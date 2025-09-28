VIDEA TÝDNE: Obří koš plný hub, Dozimetr před soudem a krvavá řež v autobusu

  17:04
U Obvodního soudu pro Prahu 9 začalo hlavní líčení v ostře sledované kauze Dozimetr. Z pokusu o vraždu byl obviněn muž, který v autobusu pražské MHD pobodal dva lidi. Houbaři v Brdech nasbírali rekordní koš plný hub. Prezidentovi Trumpovi se v OSN lepila smůla na paty a režisérka Agnieszka Hollandová promluvila nejen o svém novém filmu Franz.
Fotogalerie1

Nadšenci šli do Brd na houby s rekordně velkým košem. (21. září 2025) | foto: Jan Hodač

Pražský soud začal projednávat kauzu Dozimetr. Druhý den hlavního líčení vypovídal Pavel Kos. Spolupracovník hlavního obžalovaného Michala Redla se k trestné činnosti přiznal už v pondělí a začal usilovat o dohodu o vině a trestu. I v úterý zopakoval, že se cítí vinen. Dál u soudu prozrazoval, v čem spočívala jeho podpora hnutí STAN a TOP 09.

Kriminalisté z oddělení vražd zahájili stíhání sedmačtyřicetiletého muže pro trestný čin vraždy ve stádiu pokusu. Muž ve středu večer pobodal dva cestující v autobusu linky 136 na Spořilově. Oba zranění muži zůstávají hospitalizováni, podle policie jsou mimo ohrožení života.

Celý den chodila o víkendu sedmičlenná skupina houbařů po lese v Brdech nedaleko Hostomic a sbírala hřiby, klouzky či ryzce do obřího koše o objemu téměř jednoho kubíku. Amatérský mykolog a houbařský popularizátor Jan Hodač tím chtěl vytvořit rekord v houbaření s největším košíkem a zároveň upozornit na blížící se pražský festival.

Americká Tajná služba vyšetřuje, zda se někdo nesnažil překazit vystoupení prezidenta Donalda Trumpa na Valném shromáždění OSN a ohrozit jeho bezpečnost. Uvedl to šéf Bílého domu, který označil zastavení eskalátoru a krátký výpadek čtecího zařízení a zvuku za sabotáž. Činitelé OSN oponují, že eskalátor zastavil kvůli bezpečnostnímu mechanismu a čtecí zařízení patřilo Bílému domu.

Agnieszka Hollandová se v novém filmu Franz ponořila do Kafkovy duše. Neskládá však klasický životopis, ale kaleidoskop z fragmentů snů a dopisů, který vrací Kafku zpátky do Prahy i současnosti. V rozhovoru s Monikou Zavřelovou mluvila i o politice, útocích po filmu Zelená hranice, své zkušenosti se sexuálním obtěžováním či o tom, proč si podle ní procházíme krizí.

