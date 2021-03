VIDEA TÝDNE: Bidenův pád, skok z jedoucí sanitky a srážka aut na D1

Americký prezident Joe Biden klopýtl a upadl na schodech při nastupování do letadla, což přiživilo spekulace o pevnosti...

Jak by to mělo být s výměnou ministra zdravotnictví, odmítá komentovat jak bývalý ministr resortu a nynější poradce...

Hamáček: Ať je nouzový stav do 11. dubna, pak by platil pandemický zákon

Nouzový stav by podle ministra vnitra Jana Hamáčka měl být prodloužen do 11. dubna. Pak by se opatření mohla řídit...