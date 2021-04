VIDEA TÝDNE: Tanec ČD, záchrana Norské lodi a sovětský Pán prstenů

Kvůli uzavřeným okresům je na železnici minimum pasažérů. To se odrazilo v zábavném videu zaměstnanců Českých drah, kteří se zfilmovali při tanci a plnění tzv. Jerusalema challenge. Oficiální účet vlakového dopravce video sdílel a vysloužil si řadu pochvalných komentářů, i ty méně povzbudivé: „Tak už aspoň vím, proč v Pardubicích čekám na vlak hodinu!“, uvedl jeden z diskutérů. Jak se klip líbí vám?

Dubaj je oblíbenou destinací turistů z celého světa. Nádherné panorama tamního přístavu si však pro svou produkci vybral i jeden nejmenovaný web pro dospělé. Patnáct smyslných modelek se fotografovalo na balkóně s proskleným zábradlím, což však vzhledem k frekventované poloze, neuniklo přihlížejícím. O skupinku se tak začala zajímat dubajská policie a vzápětí všechny zadržela. Krásné ženy byly obviněny ze zhýralosti a hrozí jim vyhoštění.

Minulý týden byla znovu objevena a zveřejněna na YouTube adaptace sovětské televize na film Pán prstenů, o které si filmoví odborníci mysleli, že je na vždy ztracena. Zveřejněná verze potěšila hlavně rusky mluvící fanoušky Tolkiena a pobavila mnoho dalších.



U norského pobřeží se v pondělí v bouřlivém počasí dostala do problémů nizozemská nákladní loď s 12 členy posádky. Všechny lidi na palubě se podařilo zachránit, plavidlu ale hrozí potopení. To by podle norských úřadů mohlo způsobit únik paliva do moře. K pobřeží musely loď dotáhnout remorkéry.

V pátek, krátce před půl třetí ráno, přistál na pražském letišti boeing společnosti PPF. S největší pravděpodobností přivezl ostatky Petra Kellnera, který zemřel při pádu vrtulníku na Aljašce.