VIDEA TÝDNE: Loupež v Louvru, drsné záběry z jatek a létající tankista

Francouzská policie pokračuje ve vyšetřování krádeže v pařížském muzeu Louvre, ze kterého zloději odnesli několik cenných šperků. V sobotu večer policie zatkla dva muže, které podezírá, že se na loupeži podíleli. Skupina zlodějů převlečená za dělníky pronikla do muzea přes balkon pomocí výsuvného žebříku. Vloupání trvalo pouhých sedm minut.
Státní veterinární správa podá trestní oznámení na společnost Jatky Jezdinský ze Žlunic na Jičínsku pro závažné týrání hospodářských zvířat. Reaguje tím na podnět spolku Zvířata nejíme. Spolek v pondělí zveřejnil záběry z jatek, na nichž jsou vidět nemohoucí kusy skotu tahané navijákem. Také uvedl, že firma vyváží krev ze zabitých zvířat na pole.
Nově zveřejněná ukázka zásahu ruského stroje T-72B3 raketou z kompletu Javelin ilustruje chronickou bolest ruských tanků. V tomto případě exploze z kabiny vystřelila i nebohého tankistu.
Soud poslal do vazby schizofrenika, který ve středu utekl z Psychiatrické nemocnice Bohnice, kde se léčil. Muž je obviněný z maření výkonu úředního rozhodnutí. Loni v lednu napadl dva lidi v Kunratickém lese a zaútočil sekerou na ženu s kočárkem v Hostavicích. Při výslechu se pak přiznal k vraždě muže nalezeného dříve u Kyjského rybníka.
Na jednom ze železničních přejezdů v Českých Budějovicích nechybělo mnoho, aby se tam ve středu stala velmi vážná nehoda. Řidička automobilu přehlédla stojící kolonu a najela na přejezd, který pak nemohla opustit. Mezitím šly dolů závory a blížil se vlak. Ženě se ještě o kus podařilo popojet. Nakonec vlak auto o pár metrů minul.