důkazy, že první dáma Francie je žena

Francouzský prezident Emmanuel Macron a jeho manželka Brigitte plánují u soudu ve Spojených státech předložit fotografické a vědecké důkazy o tom, že první dáma Francie je žena. Prezidentský pár chce...

Soukalová vyhrála nad exmanželem. Musí jí vrátit miliony i lampičku a zrcadlo

Manželství bývalé biatlonistky Gabriely Soukalové (35) a badmintonisty Petra Koukala (39) skončilo rozvodem už před několika lety, k finální dohodě o majetkovém vyrovnání však došlo až nyní. Podle...

Je čas se uzdravit. Před fakultou přibyla deska se jmény obětí střelby

U památníku obětí střelby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (FF UK) na náměstí Jana Palacha v Praze přibyla deska s vytesanými jmény obětí. Na pietním setkání ji v neděli odhalili zástupci...

21. září 2025  17:08

Na Dny NATO dorazilo přes 150 tisíc lidí. Působivé, žasl pilot Královského letectva

Na 70 letounů a vrtulníků na jednom místě. Armádní technika ze sedmnácti zemí. Na mošnovském letišti v neděli pokračovaly Dny NATO v Ostravě. Druhý den na místo dorazilo padesát pět tisíc lidí....

21. září 2025  8:51,  aktualizováno  17:02

Kanada, Austrálie a Velká Británie uznaly oficiálně Stát Palestinu

Austrálie, Británie a Kanada formálně uznaly Stát Palestinu, na síti X to oznámili premiéři této trojice zemí. V prohlášeních premiéři Británie, Kanady a Austrálie Keir Starmer, Mark Carney a Anthony...

21. září 2025  15:22,  aktualizováno  16:38

Podzim to je změna času, školní prázdniny, výměna pneumatik a letos i volby

Změna času, podzimní prázdniny, ředitelská volna... Podzimní kalendář, který startuje 22. září, má své tradiční body, které se rok co rok opakují, ale termín se vždy lehce mění. Tady jsou přesná data...

21. září 2025  16:32

Papež přijal rezignaci Václava Malého na úřad pomocného biskupa pražského

Papež Lev XIV. v sobotu přijal rezignaci katolického kněze Václava Malého na úřad pomocného pražského biskupa, informovala mluvčí České biskupské konference (ČBK) Monika Klimentová. Malý 21. září...

21. září 2025  16:15

Prázdná fráze, nebo cesta k příměří? Čeho dosáhne uznání Palestiny jako státu

K uznání palestinského státu se na pondělním Valném shromáždění OSN zavázalo několik evropských zemí. Již v neděli tak učinily Velká Británie, Kanada a Austrálie. Izrael a jeho spojenci nazývají...

21. září 2025  15:42

Palestinská státnost musí být výsledkem jednání všech. Včetně Izraele, řekl Pavel

Proces palestinské státnosti musí být výsledkem jednání všech zainteresovaných stran včetně Izraele a musí k tomu být splněny alespoň základní podmínky. Novinářům to v neděli před odletem do...

21. září 2025  14:45,  aktualizováno  14:58

Koněspřežka v čele. Praha slaví 150 let MHD, metropolí projel průvod tramvají

Historickým centrem Prahy se projel průvod historických tramvajových vozů při příležitosti oslav 150. výročí hromadné dopravy v Praze. Pražský dopravní podnik (DPP) nasadil 40 ikonických tramvají z...

21. září 2025  14:56

Muže u Běchovic srazil vlak, na železnici v neděli zemřeli už tři lidé

Na železnici v neděli zemřeli již tři lidé. Zatím poslední obětí je muž, kterého kolem poledne srazil vlak v Praze mezi Libní a Běchovicemi. Řekl to mluvčí pražské záchranné služby Karel Kirs. Provoz...

21. září 2025  13:42,  aktualizováno  14:42

Ruské stíhačky nad Estonskem bude mimořádně řešit Rada bezpečnosti OSN

Narušením estonského vzdušného prostoru třemi ruskými stíhačkami se bude v pondělí na mimořádném zasedání zabývat Rada bezpečnosti OSN, uvedla v neděli estonská diplomacie, která o svolání rady...

21. září 2025  12:39,  aktualizováno  14:28

Stíhačky NATO vzlétly k ruskému letounu. Nad Baltem letěl s vypnutým odpovídačem

Ze základny v severním Německu vzlétly dvě stíhačky NATO k ruskému průzkumnému letounu, který letěl nad Baltským mořem v mezinárodním vzdušném prostoru bez zapnutého odpovídače. Informovala o tom...

21. září 2025  14:20

