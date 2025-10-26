VIDEA TÝDNE: Loupež v Louvru, drsné záběry z jatek a létající tankista

Z francouzského muzea Louvre si skupina zlodějů během bleskové loupeže odnesla šperky za desítky milionů eur. Ochránci zvířat zveřejnili záběry dokazující týrání nemohoucích krav na jatkách na Jičínsku. Soud poslal do vazby nebezpečného schizofrenika, vlak těsně minul auto uvázlé na přejezdu a zásah rakety vymrštil Rusa z tanku.
Policisté zasahují v pařížském Louvru poté, co odsud zloději ukradli vzácné šperky. (19. října 2025) | foto: Reuters

Francouzská policie pokračuje ve vyšetřování krádeže v pařížském muzeu Louvre, ze kterého zloději odnesli několik cenných šperků. V sobotu večer policie zatkla dva muže, které podezírá, že se na loupeži podíleli. Skupina zlodějů převlečená za dělníky pronikla do muzea přes balkon pomocí výsuvného žebříku. Vloupání trvalo pouhých sedm minut.

Státní veterinární správa podá trestní oznámení na společnost Jatky Jezdinský ze Žlunic na Jičínsku pro závažné týrání hospodářských zvířat. Reaguje tím na podnět spolku Zvířata nejíme. Spolek v pondělí zveřejnil záběry z jatek, na nichž jsou vidět nemohoucí kusy skotu tahané navijákem. Také uvedl, že firma vyváží krev ze zabitých zvířat na pole.

Nově zveřejněná ukázka zásahu ruského stroje T-72B3 raketou z kompletu Javelin ilustruje chronickou bolest ruských tanků. V tomto případě exploze z kabiny vystřelila i nebohého tankistu.

Soud poslal do vazby schizofrenika, který ve středu utekl z Psychiatrické nemocnice Bohnice, kde se léčil. Muž je obviněný z maření výkonu úředního rozhodnutí. Loni v lednu napadl dva lidi v Kunratickém lese a zaútočil sekerou na ženu s kočárkem v Hostavicích. Při výslechu se pak přiznal k vraždě muže nalezeného dříve u Kyjského rybníka.

Na jednom ze železničních přejezdů v Českých Budějovicích nechybělo mnoho, aby se tam ve středu stala velmi vážná nehoda. Řidička automobilu přehlédla stojící kolonu a najela na přejezd, který pak nemohla opustit. Mezitím šly dolů závory a blížil se vlak. Ženě se ještě o kus podařilo popojet. Nakonec vlak auto o pár metrů minul.

Témata: Louvre, muzeum, Jičínsko

Spanilá jízda veteránů, Motoristé i Chlad. Turek ve Varech velkolepě oslavil jubileum

Čestný prezident strany Motoristé sobě Filip Turek ve středu oslavil čtyřicáté narozeniny. Životní jubileum se rozhodl opět prožít o víkendu v luxusním Grandhotelu Pupp v Karlových Varech. Na akci...

Sultánka z Prahy zazářila na oslavách narozenin svého manžela Muhammada V.

Češka Jana Jakoubková (37), známá v Malajsii jako Sultanah Núr Diana Petra Abdullah, se po delší době objevila na veřejnosti. Po boku o osmnáct let staršího manžela Muhammada V. Kelantanského...

Výstřih do pasu, ženy bez hidžábů. Íránský činitel sklízí kritiku za dceřinu svatbu

Uniklé video ze svatby dcery admirála Alího Šamcháního, jednoho z nejmocnějších mužů íránského režimu, vyvolalo v zemi pobouření. Záznam západně laděné ceremonie totiž ostře kontrastuje s veřejným...

Krvavý lynč v Budapešti. Agenta pověsili na strom a umlátili, líčil fotograf

Vždy v říjnu se srdce každého maďarského vlastence rozbuší jako o závod. Vzpomíná na hrdinné povstání z roku 1956, tragicky rozdrcené pásy sovětských tanků... Revoluce ovšem měla i své ošklivé...

OBRAZEM: Svéráz ruské dopravy. Kreml sní o tunelu do USA, „silnice“ na Čukotce udiví

Čukotka, nejvýchodnější oblast Ruska, zůstává izolovaným a zapomenutým regionem, kde se silnice mění v bláto a mosty v trosky. Zatímco v Moskvě se mluví o miliardovém železničním tunelu na Aljašku,...

V Černošicích srazil vlak člověka, hlavní trať od Plzně do Prahy stojí

V Černošicích u Prahy v neděli odpoledne srazil nákladní vlak muže na kolejích. Utrpěl zranění, jimž na místě podlehl. Okolnosti nehody policisté vyšetřují, provoz na trati byl dočasně zastaven....

26. října 2025  16:23,  aktualizováno  17:25

Na Litoměřicku hořel sklad se zábavní pyrotechnikou. Požár doprovázely výbuchy

V Bohušovicích nad Ohří vypukl v sobotu večer rozsáhlý požár místního skladu. Oheň doprovázely výbuchy zábavní pyrotechniky i tlakových lahví a okolí zaplnil štiplavý kouř s chemickým zápachem....

25. října 2025  21:04,  aktualizováno  26. 10. 17:03

Továrna nám všechno otrávila. Tunisané oplakávají své kdysi krásné město

Kdysi bylo město Gábes oázovým rájem a chloubou celého Tuniska. Dnes je to ale mrtvá zónu plná nemocí a zoufalství. Důvodem je zejména místní průmyslový závod, který místo očekávané prosperity...

26. října 2025

Chachaři z Ostravy nevymizeli, říká Hruška, hlavní autor unikátní literární trilogie

Hlavním autorem nedávno vydané trilogie Literární Ostrava 1918–2018 je literární historik a publicista Pavel Hruška. Dílo obsahuje dvě knihy, které mají dohromady sedm set stran, a speciální mapu.

26. října 2025  16:55

Kreml platí za válku územím. Čína a KLDR se rozpínají na ruském Dálném východě

Moskva postupně ztrácí kontrolu nad svým územím na Dálném východě, uvádí ukrajinská rozvědka. Kreml podle ní stále více obětuje regionální autonomii výměnou za válečná spojenectví – tato strategie...

26. října 2025  16:49

RECENZE: Mysteriózní zážitek z bažin. V Karavaně strávíte nezapomenutelný večer

Je až fascinující skutečností, jak po každém představení spolku Pomezí zůstávají diváci dlouho v prostorách divadla a ač se vzájemně neznají, živě diskutují o tom, co právě prožili. Pro tvůrce je to...

26. října 2025  15:43

Dvě nehody na stejné silnici z Karlových Varů, hasiči z vozů vyprošťovali raněné

Hned dvě vážné nehody na hlavním tahu z Karlových Varů do Chomutova zaměstnaly o víkendu záchranáře. Už v sobotu se u obce Damice jen kousek za Ostrovem srazily dva osobní automobily, zranění utrpěli...

26. října 2025  15:39

Mluvit o zrušení schůzky Putina s Trumpem není správné, říká mluvčí Kremlu

Hovořit o zrušení schůzky mezi ruským prezidentem Vladimirem Putinem a americkým prezidentem Donaldem Trumpem není správné, řekl v neděli podle agentury Reuters mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov v narážce...

26. října 2025  15:23

Pokud Turek neobhájí své výroky, tak je to vážný problém, míní Vondráček z ANO

Pokud Filip Turek neobhájí své výroky nebo neprokáže, že k nim nedošlo, bude to vážný problém, uvedl místopředseda hnutí ANO Radek Vondráček v Partii Terezie Tománkové na CNN Prima News. Turek čelí...

26. října 2025  15:19

12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi
12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi

Správné finanční návyky a dovednosti vznikají právě v dětství. Mnoho dětí je přijímá přirozeně od svých rodičů, kteří jsou pro děti velkým vzorem....

ChatGPT může přepsat pravidla nakupování. Obchodníci se bojí a těší zároveň

ChatGPT má potenciál usnadnit život spotřebitelům, dovoluje jim totiž nakupovat v rámci chatu bez návštěvy stránek prodejce. Maloobchodníci musí být obezřetní, protože tak riskují ztrátu kontroly nad...

26. října 2025

Je to koalice vzájemné ochrany, obul se Benda do nově vznikající vlády

Příští týden má nově vznikající vládní koalice ANO, SPD a Motoristů řešit detaily koaliční smlouvy, zároveň by se měla sejít Poslanecká sněmovna. Kandidátem na předsedu Sněmovny je šéf SPD Tomio...

26. října 2025  14:58

