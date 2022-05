VIDEA TÝDNE: Nejdelší visutá lávka, přehlídka v Moskvě a Brána do pekla

Česká republika se může pochlubit novým unikátem. Na Dolní Moravě tento týden otevřeli nejdelší visutý most pro pěší na světě Sky Bridge 721. Ruský prezident Vladimir Putin ospravedlňoval na tradiční vojenské přehlídce v Moskvě invazi na Ukrajinu. Turkmenistán chce uhasit Bránu do pekla a ženě se vymstilo koukání do mobilního telefonu.