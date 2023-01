VIDEA TÝDNE: Fronta na klenoty, boj o Hrad a unikátní zákrok

Pražský hrad prodloužil o tři dny výstavu českých korunovačních klenotů. Měla skončit v sobotu, nově budou mít zájemci možnost si je prohlédnout až do úterý. Hrad tak zareagoval na mimořádný zájem návštěvníků, kteří neváhají stát ve frontě na výstavu i několik hodin.

Kandidát na prezidenta Andrej Babiš v pátek při kampani před druhým kolem prezidentské volby dorazil do Liberce. Přišli za ním jeho voliči i odpůrci, rozvášněný dav v centru města krotila policie. Společně tramvají dojeli do Jablonce nad Nisou, kde dav odpůrců vypískal Babiše z náměstí.

Prezidentský kandidát Petr Pavel přijel v pátek do Brna, kam se vydal z Ostravy. Na piazzettě před Janáčkovým divadlem se potkal s lidmi, kteří náměstí zcela zaplnili. „V jednom světě se říká pravda, i když se to nehodí. Pak je tu druhý svět plný lži, nepravd a chaosu. Věřím, že si přejeme žít v prvním světě. My to můžeme ve volbách rozhodnout,“ řekl Pavel v Brně.

Lékaři z pražské Fakultní nemocnice Motol společnými silami zvládli zachránit ženu, která se stala obětí útoku nožem. Utrpěla velmi vážná bodná zranění do břicha a hrudníku, rána zasáhla i srdce. Přestože jí 80 minut nefungoval krevní oběh, lékařům se podařilo zabránit poškození mozku. Žena se nyní zotavuje.

Ostatní řidiče na dálnici v noci ohrozil senior, který vjel nedaleko brněnského obchodního centra Futurum do dálničního protisměru. Možnému neštěstí pomohl zabránit svědek, který okamžitě zavolal policii a dané auto doprovázel až do jejího příjezdu. Senior si přitom celou dobu myslel, že jede po vedlejší silnici, která lemuje dálnici.