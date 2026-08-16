Rozsáhlý lesní požár se v noci na pátek rozšířil k chorvatskému přímořskému městu Omiš. Kvůli plamenům musely své domovy a další objekty opustit dva tisíce lidí, z toho zhruba 300 Čechů. Jeden člověk zemřel a zhruba 40 dalších utrpělo zranění.
Policisté z Opavska odhalili mnohaletý podvod dvou bratrů, kteří skoro devatenáct let pobírali sociální dávky a invalidní důchod na své údajné mentální postižení. Pomáhali jim v tom rodiče i další známí, přičemž se jim mimořádně dlouho dařilo oklamat lékaře i úřady.
Velké překvapení čekalo na hasiče ze dvou krajů, kteří od pondělka zasahovali v zatopeném lomu u Lipnice nad Sázavou na Havlíčkobrodsku. Protože se na hladině objevila olejová skvrna, hledali v hloubce za nulové viditelnosti zdroj tohoto znečistění. Nejprve si mysleli, že v 17 metrech narazili na starý kompresor, ve středu ale zjistili, že jde o utopenou dodávku.
Na český trh vstoupil dánský diskontní řetězec Normal. První prodejnu otevřel 12. srpna v pražském obchodním centru Atrium Flora, druhou o dva dny později 14. srpna v Galerii Butovice. Řetězec prodává drogerii, kosmetiku, potřeby pro domácnost, sladkosti a nápoje.