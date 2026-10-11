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VIDEA TÝDNE: Boj o kamion, Terminátoři v peci i pád Céline Dion

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  15:22
Ani v 41. týdnu roku 2026 vás neochudíme o nejsledovanější videa webu iDNES.cz za posledních sedm dní. Kromě jiných nejvíc zaujal boj hasičů se zaklíněným nákladem pod železničním mostem ve Vídeňské ulici v Praze. Nakonec v průběhu třiceti hodin pomáhaly tři vyprošťovací tanky.

Humanoidní roboti skončili v peci s roztavenou ocelí. Americká společnost Figure AI nechala ve finské Imatře zlikvidovat svou starší generaci robotů F.02. Z neobvyklé operace vzniklo filmově pojaté video s odkazem na legendární snímek Terminátor. Ani zde nechyběl Arnold Schwarzenegger.

V komunálních volbách jsou sečtené všechny hlasy. V Praze zvítězilo STAN, před SPOLU pro Prahu, Prahou sobě a hnutím ANO. Do zastupitelstva se dostali také Piráti. Hnutí premiéra Andreje Babiše zopakovalo dobré výsledky v Ostravě či Pardubicích, propadlo v Ústí nad Labem. Další vládní hnutí SPD nenavázalo na úspěch z roku 2022 v krajských městech.

Rusko okamžitě dodá na americký a světový trh přes 300 tisíc tun nafty, v dalších měsících pak budou následovat ještě vyšší dodávky. Oznámil to americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social. Uvedl, že dohodu o dodávkách sjednal během telefonického rozhovoru s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, který označil za velmi úspěšný.

Kanadská zpěvačka Céline Dion vystrašila své fanoušky na koncertu v Paříži. Během svého vystoupení nečekaně upadla na pódiu, pak ještě zapomněla text jedné ze svých nejznámějších písní. Incident, který zpěvačka nakonec přešla s humorem, vyvolal u fanoušků obavy i vlnu solidarity.

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Témata: Celine Dion, pec

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