VIDEA TÝDNE: Klus u soudu, oběd za volantem a tajemná formule na D4

Krajský soud v Praze začal ve čtvrtek projednávat odvolání ve sporu mezi zpěvákem Tomášem Klusem a bezpečnostním expertem Milanem Mikuleckým. U první instance vysoudil zpěvák od experta omluvu za výraz „prolhaný idiot“, kterým ho Mikulecký veřejně počastoval poté, co zpěvák zveřejnil video, v němž se zastal Palestinců.
Policisté už viděli různé způsoby, jak se řidiči dostatečně nevěnují řízení. Šofér zahraničního kamionu na jihu Moravy ale nejspíš vyvedl z míry i ty zkušené. Kamera v policejní dodávce, která snímala provoz v pravé části dálnice, zachytila jak si muž za volantem těžkého vozu bez problému dopřává oběd.
Po dálnici D4 se opět proháněla formule. Video z její jízdy se objevilo na sociálních sítích. Případem se už zabývají policisté, kteří řidiče podezírají hned z několika přestupků. Není to přitom poprvé, kdy po této dálnici formule jela. Tentokráte si ale řidič zajel i na benzinku natankovat palivo.
Španělská zpěvačka Paula Ribó Gonzálezová (35), která vystupuje pod jménem Rigoberta Bandini, na festivalu Canarias People na Tenerife způsobila poprask, když si během zpívání sundala podprsenku. Svá ňadra dala na odiv, protože to korespondovalo s feministickou písní.
Zetor odstartoval výrobu své zásadní novinky. Po letech vývoje a ladění přichází s novou modelovou řadou – Zetor řady 6. Po předprodukčních kusech se rozjela sériová výroba. První kus šel k neodbytnému nedočkavému farmáři do Polska, druhý vyrobený stroj je hotový, nachystaný, připravený na práci v terénu.