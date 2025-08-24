VIDEA TÝDNE: Klus u soudu, oběd za volantem a tajemná formule na D4

Autor:
  15:33
S posledním dnem týdne je tady i souhrn nejsledovanějších videí uplynulých sedmi dní. Nejvíce vás zajímal soudní spor zpěváka Tomáše Kluse a bezpečnostního analytika Milanem Mikuleckým. Zaujaly vás také policejní záběry řidiče kamionu, který si za jízdy za volantem dopřával oběd z talíře. A na třetí místě se umístila tajemná formule, z dálnice D4.
Fotogalerie1

Zpěvák Tomáš Klus u soudu (21. srpna 2025) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Krajský soud v Praze začal ve čtvrtek projednávat odvolání ve sporu mezi zpěvákem Tomášem Klusem a bezpečnostním expertem Milanem Mikuleckým. U první instance vysoudil zpěvák od experta omluvu za výraz „prolhaný idiot“, kterým ho Mikulecký veřejně počastoval poté, co zpěvák zveřejnil video, v němž se zastal Palestinců.

Policisté už viděli různé způsoby, jak se řidiči dostatečně nevěnují řízení. Šofér zahraničního kamionu na jihu Moravy ale nejspíš vyvedl z míry i ty zkušené. Kamera v policejní dodávce, která snímala provoz v pravé části dálnice, zachytila jak si muž za volantem těžkého vozu bez problému dopřává oběd.

Po dálnici D4 se opět proháněla formule. Video z její jízdy se objevilo na sociálních sítích. Případem se už zabývají policisté, kteří řidiče podezírají hned z několika přestupků. Není to přitom poprvé, kdy po této dálnici formule jela. Tentokráte si ale řidič zajel i na benzinku natankovat palivo.

Španělská zpěvačka Paula Ribó Gonzálezová (35), která vystupuje pod jménem Rigoberta Bandini, na festivalu Canarias People na Tenerife způsobila poprask, když si během zpívání sundala podprsenku. Svá ňadra dala na odiv, protože to korespondovalo s feministickou písní.

Zetor odstartoval výrobu své zásadní novinky. Po letech vývoje a ladění přichází s novou modelovou řadou – Zetor řady 6. Po předprodukčních kusech se rozjela sériová výroba. První kus šel k neodbytnému nedočkavému farmáři do Polska, druhý vyrobený stroj je hotový, nachystaný, připravený na práci v terénu.

Těhotná Demi vzrušila Ameriku. Skandální portrét ukázal, že mateřství je sexy

Dnes už je to otravná móda, ale na začátku devadesátých let ta fotka znamenala skutečnou revoluci. Maminky přece mají být cudné ženy ve splývavých šatech, které myslí jen na blaho potomka. Měly by se...

Vyděšení cestující volali o pomoc. Opilý řidič autobusu RegioJet ujížděl policii

Jízda autobusem na lince z Prahy do Jirkova na Chomutovsku se v pátek večer proměnila pro cestující v noční můru. Podle svědků jel řidič nebezpečně rychle, usínal za volantem a odmítal zpomalit, i...

Za Prahou je na prodej vila, kde se skrýval Che Guevara s milenkou

V nabídce realitní kanceláře XREAL se objevila prvorepubliková vila, která se nejenom nachází na výjimečném pozemku nedaleko od Prahy, ale především má barvitou minulost. V dobách socialismu se v ní...

Trump „upekl“ schůzku Zelenskyj - Putin. S lídry EU řešil záruky pro Ukrajinu

Sledujeme online

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a lídři několika evropských zemí v pondělí jednali v Bílém domě s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Probírali možnosti ukončení války na Ukrajině. Trump...

Na prodej je přes sto let stará vila slavného muzikanta a herce. Trávil v ní léto

V nabídce realitních kanceláří se objevila vila z roku 1913, která stojí v Libčicích nad Vltavou. Vlastnil ji známý prvorepublikový herec a hudební skladatel Karel Hašler. Ten ji s rodinou využíval...

Trump nasadí Národní gardu v 19 státech, budí obavy z autoritářského převzetí moci

Až 1 700 příslušníků Národní gardy má být v příštích týdnech nasazeno v 19 amerických státech. Jejich úkolem bude podpořit ministerstvo vnitřní bezpečnosti v rámci celonárodní razie prezidenta...

Ukrajina si připomíná Den nezávislosti, Rusko mezitím zaútočilo desítkami strojů

Ukrajina si v neděli připomíná Den nezávislosti, který slaví od roku 1991, kdy parlament vyhlásil nezávislost země na Sovětském svazu. Na oslavy tohoto dne přijeli do Kyjeva kanadský premiér Mark...

24. srpna 2025  14:14,  aktualizováno  15:11

Na Českokrumlovsku vlak usmrtil člověka, provoz na mezinárodní trati je přerušen

U Velešína na Českokrumlovsku v neděli po poledni srazil vlak člověka, který zemřel. Přesnou příčinu tragické události policisté vyšetřují. Informoval o tom jejich mluvčí Miroslav Šupík.

24. srpna 2025  14:35

Před zatáčkou dostal smyk a vjel do protisměru. Protijedoucí senior zemřel

Po sobotní nehodě dvou osobních aut nedaleko obce Obora na severním Plzeňsku zemřel jeden z řidičů, dvě spolujezdkyně z druhého auta utrpěly zranění, informovaly v neděli policejní mluvčí Eva...

24. srpna 2025  14:32

Hromadný pád při závodě na Plzeňsku. Pro zraněné cyklisty zamířily sanitky i vrtulník

Při poslední etapě závodu jezdců do 23 let West Bohemia Tour se v neděli při hromadném pádu zranilo šest mladých cyklistů. Nehoda se stala u Křečova na severním Plzeňsku, jednoho zraněného cyklistu...

24. srpna 2025  12:55,  aktualizováno  13:27

S Babišem se nedá jednat, zpochybnil Benda spolupráci ODS s ANO po volbách

Spolupráce s hnutím ANO po volbách nepřipadá podle šéfa poslaneckého klubu ODS Marka Bendy v úvahu. A to ani v případě, že by hrozila vláda hnutí ANO podporovaná radikálními stranami. Uvedl to v...

24. srpna 2025  13:11

SPD založila záložní stranu. Kvůli „chirurgům z dovozu“ se bojí kriminalizace

Část bývalých členů hnutí SPD vytvořila nový politický subjekt Strana příznivců demokracie a Tomia Okamury (SPDTO). Nové uskupení by mělo sloužit jako pojistka pro situaci, kdy by SPD čelila...

24. srpna 2025  12:52

Desítky tisíc lidí protestují v Austrálii za mír v Gaze, konalo se přes 40 pochodů

Desítky tisíc lidí v neděli protestují po celé Austrálii proti válce v Pásmu Gazy. V Melbourne se sešlo více než 100 tisíc lidí. Vztahy Canberry s vládou izraelského premiéra Benjamina Netanjahua...

24. srpna 2025  12:05

Tepelná čerpadla otevřela spor o zelenou politiku. Nadšení opadá nejen v Německu

Premium

V německé vládní koalici to na konci léta vře: zoufale se hledají nápady, jak zacelit rozpočtové díry.

24. srpna 2025

Pokud existuje jasný poražený, je to řidič-člověk. Lyft sází na robotaxi

Společnost Lyft začala v americké Atlantě testovat robotické taxi a plánuje rozšíření takové služby i do jiných amerických měst. Taxi bez řidiče má firma v plánu nasadit i do Evropy. „Pokud existuje...

24. srpna 2025

Program ANO se blíží SPD, řekl Kupka. Nejít do vlády s ANO má své důvody, říká STAN

Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) v diskuzním pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News řekl, že předseda hnutí ANO Andrej Babiš podobně jako šéf SPD Tomio Okamura vyvolává nenávist ve...

24. srpna 2025  11:58

